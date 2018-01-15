Нападение с ножом в пермской школе. Что известно?

Утром 15 января в школе № 127 Мотовилихинского района Перми произошла поножовщина, в результате которой пострадали более 10 детей и учительница. Сначала СМИ сообщали, что в школу ворвались двое вооруженных людей в масках, которые могли захватить заложников, однако вскоре стало понятно, что речь идет о двоих подростках. Правоохранительные органы утверждают, что это была драка школьников, однако свидетели считают, что это могло быть спланированным нападением.

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Драка

По данным Следственного комитета, в 10.20 утра по местному времени в школе произошла драка между двумя подростками с применением ножей. Конфликт начался в коридоре и продолжился в кабинете, где в тот момент занимались младшеклассники. В результате нападения пострадали 15 человек, 12 из них были госпитализированы, в том числе 47-летняя учительница Наталья Шагулина (ее доставили в больницу в тяжелом состоянии). По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).

В правоохранительных органах подтвердили, что один из подростков, начавших драку, — школьник, а второй — бывший ученик школы.

«Версия рассматривается, что молодые люди поссорились между собой и начали драться, ввалились в класс к четвероклассникам, где и произошла поножовщина. Сейчас проверяются все версии, в том числе и о том, что конфликт произошел в соцсетях», – заявили в правоохранительных органах.

Паблик Mash уточняет, что речь может идти о записи в паблике «Мемасы в массы», в комментариях которой произошел конфликт между Львом (участником драки – ред.) и еще одним подписчиком группы.

«То ли это была месть, то ли что-то такое, кому-то не понравилось какое-то высказывание поздравительное, с Новым годом, и на этой почве было совершено нападение», — такие слухи, по словам ученицы, разошлись по социальным сетям среди школьников, сообщает «Дождь».

Близкий друг молодого человека заявил РБК, что пост не мог быть причиной произошедшего. Однако и другие поводы назвать отказался.

«Лева не был ничем одержим, просто так произошло», — уверен он.

Фото: РИА Новости

Нападение

Местное издание «59.ru» со ссылкой на министерство территориальной безопасности сообщает, что бывший и нынешний ученики прошли в школу через задний вход. Один из участников драки, придя в школу, наврал охраннику, что учится здесь.

«Женщина-охранник его записала и пустила в школу. А второй мальчик — действующий ученик, и у него был пропуск в школу», — сказал собеседник.

Сам инцидент произошел на третьем этаже. Все ученики в этот момент находились на уроках.

«На третьем уроке к ним в кабинет зашли двое, подошли сзади учительницы, один старшеклассник, а второй раньше учился в этой школе, и сказали, что сейчас будут всех бить. Мы сначала подумали что это шутка», — рассказывает свидетель происшествия.

«Видимо, решили отомстить учительнице нач. классов за все «хорошее», — предполагает мама одного из младшеклассников, — «Так как их знали, их пустили, да еще один и учится. Они узнали, где урок, поднялись на третий этаж, там вела у четвертого класса эта учительница. Нападавшие очень ругались. Один начал все-таки второго останавливать. Второй сначала на учительницу напал, потом на детей, которые, видимо, полезли разнимать. Кто-то из четвертого класса успел выбежать, от страха оказался в торговом центре».

Еще один ученик четвертого класса также рассказывает, что во время урока в класс ворвались два старшеклассника и стали наносить удары ножом. Школьник уточнил, что нападавшие всё делали молча и по именам друг друга не называли.

«Когда мы выходили, через каждые пять метров видели капли крови. Когда мы вышли, на третьем этаже из окна шел дым», — приводит слова ученика 59.ru.

Что известно о нападавших

По данным РБК, один из нападавших – Лев Б.– в 2017 году закончил девятый класс и поступил в пермский Политехнический колледж им. Н.Г. Славянова.

«Он в прошлом году закончил девятый класс. Неоднократно оставался на второй год. Он должен быть в одиннадцатом, по идее. Плохо учился. Раньше он не был агрессивным, вел себя спокойно в школе. Чтобы хотел кого-то убить — нет. Не понимаю, из-за чего это все случилось. Семья у него благополучная, есть и отец, и мама. Но из дома он убегал. Не нравилось, что контролировали», — рассказал 59.ru один из учеников школы.

Мальчик, которого отчислили из учебного заведения, по предварительным данным врачей, имеет проблемы с наркотиками и проблемы психики. В ГУ МВД сообщили, что один из подростков состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

На предполагаемой странице Льва «ВКонтакте» имеются видеозаписи с отрывком из эстонского художественного фильма «Класс», рассказывающем о массовом расстреле в школе. Подросток также подписан на несколько пабликов, связанных с «Колумбайном» (массовое убийство в колорадской школе в 1999 году).

Один из знакомых Льва охарактеризовал его как адекватного человека и добавил, что тот говорил о «Колумбайне» в шутку. «Он не очень общительный, но с друзьями нормальный», — сказал он.

Про второго нападавшего известно, что его зовут Александр Б.

Сейчас оба подростка задержаны.

Нападения в школах

За последние полгода в России произошли еще два инцидента с нападением в школах и вузах.