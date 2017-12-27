Газета живет, если ее читают, а не «мониторят»

Сергей КожеуровГлавный редактор «Новой»
Говорят, газета живет один день. Неправда. Если газету делают для тех, кто ее читает, не оглядываясь на тех, извините, кто только «мониторит» (для справки, обзора, доноса начальству — вот, мол, что себе позволяют!), если ее делают честно и профессионально, — то газета «живет» и неделю, и месяц, и год…
«Новая газета» в 2017 году — это Пулитцеровская премия (кому-то надо объяснять, что это значит для журналиста?) за «Панамское досье», над которым вместе с лучшими журналистами-расследователями нескольких десятков мировых изданий работали и наши — Роман Анин, Роман Шлейнов, Олеся Шмагун, Дмитрий Великовский. Для кого-то символ уходящего года — арестованный рояль, а для кого-то — вполне себе здравствующая виолончель…
«Новая газета» в 2017-м — это и «Мытищи-гейт» в исполнении блистательно дотошной Татьяны Юрасовой, и «Генеральские войны» Андрея Сухотина, великолепно освоившего редкий в современной журналистике жанр документального детектива.
Стена скорби работы скульптора Георгия Франгуляна — это ведь тоже «Новая газета» (ну да, разумеется, не только она), ставшая со своей «Правдой ГУЛАГа» одним из инициаторов, а потом постоянным напоминателем, подталкивателем, вдохновителем, если уместно, создания первого в центре Москвы, и вообще в Москве, памятника жертвам политических репрессий.
И конечно, «Новая газета» — это расследование бесстрашной Елены Милашиной о преследованиях и бессудных казнях в Чечне, взбудоражившее мировую общественность и правительства многих стран.
Милашина — это вообще «Новая газета» в 2017 году. По секрету: у Милашиной аллергия на цветы. Но она собрала в уходящем году целый букет престижнейших международных премий и наград. Под новый год его украсила журналистская премия имени Луиса Леона, учрежденная Nieman Foundation Гарвардского университета.
И еще о признании. Восемь авторов и специальных корреспондентов «Новой газеты» в 2017 году стали лауреатами единственной в России независимой профессиональной премии «Редколлегия». Больше, чем других изданий. Вот их имена: Татьяна Юрасова, Илья Азар, Олеся Шмагун, Елена Милашина, Ирина Гордиенко, Павел Каныгин, Елена Рачева, Иван Жилин. Премия уникальна тем, что присуждается не по совокупности заслуг, а за конкретный журналистский материал, ставший событием месяца.
Этим номером мы подводим итоги уходящего года и спешим поздравить с Новым, наступающим, вас, дорогие наши читатели. Тех, кто любит и читает «Новую газету». Тех, кто не любит, но читает. И тех, кто «мониторит» — без них наша жизнь была бы немного скучнее.
Мы — вместе. С кем-то год, с кем-то десять лет, а с кем-то — почти четверть века. 1 апреля 2018 года «Новой газете» — 25 лет! Двадцать пять. Первого апреля. Без дураков.