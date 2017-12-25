Басманный суд Рождество не празднует

25 декабря, Басманный суд. Определяется мера продления домашнего ареста по делу «Седьмой студии» для Софьи Апфельбаум — директора театра РАМТ. В 2011-2014 гг. Софья Михайловна была директором департамента господдержки искусства и народного творчества Минкульта РФ. И в этом качестве — курировала выделение средств для проекта «Платформа». Напомним: средства выделялись согласно специальному поручению премьер-министра РФ В.В.Путина.

Тогда программа поддержки современного искусства «Платформа» удостоилась отдельной строки в бюджете РФ. Теперь — именно за это, за выполнение поручения правительства — С.М.Апфельбаум с 26 октября под домашним арестом.

И следствие просит его продлить до 19 апреля. По делу «Платформы» следователями проведено свыше 120 допросов свидетелей, произведено 60 выемок документов, обследованы 54 объекта. (Одним из них был, видимо, злосчастный рояль «Гоголь-центра», попавший недавно под арест по тому же делу). Но работы впереди очень много.

Похоже — ее просто непочатый край, работы-то. Аргументов, подтверждающих вину Апфельбаум, Серебренникова, Малобродского, Итина в общественном поле не наблюдается. Дело продюсера Екатерины Вороновой, покинувшей Россию, выделено следствием в отдельное производство. Дело бухгалтера Нины Масляевой тоже выделено в отдельное производство.

На заседании в Басманном суде Ирина Поверинова, адвокат Софьи Апфельбаум, просит суд озвучить показания Нины Масляевой — единственной подследственной с прежней судимостью. И единственной подследственной, обвиняющей коллег. Но судья Юлия Сафина в этом защитнику отказывает.

Вновь — свыше полусотни душ на заседании: актеры, режиссеры, менеджеры театров и фестивалей, переводчики, критики. В толпе хорошо виден статный седой Алексей Бородин: худрук РАМТа тоже пришел поддержать своего директора.

Вновь заседание задержано на час — и толпа в коридоре суда тихо жужжит о выставке Кочергина в Бахрушинском и «Красном колесе» по Солженицыну в Театре наций. «Театральных» просят расступиться: обвиняемых в соседний зал поведут с собаками. Кто-то в толпе ахает: как — с собаками? Молодой пристав терпеливо поясняет: «Гражданка, не у всех они (то есть, похоже, обвиняемые? — Е.Д.) такие, как у вас».

Вновь — поручительства за Софью Апфельбаум. Их десятки. Александр Калягин и СТД, Валерий Шадрин и Чеховский фестиваль, Лев Додин, Андрей Могучий, Валерий Фокин, Центр Мейерхольда, Фонд Станиславского, Юлия Пересильд, Цирк на Цветном, фестиваль детского театра «Арлекин», Школа-студия МХАТ, ГИТИС, Институт экономики РАН…

Прислал поручительство посол РФ в Ватикане, бывший посол России во Франции, а затем министр культуры РФ Александр Авдеев: это с ним работала в Минкульте РФ Софья Апфельбаум. Александр Алексеевич — опытный дипломат. Несомненный «государев человек». Но человек порядочный, знающий цену людям и явно полюбивший пеструю сферу культуры, которой ведал. Его присоединение к «фронде» и «богеме» (включающей, впрочем, Калягина, Фокина, Додина) — это уж истинный «союз всех хороших людей», к которому призывал Л.Н.Толстой.

И это не помогло.

Судья Сафина с уважением прочла вслух титулы поручителей: почетный президент Союза театров Европы, шестикратный лауреат «Золотой Маски», академик РАН, посол РФ, ректор и др. Приобщила поручительства к делу. Никакого воздействия они вновь не оказали.

Явно прав Александр Архангельский, сказавший на заседании Совета по культуре и искусству при президенте РФ 21 декабря 2017 года: дело «Седьмой студии» на глазах убивает институт поручительства в России. За «фигурантов» поручился чуть не весь цвет театра. Но тщетно.

По сути предъявленных обвинений разговор в Басманном суде 25 декабря не шел: обсуждалась только «мера пресечения». Возможность для С.М.Апфельбаум вернуться к работе в театре РАМТ, снятие с нее домашнего ареста и внесение взамен залога в 1 млн. рублей.

Адвокат Ирина Поверинова назвала обвинения в адрес Софьи Апфельбаум, основанные на показаниях бухгалтера «Платформы» Нины Масляевой, ни разу не встречавшейся с директором департамента Минкульта РФ, — абсурдными. А само дело — шитым белыми нитками.

Софья Апфельбаум все обвинения в свой адрес в участии «в сговоре с целью хищения» твердо отрицает. В речи на суде она указала: с 2011 года — уже во время реализации проекта «Платформа» — в Минкульте РФ сменились два министра, три директора департамента. «Сферу театра» курировали чуть не полдюжины сменяющихся чиновников. Из них, что трогательно, только у С.М.Апфельбаум был диплом ГИТИСа. И только ей предъявлены обвинения. Хотя документы и отчеты «Платформы» проходили через целый ряд департаментов Минкульта.

Но позиция следствия и прокуратуры оказалась неизменной. Софья Михайловна оставлена под домашним арестом до 19 апреля.

Напомним: все расходы державы на всю сферу театра составляют 0,2% бюджета РФ. И именно в этой сфере — вокруг проекта поддержки современного искусства «Платформа», проведшего за три года свыше ста мероприятий (включая фестивали современной музыки и спектакли, награжденные «Золотыми масками»), — идет вдохновенная работа следствия: 120 допросов, 60 выемок документов… Неведомо, сколько их впереди. До апреля — как минимум.