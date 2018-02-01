Токсичные деньги

За последние полгода российский крупный бизнес потратил несколько миллионов долларов и немало нервных клеток, консультируясь с юридическими и лоббистскими фирмами в преддверии публикации американскими властями так называемого «кремлевского доклада». Однако черный список минфина США, в котором многие ожидали найти серьезный анализ происхождения олигархических капиталов, на деле оказался простой отпиской, предназначенной для формального исполнения закона о санкциях администрацией Трампа. Возможно, настоящий доклад по приказу сверху «подменили в последний момент», как позже рассказал один из его авторов, эксперт Atlantic Council Андерс Ослунд. Или же, как заявил глава американского казначейства Стивен Мнучин, конкретные меры скрываются в засекреченной части доклада, с которой публика еще не знакома.

Обе версии вызывают множество вопросов, но общий настрой американской администрации свидетельствует о том, что с новыми персональными санкциями торопиться не будут. Для вошедших в список 96 российских миллиардеров это повод облегченно вздохнуть. Их совокупное состояние после публикации доклада изменилось в пределах статистической погрешности, сократившись, по подсчетам РБК, на $1,1 млрд (0,02%). Причем не факт, что отрицательная динамика была вызвана именно американским фактором — курс рубля из-за не оправдавшихся опасений рынка, наоборот, немного подрос, а спрос на российские долговые бумаги превысил предложение в 3 раза. Вдобавок в агентстве Moody's заявили, что готовы повысить инвестиционный рейтинг России независимо от санкционной политики США.

Правда, в ближайшей перспективе бизнес может столкнуться с новым витком роста стоимости заемного капитала, который начался после введения первых секторальных санкций больше трех лет назад. Процентные ставки по еврооблигациям российских эмитентов тогда резко выросли, а объемы размещения, по данным PwC, упали практически в 10 раз: с $46,5 млрд в 2013 году до $5,2 млрд в 2015-м. В прошлом году спрос западных инвесторов на российские бумаги начал восстанавливаться, но сегодня уровень неопределенности снова крайне высок. Накануне публикации черного списка несколько российских компаний, среди которых «Русал» и Альфа-банк, в срочном порядке разместили крупные выпуски евробондов, опасаясь закрытия этого канала финансирования. Позже владелец аэропорта Домодедово Дмитрий Каменщик, вошедший в список, предупредил инвесторов о рисках ухудшения финансового положения компании из-за угрозы санкций. То, как рынки поведут себя в дальнейшем, во многом будет зависеть от отчета минфина США о возможном запрете покупки российского госдолга, который будет представлен в течение февраля.

Но самый неприятный осадок от «кремлевского доклада» заключается в росте репутационных издержек российского бизнеса на Западе. Часть фигурантов черного списка, как совладелец «Альфа-групп» Михаил Фридман, имеют за рубежом больше половины своих активов и не могут позволить себе рисковать их заморозкой. Другие, и это значительная часть российских миллиардеров, замечены в инвестициях в западные стартапы, включая Uber, Lyft, Facebook и Twitter. Бизнесмен Юрий Мильнер в кругах американских венчурных инвесторов известен едва ли не лучше, чем в России.

В одну компанию с Ротенбергами и Ковальчуком почти попал любимчик Кремниевой долины Павел Дуров, чье состояние в 2017 году Forbes оценивал в $950 млн.

Разумеется, западные партнеры не откажутся от всего российского капитала без разбора, а реальные ограничения, скорее всего, коснутся только узкого круга замешанных в коррупционных сделках бизнесменов. Но и все остальные владельцы крупных состояний из России с этого момента будут постоянно находиться под санкционным прицелом из-за рубежа.

Токсичность российских капиталов будет расти вне зависимости от источника их происхождения. Это повлечет за собой проблемы с «комплаенс» — процедурами проверки клиентов при открытии счетов в западных банках или при заключении сделок с иностранными контрагентами. Денежные потоки из России станут объектом пристального внимания со стороны европейского и американского финансового надзора, тем более что летом власти США собираются представить отдельный доклад об отмывании «русских денег». Можно возразить, что отечественный бизнес, который живет под санкциями не первый год, такими приготовлениями не удивишь. Но в этой ситуации важно не забывать, что переход от легких финансовых неудобств к многомиллиардным штрафам за нарушение санкционного режима теперь может произойти всего лишь за несколько заседаний конгресса.