«Погодные условия Швейцарии не позволили свидетелю явиться»

— Свидетелей нет? — удивился пристав, оглядывая пустой коридор суда. Немногочисленные журналисты разочарованно переглянулись — ожидался второй допрос Юрия Зудхаймера, немецкого бизнесмена и ключевого свидетеля по делу Никиты Белых. Именно во время встречи с Зудхаймером 24 июня 2016 года экс-губернатор Кировской области был задержан со следами маркирующей туши на руках. На допросе в суде 15 ноября Зудхаймер рассказывал о взаимоотношениях с Белых, проблемах с ведением бизнеса в России и о том, как Белых якобы вымогал у него взятку во время нескольких встреч в 2016 году.

Несмотря на обещание выступить еще, Зудхаймер, однако, на запланированную дату в суд не явился.

— Я пыталась ему дозвониться, не получалось, — пожаловалась участникам процесса судья Татьяна Васюченко. — Из-за погодных условий в Швейцарии не получается у него прилететь.

Адвокат Белых Андрей Грохотов остался явно разочарован. Защиту интересует несовпадение показаний свидетелей: «доверенное лицо» Зудхаймера господин Якубук ранее рассказывал в суде об оперативно-розыскном мероприятии «Наблюдение», которое проводилось в отношении Белых еще в 2013 году. Эти показания противоречат показаниям самого Зудхаймера, утверждавшего, что в органы с заявлением против Белых он обратился самостоятельно и только в начале июня 2016 года. Эти показания не совпадают и с тем, что Зудхаймер рассказывал в интервью «Новой газете» — о том, что он с 2015 года записывал разговоры с Белых по рекомендации ФСБ.

Инициативу у защиты перехватило обвинение в лице прокурора Марины Дятловой. Та попросила суд огласить показания неких Владимира Туркина и Владимира Брау, которые, по версии обвинения, якобы передали Зухаймеру деньги на взятку Белых. Также прокурор просила озвучить показания экс-главы налоговой службы Кировской области Светланы Чарушиной. Все свидетели ранее разрешили озвучить в суде их показания, данные на следствии. Грохотов, однако, выступил против.

— Ваша честь, Туркин и Брау появились в деле уже после завершения оперативно-розыскных мероприятий, их показания строятся на показаниях Зудхаймера, а мы у него все еще не выяснили много вопросов, — пояснил адвокат.

— Это имеет смысл только после допроса Зудхаймера, — поддержал защитника сам Белых.

Обвинение не сдавалось и попросило огласить показания Эрика Зудхаймера — племянника бизнесмена. Однако Грохотов вновь потребовал сначала дождаться Зудхаймера. Судья Васюченко пришла к консенсусу: свидетелей допросят на следующих заседаниях — посредством видеосвязи.

После этого судья Васюченко по просьбе прокуратуры озвучила протоколы проверки показаний Владимира Сысолятина (бывшего директора НЛК) и Сергея Щерчкова (бывшего замгубернатора), заявление Зудхаймера, документацию ФСБ об оперативно-розыскных мероприятиях и некоторые другие документы.

В протоколах проверки показаний на месте Сысолятин описывал несколько встреч с бывшим владельцем «Нововятского лыжного комбината» и УК «Лесхоз» Альбертом Ларицким, который в 2016 году прилетал в Киров и просил его, Сысолятина, передать Белых пакет с деньгами через замгубернатора Щерчкова. В пакете было четыре пачки с купюрами по 500 евро. По словам Сысолятина, он предполагал, что там 200 тысяч евро, но не пересчитывал деньги. Ларицкий сказал ему, что эти деньги — «благодарность Белых».

Замгубернатора Щерчков в ходе проверки показаний на месте подтверждал показания Сысолятина. Он рассказывал, что забрал деньги в машине Сысолятина, после чего отправился в кабинет губернатора.

«Губернатор сидел вот на этом стуле, — показывал следователю Щерчков. — Как он сидел, так и продолжал сидеть, когда я вошел».

Белых, по его словам, забрал пакет с деньгами, но при Щерчкове открывать не стал.

Далее судья Васюченко скороговоркой зачитала заявление Зудхаймера, которое он подал ФСБ 6 июня 2016 года в отношении Белых. Бизнесмен писал, что хочет сообщить о просьбе губернатора передать ему 200 тысяч евро «якобы на какую-то предвыборную кампанию», и жаловался на проблемы с функционированием предприятий в Кировской области, которые ему чинит экс-губернатор.

— Ваша честь, а скоро перерыв? — устало спросил Белых ближе к вечеру.

— Еще пару документов, Никита Юрьевич, и сделаем перерыв на полчаса, — пообещала судья.

После перерыва, едва начав заседания, Васюченко неожиданно забежала в кабинет, где провела несколько минут. Вернувшись, сообщила, что ей звонил Зудхаймер.

— Не сможет прилететь к 16 числу, — прокашлялась судья. — Погодные условия в Швейцарии все еще не позволяют.

После этого помощница судьи Саша довольно долго настраивала колонки к ноутбуку, чтобы прослушать некую аудиозапись из дела.

«Добрый, добрый день, Никита Юрьич! — раздался сконфуженный голос Зудхаймера. — Ну я вас внизу жду, да?»

Это была аудиозапись встречи Зудхаймера с Белых 24 июня 2016 года. На записи, впрочем, почти ничего не было слышно: Белых и Зудхаймер обсуждали проблемы с «НЛК» и котельной, после чего в комнату (судя по всему в ресторане) с шумом ворвались сотрудники ФСБ.

После аудиозаписи посмотрели и видео задержания Белых: вытянув шею, чтобы увидеть, подсудимый выглядывал из-за решетки. Зрителям и журналистам видеозапись на небольшом экране видна не была. Васюченко вглядываясь в запись, что-то помечала себе.

— Ваша честь, прошу обратить внимание, что на записи не видно, как я беру пакет в руки, — подчеркнул Белых. — Просто меня поздравляют с днем рождения.

— Мы не возражаем, — что-то черкая в блокноте, отозвалась прокурор Тарасова.

После видео Васюченко зачитала еще несколько документов. В частности, протокол проверки показаний на месте Юрия Зудхаймера от 16 ноября 2016 года. Речь идет про эпизод с якобы передачей взятки в 2014 году. Зудхаймер рассказывал следователю, как в марте 2014-го он приехал в правительство кировской области, где Белых потребовал от него 200 тысяч евро за решение проблем с инвестиционными проектами НЛК, УК «Лесхоз» и других. Затем Зудхаймер уехал оттуда, а вернулся в Киров только 15 мая. По словам Зудхаймера, взятку нужно было дать «за дальнейшую лояльность» со стороны Белых.

После оглашения еще нескольких документов Белых попросил сделать короткий перерыв — ему было тяжело сидеть. Секретарь налила экс-губернатору воды, а судья пообещала вскоре закрыть заседание. У нее самой был усталый вид.

Последним озвученным документом было заключение эксперта-криминалиста, который провел физико-химическую экспертизу с целью выяснить, есть ли на 150 тысячах евро следы препарата «Тушь-7». Выводы: следы есть на деньгах и на пакете, а также на поверхности марлевого бинта, который был на кисти руки Белых.

Следующее – 15 декабря. На нем будет допрошен Владимир Сысолятин.