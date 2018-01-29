«Народ перетаптывается»

Чуть больше месяца осталось до президентских выборов. Начавшийся процесс агитации бывает занятным. Особенно в регионах, где кандидаты и чиновники, боящиеся не угодить вышестоящему начальству, показывают себя, не стесняясь рамками столичных приличий.

Бег на месте общепримиряющий

За сутки до митинга бастующих избирателей набережную Саратова перегородили металлическими решетками по всем трем ярусам. Следующим утром приехали несколько автобусов с рамками и старыми партами — на них полагается выкладывать вещи для досмотра. Автобусы встали поперек проезжей части. Такую впечатляющую подготовку к массовому мероприятию в Саратове увидишь не часто.

«У нас — митинг», — строго объясняет девушка-полицейский с густо накрашенными ресницами и тычет металлоискателем мне в сумочку. Черная форменная куртка с искусственным мехом на воротнике поскрипывает на морозе. Оцепление стоит уже три часа, митинг еще не начинался, и сотрудники приходят в самое мрачное расположение духа.

Полицейских очень много — по пять-семь человек дежурят у каждой лестницы, по аллеям ходят пешие патрули. Кажется, руководство УВД, и правда, ждало заявленные 4 тысячи участников. Собралось примерно в десять раз меньше.

«Посмотрите, власти нам даже территорию не смогли почистить от снега!» — возмущается координатор саратовского штаба Навального Михаил Мурыгин, стоя на помосте с девизом забастовки (сцена оформлена точь-в-точь, как на мероприятиях единороссов, только без медведя). Площадка перед ротондой, которую мэрия предложила для митинга, действительно, осталась единственным неухоженным местом на набережной — остальные аллеи до ледяного блеска отдраили накануне.

«Обратите внимание, продолжаем раздавать шары!» — под бодрую фоновую музыку, как на открытии супермаркета, зазывают активисты со связками надувной символики.

Фото: Матвей Фляжников — специально для «Новой»

«А по 50 грамм не хотите раздать? » — интересуется солидный мужчина из публики, выражая мнение значительной части присутствующих. У многих участников лица закрыты шарфами — на берегу Волги очень холодно. «Гидрометцентр сообщает, что сегодня минус 17, но, по ощущениям, все минус 25», — ведущий со сцены намекает, что нас обманывают даже в прогнозе погоды, и сочувственно добавляет: «Народ перетаптывается. Вы там попрыгайте!»

Фото: Матвей Фляжников — специально для «Новой»

Публика сегодня старше, чем на предыдущих мероприятиях штаба, возможно, потому что набережная в Саратове — не «политическое» место. Посмотреть на движуху подходят мамы и папы с санками, дама с карликовым пуделем в красном комбинезончике, со льда поднимается рыбак в огромных валенках с галошами. «Я это категорически не поддерживаю. Стою и возмущаюсь, — говорит пенсионерка в вязаной шапке и искусственном полушубке с брошью. — Молодежь из любопытства сюда пришла. Они и на выборах-то никогда не были наверняка. А я хожу обязательно. Путин есть Путин и никого другого не может быть. В мире все против нас, а он их сдерживает. В 1990-е Россия была на последнем месте, а теперь стали считаться с нами». Спрашиваю про пенсию и коммунальные платежи. Совершенно неожиданно собеседница заявляет: «Навальный — это, конечно, очень сложный вопрос». И рассуждает, смогут ли эти фигуры сработаться, «олигархи-то все за Путина, поддержат ли они Навального».

К микрофону один за другим поднимаются местные блогеры и городские философы с бородами. У очередного оратора доклад на четыре страницы. Ядерная аудитория в узких джинсах тает. Полиция подходит ближе, и через полтора часа люди в форме оказываются под самой сценой — кроме журналистов и волонтеров, на пятачке почти никого не осталось.

