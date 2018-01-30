Список есть, а санкций нет

Министерство финансов США в понедельник, 29 января, направило в Конгресс так называемую публичную часть «кремлевского доклада» — список влиятельных россиян, участвующих в определении политического курса и связанных с президентом Путиным. Всего 210 человек — больше, чем ожидали даже в российской оппозиции. Попадание в этот список еще не означает автоматических санкций. Важно, что санкций больше и не нужно, поспешили объявить в администрации Трампа. Схожим образом высказались и представители Госдепа: текущие санкции «эффективны». Но решать, расширять их или нет на фигурантов нового списка, Конгрессу еще предстоит. А пока новый список можно считать «черной меткой» для значительной части российской элиты. И держать в уме вторую, секретную часть доклада.

В списке — 114 высокопоставленных российских чиновников, руководителей госкомпаний, членов парламента, в том числе премьер-министр Дмитрий Медведев, министр иностранных дел Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, главы Сбербанка — Греф и ВТБ — Костин, руководитель «Роснефти» Сечин, а также 96 предпринимателей, обладающих состоянием более миллиарда долларов. Среди них: предприниматели Олег Дерипаска, Роман Абрамович, Владимир Потанин, Алишер Усманов, Сулейман Керимов, Михаил Фридман, Аркадий Вексельберг. Министерство финансов США отмечает, что попадание в этот список не означает принятие санкций или каких-то ограничений. Санкции могут быть введены, если того потребует Конгресс или если их введение сочтут целесообразным в администрации Белого дома.

Пока этот список — своеобразное предупреждение им и их бизнес-партнерам, «черная метка» — о том, что санкции в их отношении в принципе возможны.

Таким образом, ожидаемый в России и в мире «судный день» 29 января принес неожиданные результаты. Вашингтон не ввел никаких новых «вторичных» санкций в отношении зарубежных партнеров российских компаний, уже попавших под санкции, но «кремлевский список» оказался даже более обширным, чем его ожидали в Москве: власти и оппозиция. Отклики в мире на действия администрации Трампа также представляются неоднозначными.

Почему нет санкций?

Госдепартамент США заявил, что закон о санкциях, принятый в августе, работает эффективно, и новые санкции пока не требуются. Но если американские или зарубежные компании будут заключать «значительные» или «существенные» контракты с российскими предприятиями оборонного сектора или связанные с разведкой, санкции все же могут последовать. Вашингтон так и не дал цифрового эквивалента в долларах: какой контракт с Россией считать «крупным».

«Черный список» 33-х российских предприятий был представлен Конгрессу в конце октября. В него попали «Рособоронэкспорт», «Ижмаш», «Калашников», «Ростех», «МиГ», «Сухой», «Туполев», «Алмаз-Антей», «Уралвагонзавод» и другие компании российской оборонки. Из числа разведывательных организаций в список вошли Служба внешней разведки (СВР), Главное управление Генштаба Вооруженных сил России (бывшее ГРУ), Федеральная служба безопасности (ФСБ), компании «Специальный технологический центр», «Цифровое оружие и защита» и «Профессиональное объединение конструкторов систем информатики». В отношении ФСБ, Специального технологического центра, ЦОР и ПО КСИ уже были введены санкции на исходе президентства Барака Обамы — «за проведение хакерских атак» на американские ведомства и общественные организации.

В понедельник, 29 января, Белый дом должен был обнародовать имена нарушителей — американских и иностранных компаний, сотрудничающих с российскими предприятиями из списка, должен был включиться режим так называемых «вторичных санкций».

Вместо этого Белый дом объявил, что «закон уже работает», зарубежные партнеры уже свернули контакты с российскими предприятиями ВПК, в результате продажа российского оружия сократилась на несколько миллиардов долларов. Конкретных примеров приведено не было.

Официальный представитель Государственного департамента Хизер Нойерт заявила: «Учитывая продолжительные временные рамки, связанные с крупными оборонными сделками, результаты этих усилий только начинают становиться очевидными. С этой точки зрения, если закон работает, санкции в отношении конкретных лиц или отдельных лиц не требуются, поскольку (существующее) законодательство фактически служит сдерживающим фактором». Иностранные государства и частные компании будут заранее получать «предупреждения» о возможности введения американских санкций. Непонятно, получили ли такие предупреждения Турция или Саудовская Аравия, заключившие недавно крупные военные контракты с РФ, задаются вопросом американские СМИ

В письме председателю Комитета по иностранным делам Палаты представителей Эду Ройсу госсекретарь Рекс Тиллерсон сообщил, что он разослал директиву в дипломатические представительства о том, чтобы их сотрудники предупредили зарубежных партнеров, что США намерены «настойчиво» соблюдать закон и «в случае необходимости готовы к более действенным мерам».

