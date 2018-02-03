Деньги есть!

15 декабря прошлого года вице-премьер РФ Дмитрий Козак провел совещание с главами Крыма и Севастополя. Разговор шел на повышенных тонах. Вице-премьер требовал от крымских чиновников либо устранить нарушения, допущенные при реализации Федеральной целевой программы (ФЦП) развития Крыма, либо — уволить своих заместителей, курирующих программу.

Реконструкци Парка Победы в Севастополе. Фото: Иван Жилин, "Нова газета"

Реализация ФЦП для Крыма — тема болезненная. Глава республики Сергей Аксенов в декабре прошлого года признавал, что треть объектов ФЦП строится с отставанием от графика. Министерство финансов региона в конце года заявляло об освоении 52,6% средств по ФЦП. Еще хуже ситуация обстояла в Севастополе, где к середине декабря было освоено лишь 20% средств, выделенных в рамках программы.

Разговор с Козаком существенно ускорил работу крымских чиновников. Перед Новым годом Сергей Аксенов отчитался об освоении Крымом 89% средств по ФЦП, а губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников — о 86%.

66-процентный скачок Севастополя особенно примечателен.

Раздача господрядов

В период с 19 по 29 декабря прошлого года правительство Севастополя заключило сразу 43 госконтракта на проектирование, строительство и реконструкцию городских объектов на общую сумму 2,899 млрд рублей. При этом в 28 случаях контракты заключили с компаниями, которые предлагали цену не ниже, а выше своих конкурентов. Например, новосибирская фирма «Генинжпроект» получила подряд на проектирование детского сада на улице Хрусталева в Севастополе, предложив цену 11 430 000 рублей, тогда как ялтинское «Конструкторское бюро — 82» было готово выполнить те же работы за 5 582 000 рублей. А зарегистрированное в Петербурге ООО «Росстройпроект» опередило столичное архитектурно-конструкторское бюро «Монолит», предложив разработать проект реконструкции перегрузочного комплекса в Инкермане за 40 045 000 рублей. Москвичи предлагали сделать проект за 29 505 000 рублей.

В четырех конкурсах на проектирование севастопольских медучреждений между собой конкурировали московские компании «Трио» и «Гипроздрав». Во всех случаях победило «Трио», назвав при этом более высокую стоимость работ.

В общей сложности предложения победителей по 28 контрактам оказались на 123,7 млн рублей дороже, чем предложения проигравших.

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Еще 9 контрактов на общую сумму 1,116 млрд рублей были заключены на условиях «закупки у единственного поставщика». Особенно крупный подряд получило ООО «Теплостройсервис» — 416,4 млн рублей на строительство школы в Казачьей бухте. Ранее это предприятие строило детские сады, школы и дома культуры в Новосибирской области.

227,4 млн рублей на условиях единственного поставщика получило московское АО «Ривьера». За эти деньги оно должно благоустроить территорию у монастыря Святого Георгия на мысе Фиолент.

Самый дорогой из розданных после разговора с Козаком подрядов достался ООО «Глассок Крым». Компания выиграла конкурс на реконструкцию севастопольского Парка Победы.

«Глассок» предложил выполнить работы за 1 059 630 000 рублей. Конкурент, «Управление строительства-620», предлагало цену на 5 млн ниже.

Преимуществом «Глассок Крым», уверяют источники «Новой», стал опыт работ на реконструкции «Артека», где компания выступала одним из субподрядчиков «Стройгазмонтажа» Аркадия Ротенберга.

«Глассок» действительно проводил в «Артеке» капитальный ремонт детских лагерей «Горный», «Хрустальный» и «Янтарный».

Однако этот опыт не все оценивают положительно.

12 субподрядчиков и уголовное дело

В середине января в севастопольских СМИ появилось открытое письмо руководителей 12 строительных компаний. Бизнесмены заявляли, что работали с «Глассок Крым» в качестве субподрядчиков, и не получили от предприятия расчет.

— Мы были субподрядчиком компании «Глассок» на реконструкции «Артека», — рассказал «Новой газете» гендиректор симферопольского ООО «Синэрго Компани» Дмитрий Бурдейный. — В наши задачи входило подключение корпусов «Артека» к холодному и горячему водоснабжению. По подписанным между нами и «Глассок Крым» актам мы не получили 2,2 млн рублей, а по технической документации — еще порядка 8,5 млн рублей.

По словам Бурдейного, генеральный директор «Глассок» Александр Пожарский в личных беседах с ним объяснял невыплату долга тем, что его компания также не получила денег за «Артек» от своего подрядчика — «Стройгазмонтажа» Аркадия Ротенберга.

— Я разговаривал с представителями «Стройгазмонтаж». Они сказали, что выплаты произведены. Теперь мы с компанией «Глассок» судимся.

Иск «Синэрго Компани» против «Глассок Крым» действительно рассматривает Арбитражный суд Республики Крым. Там же рассматриваются иски и других бывших субподрядчиков к «Глассок», а также встречные иски этой компании к субподрядчикам.