Фото: Матвей Фляжников — специально для «Новой»

Самым морозоустойчивым достается бонус — из-за ротонды поднимается мотопараплан, раскрашенный в триколор. Штаб объясняет, что к параплану предполагалось прицепить антипутинский лозунг, но не получилось. Поэтому это просто — для красоты. Жужжа, как Карлсон, чудо с моторчиком удаляется в сторону моста через Волгу.

Фото: Матвей Фляжников — специально для «Новой»

Глубина страха

Глубина страха региональных чиновников перед демаршами избирателей и неодобрением вышестоящего начальства заметна не только по количеству полицейских на уличных мероприятиях. Саратовцы, проявляющие политическую активность, рискуют расстаться с местом работы или учебы.

В конце прошлого года из социально-экономического института была отчислена третьекурсница Юлия Бизяева. Как полагает бывшая студентка, причиной послужила ее «политическая позиция и желание бороться за свои права».

Юлия готовилась стать переводчиком с английского и немецкого, училась без троек, была старостой группы. Политикой не интересовалась, но прошлой весной за день до акции, 26 марта, увидела приглашение на митинг и решила изучить тему. «На меня обрушилось огромное количество информации. В тот вечер я первый раз агитировала присоединиться к акции протеста. Меня это настолько задело, я не могла понять, почему многие так равнодушны к тому беспорядку и произволу, что творят власти. Мне было стыдно сидеть и думать, что кто-то другой пойдет и будет требовать соблюдения моих прав».

В течение года Юлия участвовала во многих политических акциях, была наблюдателем от партии «Яблоко» на губернаторских выборах. Выйдя на занятия после больничного, Бизяева узнала, что ее — студентку коммерческого отделения с хорошей успеваемостью, не имеющую нареканий со стороны преподавателей, — отчисляют за пропуск лекций. Как предполагает Юля, администрации вуза не понравилось ее сотрудничество с «Яблоком». На УИК, располагавшейся в здании института, наблюдатели от этой партии добились честного подсчета явки (из более чем 2000 зарегистрированных избирателей проголосовали 235 человек), и показатели оказались в разы меньше заявленных среднеобластных 54,8 процента. «Думаю, для ректора Сергея Наумова, являющегося членом «Единой России», это было немного неприятно», — отмечает Юлия.

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Потерял работу и «яблочник» Григорий Гришин. Во время выборов губернатора он организовал акцию «позитивный бойкот». Как уже рассказывала «Новая», участники акции выносили с УИК свои бюллетени, а потом проверяли, отразится ли пропажа голоса в итоговых протоколах. Двенадцать саратовцев обратились в суд с исками о пересчете голосов. По мнению активистов, комиссии не учли исчезновение бюллетеней, потому что вообще не считали голоса, вписывая в таблицу заданную цифру. По половине обращений суд отказал, остальные до сих пор находятся на рассмотрении.

Через три дня после выхода статьи в «Новой газете» Григорию позвонили с работы (он заведовал учебно-производственной телевизионной лабораторией в одном из саратовских вузов) и сообщили о неожиданной проверке из Москвы. «Как мне сказали, всё руководство именно в этот момент отбыло в отпуск или в командировки. Поэтому я должен подготовить для проверяющих энное количество бумаг и взять на себя материальную ответственность. В частности, сделать так, чтобы из помещения исчезли все предметы, на которых нет инвентарных номеров, или номера есть, но выглядят сомнительно. Когда разговор дошел до фразы: «Григорий, не могли бы вы отнести вот этот телевизор в вашу машину», — я сказал, мол, ребята, я всё понял, и написал заявление по собственному желанию, — вспоминает Гришин. — Никто не ставил мне напрямую в вину то, что я наговорил лишнего для газеты. Но если публикация вышла в среду, а в пятницу жить стало веселее, совпадение заставляет задуматься».

