Что могут, собственно, нейроны?

Фонд Егора Гайдара при информационном партнерстве «Новой газеты» продолжает новый сезон проекта «Экономический факультет», в рамках которого ведущие российские эксперты простым языком рассказывают о главных сюжетах экономики.

Третью лекцию цикла «Экономика будущего» под названием «Искусственный интеллект: что могут нейронные сети и как они изменят нашу жизнь?» прочтет кандидат физико-математических наук, руководитель Лаборатории нейроинтеллекта и нейроморфных систем НБИК-Центра (РНЦ «Курчатовский институт») Михаил Бурцев. Речь пойдет об одной из самых масштабных и широко обсуждаемых проблем современности: перспективах создания искусственного интеллекта. Бурцев расскажет о том, какие технологические прорывы позволят многослойным нейросетям успешно имитировать человеческий мозг, а также о возможностях, которыми будут обладать самые совершенные из подобных систем.

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Лекция пройдет во вторник, 19 декабря, в 19:00 в Особняке на Волхонке (Большой Знаменский переулок, дом 2, строение 3).

Цикл публичных лекций Фонда Гайдара посвящен основным трендам экономики будущего: криптовалютам, блокчейну, искусственному интеллекту и большим данным. Главный вопрос, на которой пытаются ответить спикеры — как отличить структурные технологические трансформации экономики от кратковременных рыночных и маркетинговых «пузырей».