«Сборная постройка»

Компания «Аксис Инвестиции», аффилированная с однокурсником Владимира Путина Николаем Егоровым, ведет строительство на землях под Геленджиком. После инспекции этих районов были жестоко избиты активисты «Экологической Вахты Северного Кавказа». «Новая» отправила запросы, пытаясь выяснить, насколько строительство законно. Вот, что нам удалось узнать.

Напомним, 28 декабря 2017 года в Краснодаре неизвестные люди в масках напали на сотрудников «Эковахты». Глава организации Андрей Рудомаха чудом остался жив — в больнице врачи диагностировали у него перелом основания черепа. Нападение произошло сразу после возвращения активистов из очередной экспедиции по выявлению незаконного строительства в природоохранных зонах, которыми богат Краснодарский край.

Андрей Рудомаха после избиения. Фото предоставлено сотрудниками «Эковахты»

После двух недель в больнице Андрея Рудомаху выписали, однако ему все еще предстоит долгий период реабилитации. Первоначально уголовное дело по факту нападения в региональном МВД (которое ведет расследование) квалифицировали как «грабеж» — у активистов была похищена аудио- и видеоаппаратура с материалом о строительстве в природоохранной зоне. Сейчас оно уже расследуется по статье «разбойное нападение». Однако пострадавшие по-прежнему настаивают: целью нападавших была не аппаратура, а желание запугать активистов, чтобы те прекратили свою деятельность. Об этом свидетельствуют и письма с угрозами физической расправы, которые Рудомаха стал получать после нападения. Учитывая эти обстоятельства, адвокаты пострадавших настаивают на переквалификации дела на статью 277 УК РФ «Покушение на жизнь государственного и общественного деятеля».

В день нападения активисты инспектировали земли лесного фонда в районе курортного поселка Криница под Геленджиком.

Экологи обнаружили, что в окрестностях Криницы ведется капитальное строительство, проложены новые дороги, лес вырублен на четырех площадках, где уже вырыты котлованы, а в некоторых местах залиты фундаменты.

Но больше всего экологов удивило появление на одной из площадок лесфонда величественной церкви в византийском стиле.

Новенькая церковь посреди земель лесфонда. Фото предоставлено сотрудниками «Эковахты»

Участки, на которых ведется строительство, находятся в долгосрочной аренде у двух компаний. Первый арендатор — ООО «Перспектива», совладельцем которого является Павел Езубов, сын депутата Госдумы от Краснодарского края Алексея Езубова и партнер Олега Дерипаски. Второй арендатор — АО «Аксис Инвестиции». Его генеральный директор — петербургский юрист Алексей Тот, давний друг и бизнес-партнер однокурсника Владимира Путина Николая Егорова.

К участкам лесфонда прилегают 17 гектаров сельскохозяйственных земель, также взятых в долгосрочную аренду АО «Аксис Инвестиции». На этих землях совсем недавно были разбиты виноградники (согласно базе данных СПАРК, одна из фирм, которой владеет Николай Егоров, а руководит Алексей Тот — «Апекс Юг» — как раз занимается выращиванием винограда). Все участки земли огорожены единым забором, по периметру которого расположены шесть постов охраны, главная задача которой не пускать на территорию посторонних людей.

«Новая» спросила у гендиректора «Аксис Инвестиций» Алексея Тота, какое отношение его компания имеет к этому строительству. Алексей Тот ответил: «охрану не нанимали», «управлением виноградниками занимается управляющая компания, нанятая «Аксис Инвестициями» на договорной основе», «по договору с управляющей компанией мы связаны обязательствами по сохранению конфиденциальности», поэтому раскрывать ее название Алексей Тот не вправе.

Тем не менее возведение заборов вокруг участков и начавшаяся стройка на них перекрыла привычную дорогу к Грековой щели, а также причиняет другие неудобства местным жителям, о чем они неоднократно, но, увы, безрезультатно жаловались в поселковую администрацию.

Сопоставив собранные факты, экологи предположили: на огражденной территории строится частный винодельческий комплекс с небольшим заводиком и усадьбой с церковью.

Расположение уже вырытых котлованов и залитых фундаментов говорит о том, что над проектом комплекса поработали профессионалы в области ландшафтного планирования. Вот взять хотя бы церковь. Она расположена на возвышенности, от нее с пологого холма вниз струятся виноградники, вплоть до самой полосы морского побережья, где так и просится появление уютной марины. Хотя уже сейчас, стоя у церкви, можно бесконечно любоваться открывающимся пейзажем.

Однако есть в этой идиллии один нюанс. Согласно государственному реестру, земли, на которых ведется строительство зданий, до сих пор числятся в ведении лесного фонда, а значит, охраняются государством. Строительство на землях этой категории незаконно.