Организаторы «позитивного бойкота» намерены продолжить акцию на президентских выборах. Судя по всему, противная сторона также готовится, оттачивая ловкость рук. В конце января в юридической академии по инициативе облизбиркома провели презентацию модельного участка: в присутствии журналистов члены условной УИК должны были отработать различные процедурные моменты. Во время образцово-показательного подсчета голосов корреспонденты саратовского «Открытого канала» неожиданно заметили кражу бюллетеня: одна из членов комиссии стянула бюллетень со стола и вынесла из помещения. После выхода сюжета председатель облизбиркома Владимир Писарюк пояснил агентству «Свободные новости», что кража была специально задумана для тренировки бдительности прессы и наблюдателей.

Звенящие кедры и первые шишки

Крупных скандалов, связанных со сбором подписей и агитацией за самовыдвиженца Владимира Путина, в Саратовской области не было. В начале января на сайте администрации Балаковского района появилось сообщение о сборе подписей с указанием места и времени мероприятия. Журналисты обратились в областной избирком, и приглашение было удалено через 15 минут.

Самым активным поставщиком скандальных новостей можно назвать местный штаб Ксении Собчак. Кандидату и ее региональным сторонникам постоянно кто-нибудь угрожает. В декабре перед открытием штаба неизвестные расписали мелом асфальт возле здания, высказав нелестное мнение о телеведущей. В январе сборщиков подписей за Собчак пытались выгнать из помещения торгового центра. Штабу даже пришлось повысить гонорары «пехотинцев»: им пообещали платить до 6 тысяч рублей за день работы.

Координатору штаба Анастасии Москалевой поступило сообщение от фонда защиты прав потребителей «Гражданский патруль». Организация, ранее не имевшая в Саратове широкой известности, напомнила, что прокуратура Москвы проводит проверку на наличие признаков экстремизма в высказываниях Собчак о Крыме, и предложила штабу прекратить работу и предупредить спонсоров о возможной ответственности за «финансирование экстремистской деятельности». В реальности упомянутая в сообщении прокурорская проверка была закончена еще осенью.

На сегодня последним в ряду гонителей Собчак стал видеоблогер Евгений Ширманов, который ранее снимал нарушения ПДД со стороны сотрудников ГИБДД, а теперь обратил внимание на припаркованный на тротуаре джип одного из штабистов. Региональные сторонники Собчак называют претензии блогера провокацией.

Сама кандидат побывала в Саратове в новогодние каникулы. Ездила по центру города в инвалидной коляске, доказывая неприспособленность улиц для людей с особыми потребностями. Сходила в гипермаркет «Перекресток», но не за покупками: Собчак пыталась помочь бывшей сотруднице магазина, которой не возвращали после увольнения трудовую книжку. Попытка оказалась неудачной: дежурный администратор объяснил, что подобные вопросы решает кадровик, а у нее выходной.

Всего за Собчак в Саратове собрали 2500 подписей. Как отмечают в местном штабе, это больше первоначального плана.

Саратов известен как родина многих незаурядных политических персонажей, и эта коллекция грозит пополниться.

О президентских амбициях заявила представитель движения «Звенящие кедры России» Марина Копенкина.

Как указано в автобиографии, она проработала в коммерческих банках Саратова 23 года. В 2011 году сменила сферу деятельности, пройдя обучение на «специалиста в области гигиены питания». Агентству «Взгляд-инфо» Копенкина рассказала, что президентский пост нужен ей, чтобы создавать в стране родовые поместья. По мнению женщины, каждому россиянину следует выдать по одному гектару земли без права продажи, где в распоряжении гражданина будут «свой дом, свой пруд, лес с ягодами и грибами».

«Очень интересный разговор у нас был, очень душевные люди», — поделился впечатлениями от саратовской претендентки на президентское кресло член ЦИК Евгений Шевченко. Комиссия не зарегистрировала Копенкину из-за документальных нарушений. Судя по всему, последователям «звенящих кедров» не следует терять надежду. «Это всегда первые шишки. Желаю вам успеха», — сказала глава ЦИК Элла Памфилова.