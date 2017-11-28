Почему убийство царской семьи не могло быть ритуальным

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Государство объявило новое расследование убийства царской семьи, притом указало и цель расследования — выяснить, было ли убийство Государя и близких ему людей «ритуальным». Вчера же в Сретенском монастыре на многолюдной конференции, на которой председательствовал патриарх, уже в тысячный раз дискутировался вопрос о принадлежности «екатеринбургских останков» убитому императору, членам его семьи и погибшим с ними близким людям. Резюмируя итоги конференции, патриарх Кирилл сказал, что окончательное решение по аутентичности останков не может быть вынесено наукой.

И тут мой вопрос. Почему? Наука вынесла свое решение. Множество исследований в лучших генетических лабораториях, в том числе и во всемирно известной английской лаборатории профессора Брайана Сайкса, исследований с применением различных методик, безусловно доказали, что останки 9 человек, найденные в 1987 году в Поросенковом Логе, и захороненных в 50 шагах от них тел юноши и девушки, обнаруженные в 2007 году, — безусловно, принадлежат Царской семье, доктору Евгению Боткину, камердинеру Алоизию Труппу, повару Ивану Харитонову и помощнице императрицы (постельничей) Анне Демидовой. Научные данные неопровержимы.

Церковь может сколько угодно спорить о правомерности канонизации Царской семьи — это ее право, но сомневаться в верифицированном научном результате — это, по сути, то же самое, что осуждение в 1616 году гелиоцентрической системы мира Коперника-Галилея, за которое, кстати, папе Иоанну-Павлу II пришлось публично просить прощения.

Вторжение церкви в сферу науки столь же абсурдно, сколь и вторжение науки в сферу религиозного опыта.

Наука не может доказать, страстотерпец ли Николай II, а церковь своими силами не может доказать аутентичность екатеринбургских останков и потому продолжает просить проведения научных экспертиз.

А теперь о ритуальном убийстве. Наука, на этот раз историческая, может с определенностью сказать:

Иудаизм не имеет практики ритуальных убийств, и любое человеческое жертвоприношение считается в Торе тяжким преступлением. Бог нещадно карал еврейский народ за попытки следовать Ханаанским практикам человеческих жертвоприношений. «Это — мерзость пред Господом» [Иер. 32:35]. Большевики, бывшие воинствующими безбожниками по определению, никаких религиозных ритуалов не совершали и совершать не могли. Обнаружение «на месте» — в Поросенковом Логе всех черепов убитых в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 года, учитывая безусловность их принадлежности Николаю II, его супруге, наследнику, дочерям и четырем близким людям, делает предположение о привозе в Москву головы царя плодом больного воображения.

Поскольку все три позиции подтверждают одна другую, речи о ритуальном убийстве быть не может.

Уверен, что нынешняя позиция государства, потакающего мракобесам, ищущим повсюду «жидомасонский заговор», и позиция Русской православной церкви, обскурантистски отвергающей позитивный научный анализ, вскоре будут вызывать жгучий стыд и у православных христиан, и у неверующих наших граждан.