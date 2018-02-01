«Медведи». Премьера новой песни Федора Чистякова

Федор Чистяков музыкант

— Это сингл с нового альбома «Нежелательная песня», который выходит первого марта. Альбом сольный, единственное исключение — песня «Медведи», где звучит гитара Ивана Жука.

Не люблю слова «протест», какое-то оно подростковое, но альбом резкий, тревожный, он напрямую связан с тем, что происходит сейчас в России.

Перечислю несколько названий, чтобы было понятнее: «Убрать свидетелей», «Искусство лизать», «Дурдом», «Пропаганда»…

Я уехал из России в Нью-Йорк летом 2017 года после запрета «Свидетелей Иеговы», а в 2015-м был принят закон о нежелательных организациях. Это еще хуже, чем иностранные агенты, насколько я понимаю. Слишком много стало нежелательного в стране с точки зрения власти. И как апофеоз всего этого — нежелательные люди. У этих людей нежелательные мысли и поют они нежелательные песни.

Но что значит нежелательные? Для кого? Кто это определяет и на основе каких критериев? Ответ один: «Мы так решили». Тогда не надо называть это законом, это чистый произвол, на мой взгляд. Сегодня нежелательные одни, завтра другие — просто меняется конъюнктура.

В начале нулевых мне казалось, что все, что имело отношение к советским реалиям — официоз, давление сверху, невыносимо душная атмосфера в обществе — в прошлом. Пришла новая реальность, бороться в принципе не с чем. Я перестал петь песню «Улица Ленина», в этом больше не было смысла. Какая улица Ленина? Все, проехали и забыли. А где-то с 2009-го стали происходить нехорошие вещи в большом количестве. Репертуар группы «Ноль» стал вновь актуальным. Я почувствовал, что прошлое возвращается. А сейчас оно и вовсе вернулось.