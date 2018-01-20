«Официальные выборы сделаны без них»

Алексей Навальный не собирается уходить из повестки президентской кампании — это лишний раз подтвердил запуск оппозиционером своей собственной социологической службы. В штабах оппозиционера продолжаются обыски. В начале недели Министерство юстиции потребовало ликвидировать фонд, обеспечивающий работу избирательного штаба политика. Штаб, в свою очередь, подал встречный иск — суд его рассматривать отказался. Конституционный суд также отказался рассматривать жалобу оппозиционера на запрет его участия в выборах — таким образом исчерпаны все возможности его теоретического участия в них. А мэрия Москвы отказала политику в проведении акции 28 января в центре города — была предложена альтернатива в виде Сокольников, Люблино или Щукино.

Собственная социологическая служба

О запуске своего социологического проекта Навальный объявил на следующий день после того как стало известно, что «Левада-центр» не сможет публиковать данные соцопросов по выборам из-за статуса «иностранного агента». Политик решил предложить избирателям, которые не верят данным «провластного» ВЦИОМ, свои данные.

— Любому политику, особенно тому, кто ведет избирательную кампанию, нужна адекватная социология, — отмечает политолог Глеб Павловский. — Поскольку Навальный лишен возможности пользоваться социологией основных структур из-за того, что они связаны с государством, ему приходится искать альтернативу. Я бы отметил, что скандальным в этой истории является то, что ВЦИОМ и ФОМ перестали публиковать что-то, кроме рейтингов и антирейтингов политиков, которые мало что значат. Поэтому появление проекта Навального логично.

Результаты, согласно данным соцслужбы Навального в первую неделю ее работы, вышли следующими: Путин — 78% (процент даже выше, чем у ВЦИОМ — 73%), Жириновский и Грудинин — по 8%, Собчак, Явлинский и Титов — в районе 1%. Интересно, что в таблице не представлен рейтинг самого Навального — несмотря на то, что в его штабе настаивают на продолжении президентской кампании. Сам Навальный считает, что единственный любопытный момент в этой социологии — это вопрос о том, кто займет второе место: «Я ставлю на Жириновского, люди стесняются, что поддерживают его. Поэтому реальный рейтинг Вольфыча всегда немного выше, чем по опросам».

Минюст против избирательного фонда

15 января Министерство юстиции обратилось в суд с требованием ликвидировать фонд «Пятое время года», который является юридическим лицом штаба Навального. В фонде официально трудоустроены все сотрудники штабов, также на него заключаются договоры об аренде помещений.

По мнению сопредседателя движения «Голос» Андрея Бузина, основная претензия Минюста в том, что фонд создан мошенническим путем:

— То есть якобы штаб Навального заявляет, что эти деньги идут на выборы, а Навальный не имеет права быть кандидатом. Об этой мотивации довольно давно говорят, и говорила сама Элла Памфилова. Я бы не считал это законным требованием. Мало ли как Навальный решил назвать свой фонд, избирательным или нет. Это сбор средств на политическую деятельность, который у нас не запрещен законом.

Встречный иск штаба Навального не был принят Гагаринским судом. Рассмотрение иска Минюста назначено на 22 января.

ЦИК, листовки и обыски

Листовки с приглашением прийти на «безальтернативные» выборы за подписью председателя ЦИК Эллы Памфиловой стали распространять волонтеры штаба Навального. «Ваше участие в выборах — главный залог обогащения Владимира Владимировича Путина и его окружения еще как минимум шесть лет», — сказано в «приглашении». ЦИК выпустил официальное заявление, что не имеет никакого отношения к этому «бессовестному вранью». А тем временем Навальный все равно призывает сторонников распространять эти листовки в подъездах и интернете.

Обыски в штабе Навального в Санкт-Петербурге. Фото: Сергей Ермохин/ТАСС

В то же время прошли обыски в четырех региональных штабах политика. 18 января — в Санкт-Петербурге и Калуге. В питерский штаб около 10—15 сотрудников силовых органов пришли как на «место происшествия» и провели досмотр помещения, изъяли технику, личные вещи и агитационные листовки. Как рассказали работники штаба, помимо полиции, также внутри присутствовали сотрудники Центра «Э». Из штаба в Калуге было изъято около трех тысяч агитационных листовок, посвященных «забастовке избирателей». 19 января обыск прошел в штабе политика в Тюмени. 20 января — в Пскове. По словам работников штабов, полиция называет происходящее «изъятием материалов в рамках административного расследования».

Обыски в штабе Навального в Санкт-Петербурге. Фото: Сергей Ермохин/ТАСС

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Перспективы митингов

28 января более чем в 90 городах России должны пройти митинги и шествия, посвященные «забастовке избирателей». Навальный уже сообщил, что были получены неожиданные разрешения в Сочи и Казани, где «ни разу ничего не согласовывали». Политик решил, что это желание властей избежать арестов перед выборами. Однако ожидаемо в санкционированном мероприятии в центре было отказано Москве и Санкт-Петербургу. Что касается Москвы, Навальному решил помочь председатель Красносельского совета депутатов Илья Яшин и подал заявку на Проспект Сахарова. Однако и самому Навальному, и Яшину пришел отказ с предложением провести митинг в Щукино, Люблино или Сокольниках. Навальный на это заявил, что «мы бы и рады, да только по отношению к людям нехорошо, они же имеют право митинговать там, где изначально хотели».

— Какая цель выйти туда? Участвующие в подобных митингах, прежде всего, участвуют в движении Навального, — считает Павловский. — Важна ведь не цифра, сколько людей придет. Может, это важно только тем, кто будет их считать по головам. Это всероссийское движение, а не столичный проект. Важно, что эти люди смогут заявить — официальные выборы сделаны без них.