Что могут, собственно, нейроны?
Эксперты Фонда Егора Гайдара расскажут об искусственном интеллекте
Михаил Бурцев. Фото из архива
«Новая газета»редакция
Фонд Егора Гайдара при информационном партнерстве «Новой газеты» продолжает новый сезон проекта «Экономический факультет», в рамках которого ведущие российские эксперты простым языком рассказывают о главных сюжетах экономики.
Третью лекцию цикла «Экономика будущего» под названием «Искусственный интеллект: что могут нейронные сети и как они изменят нашу жизнь?» прочтет кандидат физико-математических наук, руководитель Лаборатории нейроинтеллекта и нейроморфных систем НБИК-Центра (РНЦ «Курчатовский институт») Михаил Бурцев. Речь пойдет об одной из самых масштабных и широко обсуждаемых проблем современности: перспективах создания искусственного интеллекта. Бурцев расскажет о том, какие технологические прорывы позволят многослойным нейросетям успешно имитировать человеческий мозг, а также о возможностях, которыми будут обладать самые совершенные из подобных систем.
Лекция пройдет во вторник, 19 декабря, в 19:00 в Особняке на Волхонке (Большой Знаменский переулок, дом 2, строение 3).
Цикл публичных лекций Фонда Гайдара посвящен основным трендам экономики будущего: криптовалютам, блокчейну, искусственному интеллекту и большим данным. Главный вопрос, на которой пытаются ответить спикеры — как отличить структурные технологические трансформации экономики от кратковременных рыночных и маркетинговых «пузырей».