25 января в распоряжении «Новой газеты» оказались материалы уголовного дела в отношении гендиректора «Глассок Крым» Александра Пожарского. Дело возбуждено в сентябре прошлого года, Главное следственное управление СКР Крыма подозревает Пожарского в уклонении от уплаты налогов на сумму 104 646 529 рублей.

«В период с 28.04.2015 по 06.05.2017 ООО «Глассок Крым» в инспекцию ФНС по г. Симферополю были поданы налоговые декларации по НДС за 1-4 кварталы 2015 и 1,2,4 кварталы 2016 г. и налоговые декларации по налогу на прибыль за 2015 и 2016гг., содержащие заведомо ложные сведения о мнимых финансово-хозяйственных операциях с контрагентами ООО «Укррострой», ООО «Домстрой» и ООО «ТД «Олдим», имеющих признаки подконтрольности и аффилированности ООО «Глассок Крым», и не обладающими ресурсами для выполнения указанных операций. Директор ООО «Глассок Крым» Пожарский А.Е. <…> сформировал незаконные вычеты по НДС за счет мнимых операций по выполнению строительно-монтажных работ, приобретению товарно-материальных ценностей, а также увеличил расходную часть по операциям, связанным с выполнением строительно-монтажных работ, отраженных в декларациях по доходу на прибыль», — говорится в постановлении о возбуждении уголовного дела.

«Новая газета» обратилась в «Глассок Крым» с просьбой прокомментировать претензии субподрядчиков и следователей. Официальный представитель компании Антон Черный от комментариев воздержался, но сразу после обращения к нему корреспонденту «Новой» позвонили сотрудники службы безопасности компании, и пригласили на разговор.

Один из сотрудников службы безопасности пояснил, что за время существования «Глассок Крым» (с 29 июля 2014 года) у фирмы «были десятки субподрядчиков, и претензии двенадцати — не критичны». «Кроме того, правомерность или неправомерность этих претензий будет устанавливать суд», — отметил он. На вопрос о возбужденном уголовном деле в службе безопасности заявили, что «журналисты не могли получить доступ к документам следствия на законном основании».

По словам заместителя гендиректора компании Владислава Степанова, «Глассок», исполняя госконтракты, «находится под пристальным вниманием правоохранительных органов».

— При этом за минувшие два года компания выполнила контракты на 4 млрд рублей, а стоимость Парка Победы — чуть больше миллиарда, — заявил он.

Реконструкци Парка Победы в Севастополе. Фото: Иван Жилин, "Нова газета"

Провалы

ООО «Глассок Крым» — не первый подрядчик реконструкции Парка Победы. В августе прошлого года тендер выиграла сахалинская компания «Рабочий-1». На момент победы в конкурсе у компании были долги перед управлением капитального строительства Сахалинской области в размере 32 млн рублей, а также задолженность по налогам и сборам в размере 79,4 млн рублей. Кроме того, ее генеральный директор Владимир Федаш был судим за уклонение от уплаты налогов на 35 млн рублей.

Сахалинская компания приступила к работам, начав с демонтажа плитки и бордюров. Но в декабре 2017-го ее активность прекратилась. Федаш пояснил, что работы остановлены, потому что ему чинят препятствия местные чиновники: не выдают порубочные билеты, журнал производства работ и другие документы. В беседе с изданием «Примечания» он также жаловался на высокие цены на стройматериалы и зарплатные пожелания рабочих: «Меня ввели в заблуждение, что здесь люди готовы работать за 15-20 тысяч рублей».

Скандалы с проектами ФЦП в Севастополе возникают часто. Так в апреле прошлого года правительство Севастополя заявило, что за счет городского бюджета придется снести пять фундаментов модульных медицинских амбулаторий, которые подрядчик, подмосковный «Прогресстрой», возвел в прилегающих к городу селах. Чиновники указывали, что фундаменты были изготовлены с нарушением технологии. А за неделю до этого в городе разгорелся скандал со строительством детского сада в районе бухты Омега: выяснилось, что сад собираются строить на месте античной дороги, относящейся к Херсонесу.

В ноябре и декабре 2016-го фирма «Строй Рем-сервис» получила контракты на ремонты подпорных стен в Севастополе по поддельным документам. Позже они были расторгнуты.

— Недоразумения при госзакупках вызваны не только и не столько халатностью и коррупцией, сколько незнанием аспектов 44-ФЗ, — рассказал «Новой» источник в правительстве Севастополя. — Множество заключенных договоров успешно обжалуется в ФАС. Кроме того, далеко не все компании готовы заходить на подряды в Крыму: боятся санкций. Отсюда и 20-30% освоения средств по ФЦП. В прошлом году в правительстве РФ выдвигалось предложение продлить действие федеральной целевой программы [развития Крыма] до 2025 года (сейчас программа действует до 2020 года — И. Ж.). Возможно, эта мера будет рациональной.