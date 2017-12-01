«Их жизнь была грязной и блохастой»

В ноябре прогремела новость: в России создана и действует «Картотека живодеров и их пропагандистов». В ней уже около 500 фамилий. Что это за «картотека»? Кто ее ведет? По какому принципу живодеры попадают в этот список?

Корреспондент «Новой» провела расследование и выяснила, за что можно попасть в список живодеров — и как оттуда исключиться.

Картотеку я нашла на одной из ветвей форума, открытого на платформе bigforumpro.org . В ней несколько разделов — Россия, Украина, а также вся Прибалтика и Беларусь. Первая закрепленная тема — «Алфавитный указатель живодеров», где легко можно найти раздел с информацией про того или иного человека. Все упорядочено по регионам и алфавиту. Я кликаю на несколько случайных ссылок и попадаю на страницы форума, посвященные конкретным участникам живодерского списка. На этих личных страницах — фотографии, ссылки на соцсети, данные о детях и других близких родственниках, телефоны. Иногда даже домашний адрес, сведения о работе и образовании, предприятиях, которыми владеет «живодер», и его ИНН. Здесь же — скрины из блогов, подтверждающие враждебное отношение к животным.

Вот одна из карточек в картотеке: Татьяна. На фото — миниатюрная брюнетка, 46 лет. Написано, что живет в Конькове. Приводится профиль в «ВКонтакте» и в «Одноклассниках», домашний телефон, «есть муж, дочка и двое сыновей». С виду и не скажешь, что живодерка: на страничке Татьяны в «ВКонтакте» целый альбом (150 фотографий) посвящен сибирским хомячкам, которые живут у нее дома: Лео, Ханна, Химера, Джаггер, Генри…

Согласно же информации в картотеке, Татьяна — «отравительница собак в московском районе Коньково. Активная участница догхантерских групп. Наводчица догхантеров».

Телефон в картотеке оказался верным, мне удалось связаться с Татьяной. В трубке громко кричат дети. Татьяна говорит: «Вообще я занята, сейчас вожусь с детьми, но могу минут десять поговорить».

Выясняется: в 2015 году она ради интереса искала информацию о себе в интернете и случайно наткнулась на страницу в «Картотеке живодеров и их пропагандистов», посвященную лично ей. Поводом для включения в картотеку стал пост, написанный Татьяной в ЖЖ весной 2012 года, — он был посвящен бродячим собакам. Сейчас Татьяна, конечно, сожалеет о том, что тогда так резко писала: «Я была злая, от безысходности не знала, что делать. В конце концов сдуру опубликовала этот пост».

В конце 2000-х на заброшенной стройке в их районе появились собаки. Их прикармливала старушка, живущая неподалеку. Жители района не обращали на них никакого внимания, пока собаки не стали подходить ближе к домам, лежать рядом с детской площадкой. Татьяна часто ходила на нее вместе с трехлетним сыном. «К бродячим собакам я тогда относилась нейтрально», — рассказывает она. Но однажды одна из собак схватила сына Татьяны за футболку, «слава богу, что не за тело». Татьяна писала в какие-то инстанции, приезжали отловщики, которые разгоняли собак, однако через некоторое время они появлялись снова: «Я пыталась поговорить с женщиной, которая их подкармливала, она меня крыла матом».

И вот Татьяна опубликовала пост, в котором сделала признание: «Я перешла к активным действиям. Колбаса с изониазидом (токсичен для собак) была готова в тот же вечер. После ужина стая понесла существенные потери. На следующий день я наблюдала за заброшенной стройкой и не видела собак. Надеялась, что передохли все. Но нет. Еще через сутки я увидала трех живых и здоровых собак, в том числе и ту, которая напала на моего сына. Меня затрясло… <…> Собак кормила «сердобольная» бабушка. Я подошла и попросила убрать собак, потому что ребенок боится. А она нацелила на меня объектив мобильного телефона и стала обвинять в гибели четырех собак. <…> Я не боюсь угроз зоозащитников. Я год писала в различные инстанции и просила решить вопрос с собаками. Теперь пострадал ребенок. И я отныне догхантер. Мститель. <…> Я люблю животных. Лучше было бы, если бы отравленные мной собаки жили в приюте в чистоте и сытости, под присмотром специалистов. Но их жизнь была грязной и блохастой и закончили они ее в мучениях. Такова наша действительность».