Представители Госдепартамента провели закрытый брифинг для членов Конгресса. Один из инициаторов принятия акта Магнитского сенатор-демократ Б. Кардин заявил, что не может обсуждать секретное содержание бесед законодателей и чиновников администрации, добавив, что «подготовленные санкции будут введены в случае очевидного нарушения закона». Конгресс будет за этим следить.

Критики президента были недовольны, тем более что с публикацией «кремлевского списка» картина представлялось совсем не ясной. Весь день 29 января Белый дом переадресовывал Минфину вопросы о публикации «кремлевского списка», а в казначействе никак не комментировали запросы СМИ.

«Администрация Трампа принимала решение о том, будет ли она следовать закону и наказывать тех, кто несет ответственность за нападение на американскую демократию в 2016 году, — заявил старший представитель Демократической партии в Комитете по иностранным делам Палаты представителей Эллиот Энгель. — Вместо этого она вновь решила не наказывать Россию. Государственный департамент утверждает, что простая угроза санкций сдерживает агрессивное поведение России. Как вы предотвращаете нападение, которое произошло два года назад, а другое уже началось? Это бессмыслица».

Требования закона

В июле прошлого года Конгресс подавляющим большинством голосов (в Сенате расклад был 98 за и 2 против) принял Акт «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA). Капитолий проголосовал за новые санкции в отношении России, обвиненной во вмешательстве в президентские выборы. Российские власти эти обвинения неизменно отвергают. Американские законодатели на закрытых брифингах получили доказательства от представителей разведки и спецслужб. Трамп пытался заблокировать закон, но понял, что в случае президентского вето законодатели это вето преодолеют, потому что обладают необходимым перевесом в две трети голосов в поддержку закона. 2 августа президент подписал закон, предусматривающий ограничение его полномочий. Отныне глава исполнительной власти не может отменить режим санкций без согласия Конгресса.

Подписание навязанного ему закона Трамп прокомментировал гневным посланием в адрес законодателей в своем твиттере:

«Теперь наши отношения с Россией находятся на самом низком и опасном уровне, и все благодаря Конгрессу, который даже не в состоянии принять реформу здравоохранения».

К слову, в законе CAATSA противниками Америки называются также Иран, Северная Корея и международный терроризм, но возражения Трампа связаны только с санкциями против России. Сообщения о том, что Кремль вмешался в ход выборов-2016 и выступил на стороне Трампа, 45-й президент США всегда называл «фейковыми новостями», полагая, что они ставят под вопрос легитимность его победы.

Итак, закон о новых санкциях в отношении России был принят, но никто не мешал президенту устроить «тихий саботаж» реализации этого акта.

В соответствии с требованием закона к 1 октября прошлого года Белый дом должен был представить Конгрессу список предприятий и лиц, в отношении которых будут введены санкции, в том числе «вторичные». 1 октября списка не было. Его передали в Конгресс с опозданием на 25 дней, после возмущенных обращений к президенту старожилов Капитолийского холма — Маккейна, Коркера, Грэма. Опоздание Белый дом объяснил «сложностью задачи и нехваткой кадров». Неудивительно: ведь в Госдепартаменте распустили отдел, который специально был создан при администрации Обамы и занимался санкциями.

В понедельник, 29 января, санкции должны были вступить в силу. Накануне, в минувшую пятницу, 26 января, в американский санкционный список внесли еще 21 физическое лицо — граждане России и Украины, в том числе заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов и министры самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также 9 предприятий. Это отдельная санкционная история, связанная с действиями РФ в Крыму и на Донбассе.

Итог: новых санкций не будет.

Одновременно 29 января в Конгресс должен быть представлен список российских олигархов, оказывавших финансовую поддержку «кремлевскому режиму, причастному к коррупции и нарушению прав человека». В список, подготовленный Министерством финансов, Государственным департаментом, Национальной разведкой и названный «Кремлевским докладом», должны были попасть члены их семей (не секрет, что финансовые активы специально переписаны на родственников), данные об источниках богатства и зарубежных счетах. Именно этот список в Москве, Лондоне и Женеве, а также других штаб-квартирах российских миллиардеров ждали с особой тревогой.

Итог: когда уже никто не ждал, в ночь на вторник список был обнародован и оказался обширным.

И последнее в понедельник — в Конгресс должно было быть отправлено заключение Министерства финансов о целесообразности применения санкций в отношении российских государственных ценных бумаг. Подтверждения пока нет, но, по мнению экспертов издания «Форбс», эта мера маловероятна.

Вашингтон