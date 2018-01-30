«Кремлевский список» минфина США. Кто попал?

Министерство финансов США опубликовало так называемый «кремлевский доклад» — список российских чиновников, политиков и бизнесменов, «приближенных» к президенту России. В перечень США включили 114 парламентариев, чиновников и глав госкомпаний, а также 96 «олигархов». Предполагается, что в последствии в отношении этих людей могут быть введены санкции. «Новая газета» публикует полную версию «кремлевского списка».

Фото: РИА Новости Администрация президента 1. Антон Вайно, руководитель администрации президента 2. Алексей Громов, первый замруководителя администрации президента 3. Сергей Кириенко, первый замруководителя администрации президента 4. Магомедсалам Магомедов, замруководителя администрации президента Читайте также Гора родила крысу. Юлия Латынина: Критерии кремлевских силовиков и минфина США оказались одинаковыми 5. Владимир Островенко, замруководителя администрации президента 6. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента 7. Владислав Китаев, руководитель протокола президента 8. Андрей Белоусов, помощник президента 9. Лариса Брычева, помощник президента 10. Владислав Сурков, помощник президента 11. Игорь Левитин, помощник президента 12. Владимир Кожин, помощник президента; 13. Юрий Ушаков, помощник президента; 14. Андрей Фурсенко, помощник президента; 15. Николай Цуканов, помощник президента 16. Константин Чуйченко, помощник президента 17. Евгений Школов, помощник президента 18. 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