«Это признание. Вдохновляет»

Министерство финансов США представило конгрессу «кремлевский доклад» — список представителей российской элиты, связанных с властью. В него включены 114 крупных чиновников, а также 96 крупных бизнесменов и руководителей госкомпаний. В список попали руководители президентской администрации — Антон Вайно, Сергей Кириенко, Владислав Сурков и пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, а также все федеральные министры, включая премьера Дмитрия Медведева. В документе также фигурируют фамилии других высокопоставленных чиновников, например, спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, директора ФСБ Александра Бортникова, директора СВР Сергея Нарышкина, спикера Госдумы Вячеслава Володина, мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко.

Среди включенных в «кремлевский доклад» бизнесменов — Алишер Усманов, Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Сулейман Керимов и Вагит Алекперов, чье состояние оценивается в более чем в $1 млрд, а также руководители госкомпаний: Олег Белозеров (РЖД), Алексей Миллер («Газпром»), Игорь Сечин («Роснефть»), Виталий Савельев («Аэрофлот»), Борис Ковальчук («Интер РАО ЕЭС»).

Достаточно неожиданным стало попадание в список уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой, председателя Совета по правам человека Михаила Федотова.

— В список администрации президента включаются такие люди, как Федотов и советник президента по вопросам изменения климата. Кудрин не входит в состав правительства, Набиуллина и Голикова не в этих списках. Этих людей нет в телефонных справочниках. Госдепартамент решил максимально и формально ответить на требования конгресса, — говорит президент Центра политических технологий Игорь Бунин.

Согласно еще одной популярной версии, в досье был переписан весь российский список Forbes.

На самом же деле список может оказаться длиннее — засекреченная часть доклада минфина не опубликована. Однако никакой информации о том, сколько людей в ней упомянуто и говорится ли о персоналиях вообще, нет. Тем не менее сам факт наличия необнародованных документов может вызвать беспокойство у лиц, не вошедших в открытый список.

Внимание СМИ привлекло отсутствие в документе глав некоторых госкомпаний, в частности, Анатолия Чубайса («Роснано»), Дмитрия Патрушева (Россельхозбанк), Михаила Осеевского («Ростелеком»), Сергея Франка («Совкомфлот») и Игоря Комарова («Роскосмос»).

«Отсутствие Чубайса в этом списке — чистая случайность, просто забыли в силу каких-то обстоятельств, — полагает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. — Когда в спешке готовятся какие-то документы, проколы неизбежны, это любая бюрократия подтвердит. А принцип составления — никакой, ковровый характер. Все, кто есть, — туда».

По мнению Лукьянова, при составлении списка применялся совсем «не тот подход, которого все ожидали»:

— Когда конгресс это принимал, идеей было очень тонкое адресное давление с целью спровоцировать недовольство внутри элиты и в дальнейшем смену курса. Но такой подход, скажем так, в духе предыдущей эпохи. Трамп вообще не мастер тонких решений, для него все эти политические интриги менее важны, для него более важно при необходимости иметь возможность применять инструмент давления против кого угодно. Не по политическим даже соображениям, а кто мешает тем или иным интересам Соединенных Штатов в основном. В этом смысле список идеальный.

Попадание в список пока не означает, что против его фигурантов введены санкции. Однако не исключено, что в будущем их активы в США, при наличии таковых, будут заморожены, а также то, что им могут отказать в получении американских виз.

«То, что сейчас пока против них не введены санкции, значит, что они должны вести себя максимально осторожно, чтобы не попасть под них, — предупреждает Игорь Бунин. — Если возникнет какая-нибудь ситуация, опасная для Соединенных Штатов Америки, против них введут санкции. А так это просто некое предупреждение — «ведите себя осторожно».

Эксперт объясняет, что, с одной стороны, никому конкретно ничего не обещано, а с другой стороны, в любой момент можно применить меры против каждого фигуранта на основании того, что он упомянут. Тем самым закрывается сама тема интеграции российской элиты в международную, отмечает Федор Лукьянов. «Раньше полагали, что если хорошо себя вести, то можно как-то дистанцироваться от режима и стать своим у буржуинов. А буржуины сказали: нет, все вы одинаковые», — говорит он.

Директор института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев полагает, что наиболее серьезные последствия от попадания в список коснутся бизнесменов: «Если попал туда, то «отмываться» будет трудно и долго».

— Примечательно, что в списке представлены и главы частных, а не только государственных компаний. Но на самом деле у нас такой крупный частный бизнес, что он без государства все равно не может функционировать, то есть он во многом квазичастный. Публикация этого списка продемонстрировала, что, по всей видимости, в США понимают специфику российского бизнеса. Хотя сейчас это только протокол о намерениях, в долгосрочной перспективе этот протокол о намерениях реализуется в более конкретные вещи.

