Блистательные неудачники

Со времен объединения страны Испания была государством с крайне асимметричным политическим устройством. Королевская власть была сильнее всего в Кастилии, на которую падала и основная тяжесть налогов. Королевства, входящие в корону Арагона, — собственно Арагон, Каталония и Валенсия, а также Страна басков, пользовались гораздо большей автономией и многочисленными привилегиями. Вплоть до XVIII в. не существовало ни единого испанского гражданства — только кастильское и арагонское, ни сколько-нибудь развитых органов общегосударственного управления. По существу, Испания представляла собой несколько разных государств, объединенных личной унией.

С тех пор испанская монархия предпринимала уже несколько попыток централизации, каждая из которых вызывала всплеск сепаратизма в восточных королевствах, и прежде всего — в Каталонии. Примечательно, что все эти конфликты заканчивались поражением каталонцев, которые каждый раз делали ставку не на ту лошадь во всех без исключения гражданских войнах Испании.

История каталонского сепаратизма насчитывает уже больше трехсот пятидесяти лет — мечта о независимости страны восходит, самое позднее, к временам Тридцатилетней войны. Именно тогда фактический правитель страны герцог Оливарес решил переложить часть расходов на имперские войны в Северной Европе с Кастилии на прочие государства, составляющие Испанию.

Возросший налоговый гнет вызвал восстание, и уже в 1641 г. каталонский женералитет провозгласил республику. Ряд поражений в войне против центральной власти и смерть предводителя восстания вынудили каталонцев перейти под французский протекторат и признать своим графом Людовика XIII. В конечном счете испанцы вытеснили французов со всей территории Каталонии, кроме ее северной части, так что война закончилась разделом Каталонии — ее юг остался испанским, а север, Руссильон, — перешел в состав Франции. Каталонцы, впрочем, не успокоились: локальные бунты против налогов и расквартировки войск продолжались вплоть до конца века.

В 1700 г. умирает последний король из испанской ветви династии Габсбургов — Карл II. Перед смертью он завещал испанский престол Филиппу Бурбону — младшему внуку Людовика XIV. Глава австрийской ветви Габсбургов, Леопольд I, отказался признавать это завещание, на подмогу австрийцам пришла целая коалиция европейских государств — так началась война за испанское наследство. Кастилия в ней однозначно поддержала Бурбонов, а Каталония — Габсбургов. Закончилось все это кровавым штурмом Барселоны, соединенной франко-испанской армией, и полной ликвидацией каталонской автономии новым королем. Декреты Нуэва-Планта уничтожили самоуправление Арагона, Валенсии, Каталонии и Страны басков, кастильский стал единственным официальным языком, а конституции и привилегии провинций были отменены. Собственно, в этот период и была учреждена единая испанская нация путем слияния подданства Кастилии и Арагона.

Проигравшие в ходе войны за испанское наследство и пострадавшие от тирании Бурбонов каталонцы (и баски) вынашивали мечту о реванше. Подходящий момент, казалось, настал во время нового династического кризиса в XIX в. Салический закон, принесенный в Испанию Бурбонами, запрещал женщинам наследовать престол. Однако король Фердинанд, не имевший наследников мужского пола, завещал престол не своему брату Карлосу, а дочери Изабелле. Это решение повлекло за собой три гражданские «карлистские» войны. Дон Карлос и его наследники позиционировали себя в качестве консервативной силы, стремившейся вернуться к старому доброму порядку, в том числе это касалось и возвращения каталонских привилегий. Каталонцы и баски массово выступили на стороне карлистов — и в очередной раз проиграли. Поражение в третьей карлистской войне обрекло их на новые репрессии со стороны Мадрида.

Двадцатый век не принес каталонцам желанного облегчения. После падения монархии и провозглашения испанской республики в 1931 г. национальное движение каталонцев активизировалось, и уже в 1934 г. глава женералитета Луис Компанис провозгласил независимость, после чего был немедленно арестован. В разразившейся вскоре Гражданской войне каталонцы поддержали республиканцев и понесли жестокое наказание со стороны победивших франкистов. Тысячи каталонцев, включая Компаниса, были расстреляны, органы каталонской автономии были в очередной раз распущены, а на каталонский язык и культуру начались гонения, продолжавшиеся вплоть до смерти Франко.

Во второй половине столетия судьба Каталонии изменилась к лучшему. Именно Каталония и Страна басков стали основными локомотивами испанского экономического чуда 60—70-х гг., когда темпы роста испанской экономики уступали только японским. Так Каталония вновь стала зажиточным регионом и донором испанского бюджета, что заложило основы в т.ч. и нынешнего конфликта. После смерти Франко и возвращения монархии каталонцам вернули их старые привилегии и автономный статус в составе Испании. Однако значительная часть каталонцев этим статусом не удовлетворилась: история продолжается.