За этот пост Татьяну и включили в список живодеров.

Кто они, невидимые бойцы зоозащитного фронта? Авторами картотеки себя называют активисты группировки «Живодерам.НЕТ». Они позиционируют себя как социальный проект, направленный на привлечение внимания (в том числе и внимания правоохранителей) к жестокому обращению с животными и их уничтожению. «Можно сказать, что преступное бездействие делает полицию соучастником подобных преступлений и создает условия для новых бесчисленных убийств», — говорится на странице сообщества в «ВКонтакте».

На сайте «Живодерам.НЕТ» не указано ни одного телефона; не отвечают и администраторы сообщества в «ВКонтакте».

Однако мне удалось связаться с коллегами «Живодерам.НЕТ» — другими зоозащитниками, которые и сами оказались в базе живодеров. Светлана Ильинская — президент «Центра правовой зоозащиты». В картотеке хранятся ее фотографии (на которых, как Светлане кажется, ей искусственно добавили морщин), ссылки на соцсети, домашние адрес и телефон, а также приведены высказывания на сайтах и форумах, доказывающие, что Светлана попала в реестр не случайно.

В 2004 году Светлана с коллегами написала статью об истреблении московской живности бездомными собаками. В своем исследовании «Центр» пришел к выводу, что бродячие собаки массово истребляют кошек (по подсчетам организации, в Москве — по 140 в день), однако речь также шла и про птиц, и про диких копытных. Светлана с коллегами решили, что все зоозащитники их поддержат, но нет.

По словам Светланы, «бывшие друзья» стали распространять клевету о ней и коллегах: «Когда мы писали про трупы кошек, разорванных собаками, они из этого сделали такой вывод, что мы сами их режем, бросаем на газон, и потом говорим, что это собаки порвали. Там бред, абсолютно ни на чем не основанный. Однажды мы подали иск в суд и выиграли его, нам возместили моральный ущерб».

Еще одна зоозащитница, попавшая в картотеку, — Наталья, волонтер зоозащитного сообщества «Пес и Кот», у нее дома 6 животных. О том, что она состоит в списке живодеров, Наталья узнала случайно. В личные сообщения в «ВКонтакте» ей стали приходить угрозы, незнакомые люди давали ссылку на ее страницу в картотеке. Наталью это возмутило: «Возможно, это была чья-то злая шутка. Ведь такое можно сделать с любым человеком».

Наталья обратилась в Роскомнадзор, потребовав удалить собственные персональные данные и информацию о близких из картотеки. Роскомнадзор удовлетворил ее жалобу: раздел с данными Натальи был удален. Однако вскоре он появился снова.

Наталья считает, что картотека живодеров нужна, но не в том виде, в каком существует сейчас. Она нарушает Российское законодательство, в частности Федеральный закон №152-ФЗ «О персональных данных» и Уголовно-процессуальный кодекс РФ, статья 8 которого гласит: «Никто не может быть признан виновным в совершении преступления и подвергнут уголовному наказанию иначе как по приговору суда и в порядке, установленном настоящим Кодексом». В картотеке же людей без всякого решения суда обвиняют в жестоком обращении с животными. «Пока что создатели «базы живодеров» де-факто сами недалеко ушли от живодеров», — считает Наталья.

Между тем в живодерской базе содержатся данные и о настоящих преступниках. Например, есть раздел про хабаровских садисток Алину Орлову и Алену Савченко, которые издевались над животными, а фотографии убитых и покалеченных кошек, собак и птиц выкладывали в соцсети. Животных они искали по объявлениям о продаже на разных сайтах. Об Алине и Алене сообщили пользователи форума «Двач» в октябре 2016 года, позже была создана петиция с требованием их наказать. Уголовное дело сначала было заведено лишь на Алену, а Алина проходила по нему в качестве свидетеля. В конце концов, обе девушки попали за решетку. 25 августа 2017 года одна из них получила 4 года 3 месяца колонии, другая — 3 года 10 дней.

Мария Ефимова —

для «Новой»