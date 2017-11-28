Скрепы вместо совести?

Накануне Архиерейского собора, важнейшего события в жизни РПЦ, на котором впервые в истории будет присутствовать президент России, стало известно, что влиятельнейший церковный деятель, епископ Егорьевский, наместник Сретенского монастыря Тихон (Шевкунов) на конференции «Дело об убийстве царской семьи: новые экспертизы и материалы. Дискуссия» сообщил, что в версию о ритуальном характере убийства царя он верит вместе со значительной частью церковной комиссии по этому делу.

Еврей Юровский убил царя, и это был тайный ритуал иудаизма — вот исчерпывающая интерпретация высказываний Шевкунова. Утверждение о практике тайных человеческих жертвоприношений в иудаизме нанесло сильнейшее оскорбление всем верующим иудеям в мире, не только в России. Это вам не покемонов в храме ловить. И если теперь синагога, главный раввин России и РЕК промолчат, пусть они потом не жалуются на последствия.

Преступное деяние (оскорбление чувств верующих) уже состоялось, далее следует ждать оценки следователей и прокуроров. И публике она уже известна. По сообщению старшего следователя по особо важным делам СК России Марины Молодцовой, «следствием планируется назначение психолого-исторической судебной экспертизы для разрешения вопроса, связанного в том числе и с возможным ритуальным характером убийства царской семьи». То есть Шевкунов, уверенный, что публичное оскорбление, представленное в виде версии, надо обосновать и доказать, призвал для этого Следственный комитет. В фильме о гибели Византии архиерей Тихон явил себя человеком малообразованным (лично мне, как востоковеду, это ясно).

Теперь мы знаем, что человек, которого называют духовником нашего президента, — махровый антисемит,

а в недрах патриархии зреет новое издание знаменитого дела Бейлиса, самого громкого дела царской России.

В 1911 году заводской приказчик Менахем Бейлис был арестован по обвинению в ритуальном убийстве ученика киевского духовного училища. На процессе Бейлиса сама идея о тайной практике человеческих жертвоприношений иудеев прошла такую экспертизу, что Следственному комитету России, не от великого ума его руководителей втянутого в идеологическую аферу Шевкунова, лучше бы заткнуться. Свое развернутое мнение о ней высказали сотни лучших умов Европы и мира (в том числе и глубоко религиозных), среди них Александр Блок, Горький, Сологуб, Вячеслав Иванов, Леонид Андреев, Мережковский, Гиппиус, Томас Манн, Герберт Уэллс, Чемберлен, Томас Харди, Анатоль Франс, создатель знаменитых трудов по истории религии «Золотая ветвь», «Фольклор в Ветхом Завете» Фрэзер.

Недалеко от Марселя человечество ведет строительство ITER, самого грандиозного сооружения в истории цивилизации — первого термоядерного реактора, в основу которого положена идея нашего соотечественника и гуманиста академика Сахарова. Россия воплощает этот фантастический проект вместе с самыми развитыми странами мира. И вот в нашу жизнь вернулись дикие суеверия столетней давности в виде «версии», которую будут проверять не только следователи, но и священники с учеными. Я полагаю, что любой ученый, согласившийся войти в такую комиссию, должен потерять право им называться.

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С XIX века национализм в Европе невозможно было отделить от антисемитизма. Его крайние формы нам продемонстрировали немцы. Возродившийся на руинах коммунистической идеологии в Восточной Европе национализм добросовестно воспроизвел эту черту.

В Польше оскверняют памятники жертвам геноцида евреев. В клянущейся в верности европейскому выбору Литве написавшую о роли местных коллаборационистов в уничтожении евреев Руту Ванагайте затравили и заставили покинуть родину буквально на наших глазах. Ее книгу изъяли из магазинов. На Украине и вовсе изрядная часть населения встала под нацистские знамена. Посреди Винницы поставили позорный памятник Петлюре, организатору массовых еврейских погромов.

Все это произошло под разговоры о национализме с новым, уже европейским лицом, с некоей «новой правдой», вошедшей в исторический обиход.

Идея проста: наши прадеды и деды страдали от Советской власти, с Западной Украины депортировали более 100 тысяч человек, поэтому сегодня наше знамя — знамя СС.

Возможно, так им завещали их деды. А мой отец учил меня другому: не может быть никакого примирения. Полигон, на котором обучали офицерский и сержантский составы дивизии ваффен СС «Галичина» находился за забором концлагеря Дахау, трубы которого дымили над ее знаменами. А Шевкунов высказал мысль организаторов еврейских погромов и лидеров знаменитых русских антисемитов во главе с депутатом Госдумы Пуришкевичем.

Если уж обратиться к условному нравственному примеру, то на ум приходит скорее наш великий ученый, соавтор теории сверхпроводимости академик Виталий Гинзбург, оставшийся в нашей памяти образцом совести и порядочности. Невозможно представить, чтобы атеист и официальный борец с лженаукой Гинзбург ударил ногой в лицо связанного человека, как это легко сделал наш без преувеличения великий режиссер Никита Михалков, спешащий в старости к месту и не к месту подчеркнуть свою религиозность. Как постоянно демонстрирует нам жизнь, совесть и религиозное чувство в современном мире — совсем не одно и то же.

Между теорией об употреблении христианской крови в иудаизме и «Протоколами сионских мудрецов» дистанции почти нет. Поэтому новая версия «дела Бейлиса» заглохнет, скорее всего, не начавшись. Или нанесет Путину такой ущерб, что он сам принужден будет его закрыть. И дальше мы будем жить со своими ценностями, а его инициаторы пусть живут со своими скрепами, заменяющими им совесть. Но мы сделаем все, чтобы наши внуки презирали их взгляд на мир, мировоззрение плебеев.

Валерий Ширяев , чуваш