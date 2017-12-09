«Это просто апатрид»

Как и в прошлый раз, пресса узнала об аресте Михаила Саакашвили не от адвокатов последнего, а от бывшего заместителя генпрокурора Украины Давида Сакварелидзе, который в пятницу, в 22.21 по Киеву, разместил в фейсбуке соответствующее сообщение.

Спустя полчаса информацию подтвердил генпрокурор Юрий Луценко. «Сделано все, чтобы избежать крайних силовых действий и крови», — подчеркнул он и добавил, что в течение 72 часов, согласно закону, суд изберет Саакашвили меру пресечения. Раньше генпрокуратура собиралась просить о круглосуточном домашнем аресте и ношении электронного браслета.

За Саакашвили, объявленным 5 декабря, в день побега, в розыск, полиция установила наблюдение, которое подтвердило: в палаточном городке под Радой его, несмотря на заверения соратников и пресс-службы, нет как минимум сутки. По неофициальным данным, он плохо себя чувствовал — сказались стресс и переохлаждение после резонансной и неудачной для силовиков попытки задержания.

Не было его и в гостинице «Киев», о захвате номера в которой, где размещается один из комитетов Рады, говорил Луценко (за эту дерзкую акцию Саакашвили добавили еще одну уголовную статью). Номер он освободил спустя несколько часов, когда вымылся и немного отдохнул.

6 декабря Михаил Саакашвили вышел на связь с Институтом Катона из палаточного лагеря у Рады. Скриншот трансляции

На следующий день Михаил выступил по скайпу перед аудиторией Cato Institute в Вашингтоне, где еще раз повторил свои тезисы. Масштабный марш протеста за импичмент президенту Порошенко, против олигархов и коррупции анонсирован в Киеве на воскресенье 10 декабря.

Как и предполагала «Новая», МВД, в отличие от СБУ, все удалось. Так же — без публичности, без сопротивления и телекамер — Саакашвили доставили в изолятор службы безопасности.

Политика взяли в Соломенском районе столицы, на улице Отрадной, в квартире, принадлежащей, как подчеркивалось, знакомому Михаила. Достаточно быстро стало известно, что хозяин квартиры — некий Юрий Покиньборода, экс-начальник полиции в Луганской области, ныне сотрудник МВД на пенсии. Покиньборода уже написал в фейсбуке, что опасается за собственную жизнь:

«Сейчас стоит вопрос о моей чести. Меня не арестовали (вместе с Саакашвили. — О. М.) потому, что хотят подставить и сделать виноватым. Зная меня, что я буду искать предателя, могут ликвидировать. Я бы лучше сейчас чувствовал себя в СИЗО».

Одним из первых ситуацию прокомментировал Зорян Шкиряк, советник министра внутренних дел. Он сразу попросил «снизить градус эмоций в новостях». И подчеркнул, что задержанный — «просто апатрид, которому придется отвечать по закону». Шкиряк отрицательно ответил на вопросы журналистов о планах по демонтажу городка под Радой, оставшегося без лидера: «Никто их разгонять не собирается». Действительно, нацгвардейцев по периметру больше не стало, лишь усилена охрана Рады.

Палаточный городок сторонников Саакашвили у Рады. Фото: РИА Новости

Зато после 23 часов существенно увеличилась охрана здания управления СБУ и особенно специзолятора в Аскольдовом переулке, поперек которого поставили грузовики, поскольку стали прибывать сторонники Саакашвили. Переулок еще уже улицы Костельной, где происходила первая попытка задержания. Вывезти отсюда человека в суд так, чтобы никто не обратил внимания и не воспрепятствовал, нереально.

До часу ночи никаких стычек между сторонами не наблюдалось, хотя люди перекрыли улицу от метро «Арсенальная» до гостиницы «Салют». Ожидали адвокатов Михаила, которых пропустили внутрь режимного объекта. После трех часов ночи адвокаты, принимавшие участие в следственных действиях, пообщались с прессой. Стало известно: политик объявляет бессрочную голодовку и намерен сопротивляться попыткам принудительного кормления, а если суд примет решение об аресте на 60 суток, голодовка превратится в сухую.

Адвокат Руслан Чернолуцкий показал записку Михаила Саакашвили, обращение к соратникам, где тот называет все обвинения власти против себя лживыми. «Они хотят запугать вас. Не бойтесь ничего, смело выходите на мирную воскресную акцию «За импичмент!» — написал политик.

Письмо, которое Михаил Саакашвили передал сторонникам через адвокатов

Адвокаты считают, что в процессе задержания их клиента зафиксированы грубые нарушения. В частности, не был предоставлен протокол задержания, его составили лишь в изоляторе, позже появилось и постановление суда о задержании. Несколько раз во время следственных действий Саакашвили нуждался в медпомощи из-за повышенного давления.

Кроме того, политик, по словам его адвокатов, призвал правозащитников и международное сообщество обратить внимание на происходящее в Украине. «Преследуют экс-президента Грузии, авторитетную геополитическую фигуру, которая ни одного уголовного преступления за свою жизнь не совершила и не было ни одного приговора за всю историю его политической деятельности», — объяснил позицию Руслан Чернолуцкий. Уже известно, что главным спикером на предстоящем суде Михаил Саакашвили попросил стать свою жену, Сандру Рулофс.

Адвокаты подтвердили: применения силы во время задержания действительно не было. С Михаилом обращались нормально и полицейские — исполнители операции, и эсбэушники в изоляторе.

Ночью, в комментарии «Громадському», экс-глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе, которая живет сейчас в Тбилиси, назвала обвинения в адрес Саакашвили «смешными». «Вся эта связь с Курченко… Мы же видим, что происходит с НАБУ, с Антикоррупционным комитетом. И мне очень больно», — заключила Хатия.

Эксперты утверждают: вариант с депортацией «апатрида» в Грузию теперь невозможен. За несколько последних дней правоохранители возбудили против Михаила дела, связанные с национальной безопасностью и сотрудничеством с представителями режима Януковича.

По состоянию на утро субботы возле изолятора СБУ дежурят около полусотни сторонников Саакашвили. Они принесли бочки для разведения костров и шины. Палатку установить не позволили. Обстановка спокойная. Суд может состояться в понедельник.

«Новая» продолжает следить за развитием событий.

Сторонники Михаила Саакашвили встали лагерем у изолятора СБУ, где содержится политик. Фото: Evgeniy Maloletka / ТАСС / AP

Киев