Юлия Латынина: СК против Владыки Ада

СК РФ всерьез рассматривает версию о ритуальном характере убийства царской семьи. Об этом сообщил глава патриаршей комиссии епископ Тихон Шевкунов.

Отец Тихон, как мы знаем, пользуется серьезным влиянием на СК РФ, чему свидетельством хотя бы дело Кирилла Серебренникова. Так что если отец Тихон говорит, что рассматривают — то рассматривают.

В качестве главного свидетеля со стороны обвинения, кроме отца Тихона, боговдохновенные следователи СК РФ могут сослаться еще и на руководителя «Христианское государство — Святая Русь» Александра Калинина, того самого, который угрожал поджогами кинотеатров из-за «Матильды». Г-н Калинин, сидевший до этого за убийство (с приятелями-наркоманами убил соседку, чтобы ограбить), как известно с его собственных слов, умер, побывал в Аду, увидел там Иисуса и воскрес.

Наверняка г-н Калинин не откажется сообщить следователям содержание своего с Господом разговора.

А что? Если у нас Pussy Riot отправились на зону по решению Трулльского собора, то почему в протоколе допроса свидетеля СК РФ не может значиться: «Как мне рассказал при личной беседе Господь, царь Николай и его семья были принесены в жертву в ходе жидомасонского ритуала, имевшего цель погубить избранный Господом русский народ».

Правда, неизвестно, успеют ли следователи расследовать убийство царской семьи.

Дело в том, что, как только что объявил начальник отца Тихона — патриарх Кирилл, на мир стремительно надвигается Второе пришествие.

Приближают его не кто иной, как так называемые творцы и художники, которые убеждены в своих «особых правах нести народу искушение и грех».

«Нужно быть слепым, чтобы не видеть приближение грозных мгновений истории, о которых говорил в своем Откровении Иоанн Богослов», — говорил патриарх. Он также призвал «затормозить наше сползание в бездну окончания истории».

Тут будет нелишним напомнить, что «Откровение Иоанна Богослова», на которое ссылается патриарх Кирилл, представляет собой описание чудовищной череды катастроф, обрушивающихся на мир. Людей поражают засуха и голод, смерть и мор, их жалит чудовищная саранча с золотыми венцами и змеи, представляющие собой не что иное, как хвосты страшных коней с львиными головами, на которых восседают всадники в гиацинтовой и серной броне.

Невнимательный читатель может подумать, что все эти тотальные бедствия — вода, превратившаяся в кровь, всадник по имени «смерть», мор, голод, язва и саранча — насылает на мир Сатана.

Но на самом деле их насылает проповедник религии добра, любви и мира Иисус Христос.

Это по велению Христа поражается третья часть солнца и третья часть звезд, и умирает третья часть тварей, живущих в море, и жалит саранча с броней и золотыми венцами.

Гибнут все. Гибели избегают только избранные, запечатанные печатью Христовой. В число этих избранных входят главы церквей. Более того, эти главы — вполне живые люди из плоти и крови — и есть те ангелы Божии, которые выливают чаши Гнева Божия на землю. Это поразительные люди. Они сидят на небе на престолах в белых одеждах и золотых венцах. «И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их» (Откр. 11:5).

Всякому, кто им противится, надлежит быть убиту.

Поэтому совершенно непонятно, почему патриарх Кирилл так печется об окончании истории. Ведь если верить «Откровению», то по окончании истории все эти нехорошие художники, с которыми сейчас приходится справляться с помощью СК РФ, будут уничтожены всадниками в гиацинтовых бронях, а патриарх Кирилл, отец Тихон, воскресший Николай II и руководитель «Святой Руси» Александр Калинин, который, как апостол Павел, побывал на небе еще при жизни, воссядут на престолах в белых одеждах и золотых венцах.

Более того, если верить еще одному уважаемому произведению, а именно — «Апокалипсису Петра», вошедшему в самый первый церковный канон (т.н. «Список Муратори»), то триумф проповедников религии мира, добра и любви будет включать в себя наслаждение при виде нескончаемых физических мук их противников, которые не веровали во Христа или веровали не так, как надо.

«И все, кто мучимы, возопят в один голос: смилуйся над нами, ибо ныне мы знаем Суд Божий… И ангел, Владыка Ада, придет и будет мучить их еще большею мукою, и скажет им: «Теперь-то вы раскаиваетесь, когда уже нет времени для раскаяния, и ничего не остается от жизни. И они скажут: праведен суд Божий… ибо нам воздалось по делам нашим».

Таким образом, как мы видим, патриарху Кириллу и отцу Тихону совершенно нечего беспокоиться.

После Второго пришествия совершенно отпадет необходимость расследовать ритуальное убийство Николая II и карать грешников типа режиссера Серебренникова с помощью, конечно, боговдохновенного, но все-таки такого вполне земного инструмента, как СК РФ.

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Воздаяние Серебренникову свершится непосредственно Адом. И уж, конечно, все убийцы Николая II сами признаются в его ритуальном убийстве!

Даже странно, почему патриарх Кирилл хочет отсрочить это наступление эры Торжествующего Добра и Любви.