Газета живет, если ее читают, а не «мониторят»

Говорят, газета живет один день. Неправда. Если газету делают для тех, кто ее читает, не оглядываясь на тех, извините, кто только «мониторит» (для справки, обзора, доноса начальству — вот, мол, что себе позволяют!), если ее делают честно и профессионально, — то газета «живет» и неделю, и месяц, и год…

«Новая газета» в 2017 году — это Пулитцеровская премия (кому-то надо объяснять, что это значит для журналиста?) за «Панамское досье», над которым вместе с лучшими журналистами-расследователями нескольких десятков мировых изданий работали и наши — Роман Анин, Роман Шлейнов, Олеся Шмагун, Дмитрий Великовский. Для кого-то символ уходящего года — арестованный рояль, а для кого-то — вполне себе здравствующая виолончель…

«Новая газета» в 2017-м — это и «Мытищи-гейт» в исполнении блистательно дотошной Татьяны Юрасовой, и «Генеральские войны» Андрея Сухотина, великолепно освоившего редкий в современной журналистике жанр документального детектива.

Стена скорби работы скульптора Георгия Франгуляна — это ведь тоже «Новая газета» (ну да, разумеется, не только она), ставшая со своей «Правдой ГУЛАГа» одним из инициаторов, а потом постоянным напоминателем, подталкивателем, вдохновителем, если уместно, создания первого в центре Москвы, и вообще в Москве, памятника жертвам политических репрессий.

И конечно, «Новая газета» — это расследование бесстрашной Елены Милашиной о преследованиях и бессудных казнях в Чечне, взбудоражившее мировую общественность и правительства многих стран.

Милашина — это вообще «Новая газета» в 2017 году. По секрету: у Милашиной аллергия на цветы. Но она собрала в уходящем году целый букет престижнейших международных премий и наград. Под новый год его украсила журналистская премия имени Луиса Леона, учрежденная Nieman Foundation Гарвардского университета.

И еще о признании. Восемь авторов и специальных корреспондентов «Новой газеты» в 2017 году стали лауреатами единственной в России независимой профессиональной премии «Редколлегия». Больше, чем других изданий. Вот их имена: Татьяна Юрасова, Илья Азар, Олеся Шмагун, Елена Милашина, Ирина Гордиенко, Павел Каныгин, Елена Рачева, Иван Жилин. Премия уникальна тем, что присуждается не по совокупности заслуг, а за конкретный журналистский материал, ставший событием месяца.

Этим номером мы подводим итоги уходящего года и спешим поздравить с Новым, наступающим, вас, дорогие наши читатели. Тех, кто любит и читает «Новую газету». Тех, кто не любит, но читает. И тех, кто «мониторит» — без них наша жизнь была бы немного скучнее.

Мы — вместе. С кем-то год, с кем-то десять лет, а с кем-то — почти четверть века. 1 апреля 2018 года «Новой газете» — 25 лет! Двадцать пять. Первого апреля. Без дураков.