В ответ на запрос «Новой газеты» генеральный директор «Аксис Инвестиций» Алексей Тот сообщил, что «часовня является временной сборной постройкой, возведенной без рубки лесных насаждений». Позволим себе усомниться.

Участок лесфонда, где сейчас расположена церковь, был взят в аренду «Аксис Инвестициями» у министерства природных ресурсов Краснодарская края 31 июля 2015 года. Целевое назначение участка: «для культурно-оздоровительных, туристических и спортивных целей».

Вот два космических снимка.

Первый сделан 28 апреля 2015 года, на нем виден лесной массив и межа, разделяющая земли лесфонда и виноградников.

Вот снимок от 23 июня 2016 года — межа все та же, а в лесу — церковь.

Далее. Если внимательно изучить Градостроительный кодекс РФ, а также покопаться в нормативных документах Госстроя России, можно узнать, что к категории временных сборных построек относятся сборно-разборные мобильные конструкции. «Это здание или сооружение, состоящее из отдельных блок-контейнеров, плоских и линейных элементов или их сочетаний… и имеющее функциональное значение временного характера. Сюда относятся кладовые, ангары, склады, павильоны». Важное: подобная постройка не должна иметь фундамента, ее в любой момент, как карточный домик, можно разобрать и перенести на другое место.

Достаточно беглого взгляда на фотографии, сделанные экологами, чтобы появились вопросы. Монументальное каменное здание церкви из камня и бетона возведено на мощенной булыжником искусственной террасе, специально для нее подготовленной. К церкви ведет каменная лестница, вокруг разбит небольшой скверик с садовыми фонарями.

Еще в 2016 году Азово-Черноморская природоохранная прокуратура провела проверку на предмет соблюдения АО «Аксис Инвестиции» требований лесного законодательства и обнаружила на федеральных землях церковь, дороги и прочее активное строительство.

В акте о результатах проверки говорилось: «АО «Аксис Инвестиции» нарушены условия заключенного договора аренды лесного участка, находящегося в государственной собственности, а также требования лесного законодательства, а именно фактическое использование лесного участка в отсутствие проекта освоения лесов, прошедшего государственную экспертизу». Прокуратура подала в суд. Ответчик на судебное заседание не явился.

10 августа 2016 года Геленджикский городской суд вынес решение: исковые требования азово-черноморского межрайонного природоохранного прокурора в интересах Российской Федерации к АО «Аксис Инвестиции» о понуждении к соблюдению требований лесного законодательства — удовлетворить. Обязать АО «Аксис Инвестиции» принять меры по устранению нарушений лесного законодательства».

Важно: в качестве третьей стороны в судебном заседании было привлечено минприроды Краснодарского края. Правда, так же как и ответчик, представитель министерства на заседание не явился. Однако письменно поддержал все исковые требования Азово-Черноморской природоохранной прокуратуры. Это значит, что министерство уже тогда было в курсе капитального строительства. Согласно 9 статье Федерального закона № 294, который регулирует государственный и муниципальный контроль за деятельностью юрлиц и индивидуальных предпринимателей, факты нарушений, зафиксированные природоохранной прокуратурой, являлись основанием для проведения внеплановой проверки деятельности АО «Аксис Инвестиции». Но никакой проверки так и не проводилось.

«Новая» отправила запрос в минприроды Краснодарского края с вопросом о том, располагает ли министерство информацией о строительстве на землях лесного фонда и планирует ли провести проверку? Заместитель министра Соленов вопрос о капитальном строительстве обошел стороной, указав лишь, что «правовые основания для проведения проверки отсутствуют», так как с ноября 2016 года эти земельные участки отнесены к землям «населенных пунктов». К этому же обстоятельству в своем ответе на запрос «Новой» апеллировал и Алексей Тот — все законно, это больше не земли лесфонда. Однако вопросы остаются.

Дума Геленджика действительно в ноябре 2016 года приняла новый генеральный план, в соответствии с которым два участка лесфонда, прилегающие к виноградникам, включены в границы населенного пункта Криница. Однако, как мы могли убедиться выше, церковь стояла на своем месте уже в июле 2016 года. То есть как минимум за 4 месяца до официального решения, о чем знало Минприроды, но ничего не предпринимало. Затем, несмотря на новый генеральный план, принятый думой Геленджика, согласно Росреестру, земли, на которых ведется строительство, до сих пор остаются за лесным фондом. А значит, ответственность за то, что на них происходит, несет минприроды Краснодарского края.

Решение об изменении статуса природоохранных земель: изъятия участка из лесного фонда и перевод его в границы населенного пункта может быть принято только в случае одобрения Федерального агентства лесного хозяйства. Почти две недели назад «Новая» направила запрос в Россельхоз, проводилось ли согласование. Ответа мы пока не получили.