Эксперт утверждает, что включение в список может побудить иностранные банки или компании не вести бизнес с его фигурантами.

«У бизнесменов возникнут сложности не только с американскими, но и европейскими компаниями, и не только с ними. Для них попадание в список можно назвать транснациональной «угрозой», — считает Николаев.

Что касается влияния списка на внутреннюю политику страны, политолог Аббас Галлямов отмечает, что новый виток санкционного противостояния выгоден российским властям. «Он позволяет вновь поставить в повестку внешнеполитическую проблематику, напомнить россиянам о том, что они живут в осажденной крепости и враг не дремлет, — говорит эксперт. — Это гораздо более выгодный отечественным властям предвыборный контекст, чем альтернативная ему проблематика низкого уровня жизни и плохой экономики».

Тем временем председатель Госдумы Вячеслав Володин уже заявил, что это очередная попытка «заокеанских коллег повлиять на российскую внутреннюю политику».

Кремль

Владимир Путин президент России

— Обидно, — пошутил глава государства, говоря о том, что его не включили в «кремлевский список».

—Что касается самого списка — вся администрация президента, все правительство, весь бизнес... За каждым из этих людей и за каждой из этих структур стоят рядовые граждане нашей страны, трудовые коллективы, целые отрасли. То есть по сути всех нас, все 146 миллионов, занесли в какой-то список. В чем смысл таких действий, я не понимаю.

— Нам больше всего с вами нужно думать о себе. Нужно заниматься своей экономикой, сельским хозяйством, нужно заниматься поддержкой экспорта, здравоохранением, образованием, обороноспособностью, конечно, ее повышением. И тогда придет осознание того, что нет никакого смысла формулировать какие-то списки, угрожать, пугать или пытаться сдерживать наше развитие. Вот это самое главное, чем мы должны заниматься, руководствуясь известным правилом «собака лает, а караван идет».

Дмитрий Песков пресс-секретарь Владимира Путина

— Если вы прочитаете текст, заголовок этого документа, ведь это все делается в соответствии с законом по противодействию врагам США (…). Поэтому де-факто вся эта группа лиц названа врагами США. Это подход, это заявление. Публикация достаточно беспрецедентная. С одной стороны, огромное количество в тексте оговорок, относительно того, что никоим образом это не является санкциями или ограничениями. Но с другой, придание публичности такого максимально возможного списка всего и вся, наверное, потенциально может наносить ущерб и имиджу, и реноме и нашим предприятиям, и нашим предпринимателям, и нашим политикам, и членам руководства. Поэтому необходим анализ. Я никак, я индифферентно к этому <попаданию в доклад> отношусь. (Источник)

Совет Федерации

Валентина Матвиенко спикер Совета Федерации

— Похоже, что те, кто сейчас задают тон в политике США охвачены очень опасным недугом. Я бы назвала его «санкциомания». Может, новый список покажется познавательным, но в нем нет вообще никакой логики. Внесение в такой список руководства страны, включая премьер-министра, нельзя назвать никак иначе, чем грубое вмешательство во внутренние дела суверенного государства. (Источник)

Франц Клинцевич председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности

— Это попытка столкнуть российские элиты, вызвать у них недовольство некой проводимой политикой. На самом деле это все — абсолютное незнание менталитета и людей. Это сплотит людей, обозлит их и укрепит Россию <..> Это все временный процесс, который только укрепит страну. (Источник)

Константин Косачев глава международного комитета Совфеда

— Нормальными этим отношениям уже не быть, во всяком случае пока во власти в Вашингтоне нынешнее поколение политиков, сформировавшихся в период «холодной войны» и так и не выдавивших ее хотя бы по капле из своих душ, одержанных маниакальной идеей «американской исключительности». (Источник)

Госдума

Вячеслав Володин председатель Госдумы

— Введение новых санкций — очередная попытка заокеанских коллег повлиять на российскую внутреннюю политику, однако, когда речь идет о санкциях, необходимо принимать во внимание их влияние и на граждан США. Простые люди станут заложниками амбиций представителей американской элиты. Более того, меры, которые хотят предпринять США, затронут многие государства. (Источник)

Анатолий Аксаков глава комитета Госдумы по финансовому рынку

(Анатолий Аксаков должен был поехать на молитвенный завтрак с президентом США Дональдом Трампом, но отказался после публикации «Кремлевского доклада»)

— Смысла лететь особо уже не вижу. Просто так посетить завтрак, покататься желания нет. Есть желание налаживать сотрудничество, но это, к сожалению, не получается. (Источник)

Антон Морозов Член комитета по международным делам

— Это такой шаг, довольно недружественный, с их стороны. Но я не думаю, что нам прямо сразу нужно отвечать симметрично. Все-таки Россия придерживается более взвешенной позиции во внешней политике. (Источник)

Правительство России

Дмитрий Медведев премьер-министр России

— Я думаю, это та ситуация, когда непопадание в этот список - это повод уволиться, но мы, конечно, так поступать не будем. <…> Каково значение этого списка? Я бы сказал, что значение этого списка – «зеро». Оно стремится к нулю, потому что если бы мы представили обратную ситуацию, если бы мы подготовили список, в который бы включили администрацию президента Трампа целиком, палату представителей, сенат, верховный суд, офис генерального прокурора, то что произойдет после этого в Америке? Ничего. То же самое произойдет и в нашей стране, то есть ничего не произойдет.

