Опять автобус

Фото: РИА Новости

Утром в четверг, 18 января, на западе Казахстана в Актюбинской области сгорел пассажирский автобус, перевозивший узбекских граждан из Узбекистана в Россию. Как сообщается, автобус загорелся во время движения на 1068 километре дороги Самара – Шымкент, в 320 километрах от административного центра области города Актобе.

В результате возгорания на месте погибли 52 человека, еще пятерым удалось выбраться, у них термические ожоги разной степени тяжести. Транспорт направлялся в Казань.

Предварительно считается, что в автобусе загорелась проводка. Такое количество жертв, по словам представителей Департамента ЧС по Актюбинской области, объясняется тем, что люди не успели выбраться, поскольку автобус загорелся быстро, все побежали к средней двери - а она оказалась заблокирована. В панике люди просто не смогли сориентироваться. В любом случае возникают большие вопросы к техническому состоянию автобуса. Как уже выяснили в Министерстве инвестиций и развития Казахстана, автобус Setra был выпущен в 1989 году, а последний раз техосмотр у него был пройден два года назад, зимой 2016 года. Лицензии на перевозки у владельцев автобуса не было, регулярные маршруты он не выполнял.

Эта трагедия масштабнее, но очень похожа на ту, что случилась в октябре 2017 года под Владимиром: тогда автобус с мигрантами на переезде снес поезд. Машина застряла, люди вышли ее толкать, а когда столкновение стало неизбежно, выяснилось, что многие люди выйти не могут из-за неисправной двери (опять дверь!).

Тогда погибло 20 человек, сейчас смертей в два раза больше, но обе они – иллюстрация той проблемы, о которой «Новая» уже писала: мигранты ездят на автобусах из Узбекистана через весь Казахстан в Россию, потому что так дешевле.

Автобусы при этом – тихий ужас: они старые, плохо работающие, ездящие нелегально и окольными путями.

Все они выезжают из Шымкента на юге Казахстана (и у автобуса под Владимиром, и у автобуса в Актюбинской области – шымкентские номера), едут до Актюбинской области по степям, где почти нет контроля, добираются до границы, а там едут по максимально второстепенным дорогам, рискуя техникой и пассажирами. Многих это устраивает, потому что в некоторых случаях автобусы забиты под завязку (в автобусе, где сгорело 52 человека, максимальная вместимость была 59 пассажиров).

Погибшие могли и не быть мигрантами: официально эта информация пока не подтверждена. В Агентстве по вопросам внешней трудовой миграции Узбекистана рассказали сайту Sputnik Kazakhstan, что официальных мигрантов они всегда отправляют или самолетом, или поездом. Впрочем, и в ведомстве не исключили, что это могли быть нелегалы или просто люди, которые решили получить патент на работу в России самостоятельно.

Фото: РИА Новости

Сейчас в Казахстане создана правительственная комиссия, которая будет расследовать обстоятельства ДТП. Такая же комиссия создана в Узбекистане, ее возглавил премьер-министр страны. Уголовное дело заведено по ст. 345 УК Казахстана «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами» — по ней предусматривается наказание от 5 до 10 лет лишения свободы. Как сообщается, водители автобуса как раз и спаслись.

Полулегальные или вовсе незаконные перевозки жителей Узбекистана в Россию – следствие нюансов нынешнего миграционного законодательства обеих стран, при котором проходить официальную постановку на учет в качестве мигранта дорого и сложно технически.

Узбекистан едущих в Россию мигрантов не любит и не особо о них заботится, а в России патентная система сложна, и многие предпочитают работать нелегально. Проще каждые 90 дней ездить туда-сюда между странами, а автобусом это просто дешевле делать.

Но раз трагедия в России не привела к каким-то изменениям в законодательстве, то вряд ли и смерть 52 человек на нейтральной территории что-то изменит.