В борьбе с тунеядством стреляют в Интернет

На прошлой неделе доступ к самому популярному независимому ресурсу — Хартия’97 (charter97.org) — внезапно оказался заблокирован. Сначала пользователи просто не могли войти на сайт («время ожидания соединения истекло»), а затем вместо главной страницы появилось сообщение о том, что сайт заблокирован по решению министерства информации Беларуси и оперативно-аналитического центра. Оперативно-аналитический центр, или ОАЦ — это одна из белорусских спецслужб, причем самая могущественная. При отсутствии правовых полномочий, присущих другим спецслужбам, именно ОАЦ принимает решения, которые больше никто не может оспорить. Никаких публичных заявлений спецслужба не делает.

Зато министерство информации выступило с заявлением о причинах блокировки сайта. Оказывается, «на ресурсе публиковались материалы, которые могли нанести вред национальным интересам Беларуси. Также была размещена информация с указанием даты и места проведения массового мероприятия до официального разрешения». А вот теперь все ясно.

«Массовые мероприятия» — это зимние и весенние «Марши рассерженных белорусов». Акции протеста, которые проходили во всех белорусских городах против принятого тогда «тунеядского декрета» Александра Лукашенко.

Декрет предполагал взимать со всех неработающих граждан «налог на тунеядство». На марши те выходили не только и не столько представители оппозиции, сколько обычные белорусы, не слишком прежде интересовавшиеся политикой. Акции иногда начинались спонтанно, особенно в маленьких городах. И люди, которые с удовольствием рассказывали в телекамеры о том, как омерзительна им власть, не имели никакого отношения к оппозиции. Появлялись новые звезды протестов, узнаваемые харизматичные лица — уборщица, воспитатель, пенсионер, инвалид. Рассерженные белорусы всерьез испугали власть. Арестовывали десятками и сотнями, в зависимости от места проведения и количества протестующих. Суды штамповали «административки» и для острастки давали не пятнадцатисуточные аресты, а огромные штрафы, сопоставимые с полугодовой зарплатой среднего белоруса. Они быстро сориентировались: отсидеть 15 суток — неприятно, конечно, но отсидел и забыл. А попробуй штраф выплатить, на который тебе полгода горбатиться? <…> О каждой новой акции заранее сообщал сайт Хартии. 250 тысяч уникальных пользователей в день — огромная цифра для десятимиллионной страны.

Читайте также Посадки начались. С 3 марта в Белоруссии задержаны 160 человек

В конце концов рассерженные белорусы выиграли раунд. Лукашенко отозвал свой декрет для доработки. Пообещал, что все, кто уже заплатил «тунеядский налог», смогут получить свои деньги обратно. И больше полугода белорусские чиновники рассказывали, что работа идет, вот-вот будет подписан новый декрет, и все равно государство всех заставит работать. Стоит ли говорить, что декрет в обновленном виде вышел как раз на прошлой неделе, аккурат на следующий день после того, как сайт Хартии был заблокирован. Чтобы некому было, если что, сообщать белорусам, где и когда начнется очередной марш.

Декрет, кстати, оказался с потайными ящичками.

«Тунеядский налог» — то, что и выводило белорусов зимой и весной на улицы, — отменен. Но вместо него, написано в декрете, будет введена стопроцентная оплата неработающими белорусами услуг, субсидируемых государством.

А каких именно — будет объявлено дополнительно, в апреле. И теперь белорусы гадают: сколько и за что придется оплачивать тем, у кого нет работы? Услуги ЖКХ отпадают: белорусы и так в этом году начали оплачивать «коммуналку» в полном объеме, кроме тепловой энергии. Ну да, подогрев воды. А что еще? Медицина? Детские сады и школы для детей? Общественный транспорт? Неизвестно. Но ничего хорошего белорусы не ждут. Еще, кстати, новый декрет предусматривает принудительную отправку в ЛТП неработающих граждан, «ведущих асоциальный образ жизни». Как трактовать асоциальный образ жизни, нигде не говорится. Написано, что все решения будут принимать некие таинственные «комиссии на местах».

Сейчас белорусы обсуждают новый декрет и ждут апреля с его окончательными разъяснениями. А Хартия’97, о которой теперь пишут все мировые медиа, пытается вернуться в белорусское интернет-пространство. И иногда глубокой ночью сайт на некоторое время снова открывается. Это маленькая техническая служба сайта противостоит огромному ОАЦ с безграничными возможностями. А белорусы скачивают Tor и осваивают анонимайзеры. Инструкция «как обойти блокировку», распространяемая в социальных сетях, — нынче самое популярное чтиво.