Аркадий Дворкович вице-премьер

— Это просто список лиц, которые, очевидно, являются ведущими в российской политике и бизнесе. (Источник)

Юрий Трутнев вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке

— Обидно было бы не попасть в этот список в такой компании. (Источник)

Дмитрий Рогозин вице-премьер

США хотят и рыбку съесть, и в кресло присестьhttps://t.co/ziCu9fBEcC — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) January 30, 2018

Владимир Мединский министр культуры

— Я так понимаю, это номинация на санкцию. Ну это признание. Вдохновляет на новые свершения. (Источник)

Сергей Собянин мэр Москвы

— В «кремлевский доклад» аккуратно внесли всю политическую и экономическую элиту страны. Было бы очень странно, если бы не включили и мэра столицы.

Георгий Полтавченко губернатор Санкт-Петербурга

— Попадание фамилии в «рейтинг влиятельности российских руководителей», опубликованный сегодня минфином США, говорит о признании заслуг перед Россией и Петербургом и свидетельствует о растущем вкладе города в российскую экономику. (Источник)

Борис Титов бизнес-омбудсмен

— Конечно, я был несколько удивлен. Они ударили по «пианистам», играющим для всех, а не для власти, по тем, по кому обычно приличные люди не стреляют. <…> Мы работаем, защищая от власти людей — Федотов, Кузнецова, я, но, по-видимому, так им выгодно уменьшить эффективность гражданских институтов. (Источник)

Михаил Федотов уполномоченный по правам человека в России

— В 1991, в 1993 году я уже был в «расстрельных» списках, теперь попал в этот список. И у меня вопрос: по какому принципу они включали людей в него? Для того чтобы включить в этот список советников президента, не надо так долго собираться, достаточно просто посмотреть на сайте администрации список всех советников и помощников президента. (Источник)

Уполномоченный по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова:

«Полагаю, что такая оценка моей деятельности на посту детского омбудсмена, даже за этот небольшой срок, свидетельствует о том, что мы на правильном пути к нашей основной цели — счастью и благополучию российских детей». (Источник)

Министерство транспорта (глава включен в доклад) описание

«Начнем работать с еще большим усердием и рвением»

Министерство образования и науки (глава включена в доклад) описание

— На нашу работу это никак не влияет, работа ведется в прежнем режиме.

Герман Клименко советник президента по интернету

— Что я не знаю о себе и о Глазьеве? В олигархи-то за что? (Источник)

Анатолий Антонов посол России в США

— Так я хочу задать вопрос: неужели те политики, те люди, которые вводят санкции против России, думают о том, что мы подожмем свой хвост и не будем отстаивать свою позицию? Сегодня у нас есть лидер, вокруг которого мы естественно сплотимся,— это Владимир Владимирович Путин. (Источник)

Бизнес

Нефтяная компания «Роснефть»:



«Мы не удивлены. Это неправильно и не логично»

Виктор Зубков, глава совета директоров «Газпром»:



— Они и так постоянно давят все время. Вы же видите переговоры с поляками, с прибалтами. Ну, ничего, выдержим.

Владмир Евтушенков, владелец АФК «Система»:



— Ничего хорошего в этом нет, но не смертельно».

Гаврил Юшваев, бывший владелец компании «Вимм-билль-данн»



— Пока что западные партнеры по разным моим компаниям звонят и говорят, что надеются, что мы продолжим работать, они не придают этому сейчас никакого значения. Всем нужны люди, которые могут инвестировать, вне зависимости от этих списков. У меня подход такой – что есть, то есть, надо продолжать работать и развиваться. У нас в СССР не просто санкции были, и ничего, прекрасно жили. Я не расстраиваюсь, как будет, так будет. Будем оставаться на позитиве.

Евгений Касперский, основатель «Лаборатории Касперского»



— Компания не согласна с включением Евгения в список олигархов, так как этот термин подразумевает обладание крупным капиталом, с помощью которого осуществляется политическое влияние. Личный капитал Евгения состоит из его бизнеса, квартиры в Москве и личного автомобиля. Более 82% своей выручки «Лаборатория Касперского» зарабатывает за пределами России».

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