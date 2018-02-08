«Жизненно необходимо стране»
Письмо академиков — в защиту школы имени Тубельского
Фото: Александра Копачева / «Новая газета»
«Новая газета»редакция
Масштаб, уровень личности, педагога, мыслителя, новатора Александра Наумовича Тубельского, еще более выросший после ухода из жизни основателя Школы самоопределения, таков, что далеко не все сегодня могут осознать и подняться до понимания сделанного им. Каждый человек, говорил Тубельский, является на свет со своим предназначением, смутным, непроявленным еще образом своего «я». И задача истинной школы состоит в том, чтобы создать такие условия, которые бы помогли ребенку, растущему человеку прояснить и проявить этот заданный природой или богом образ самого себя. В этом суть образования. И этому служит созданная Тубельским вместе с юными и взрослыми сотрудниками школа само-определения.
Эта философская мысль была претворена в удивительнейшей педагогической практике, в которой вместо однотипной для всей страны учебной школы с одними и теми же занятиями для всего юношества страны (которую выдающийся ученый П. П. Блонский еще в 1919 году назвал «психологическим абсурдом») пришла школа разнообразия и разномыслия, школа со множеством разных школ внутри, школа, открытая жизни, доброте и смыслу (в т. ч. стали привычными методика погружения и образовательные путешествия, практика самоуправления и сотрудничества, «суд чести» и общие решения учителей, учеников и родителей).
Школа Тубельского стала подлинным центром инноваций, куда съезжались учиться новому педагогическому мышлению и новым методам и подходам учителя, студенты, преподаватели высшей школы, родители, управленцы, — не только из Москвы, но разных, близких и далеких, мест страны. И так же, как в 20-е годы великий американский психолог и педагог Дж. Дьюи испытывал чувства изумления и благодарности, в Первой опытной станции Наркомпроса, созданной великим русским педагогом С. Т. Шацким, испытывали, выражали те же чувства замечательные педагоги из разных стран мира, посещавшие Школу самоопределения.
Разумеется, конфликт, возникший в школе и за ее порогом, имеет гораздо более глубокие причины (см. «Новую» № 5 от 19.01 с. г., «Не хватает свободы» — Ред.). Одна из них — управленческая дисквалификация.
В свое время глава советского государства Н. С. Хрущев поехал в Америку и вернулся с идеей необходимости готовить в СССР не «отраслевиков», а профессиональных управленцев.
Сегодня же не только в общем, но и профессиональном, и педагогическом образовании, в системе образования в целом, и не только в ней, заняли кресла не отраслевики и не управленцы, а функционеры. Жесткие менеджеры, поддерживающие конкуренцию вместо сотрудничества, разделение школьников, учителей и школ на успешных и неудачников. Люди, которым образование, его ценности, смыслы неинтересны, для которых человека, личность, отечественное образование подменили «образовательные услуги».
Решение доверить судьбы школы и страны функционерам — это огромная ошибка, плоды которой мы пожинаем уже сегодня, и будут пожинать и расхлебывать следующие поколения.
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Необходимо отдавать себе отчет в том, что личность такого масштаба, как Тубельский, уникальна и незаменима. И новый директор школы № 734 будет искать свой путь, новую траекторию развития. Но при этом его долг, долг педагогов, управленцев, родителей, всего образовательного сообщества — сохранить и с умом использовать громадное наследие, которое оставлено Александром Наумовичем и его коллегами. Сохранить то, что Константин Ушинский и Лев Толстой называли «духом школы», а Тубельский — ее укладом, имеющим огромное значение в деле образования и воспитания, сохранить и развить непреходящие ценности и удивительные педагогические открытия.
Школа самоопределения — это не прошлое, а будущее России.
Вот некоторые педагогические достижения школы самоопределения, которые жизненно необходимы стране.
1. Уникальная действенная модель правового образования школьников, основанная на созданном в школе особом демократическом укладе, который готовит детей к активной гражданской позиции и обеспечивает правовую грамотность с раннего возраста. Школьная конституция, провозгласившая равные права учителей и учеников, порядок выбора органов управления, обязанности и полномочия Совета школы и суда чести, включение детей в процесс законотворчества становится основой для личностного изучения и освоения законодательства нашей страны, осознания его важности.
2. Накопленный в школе самоопределения опыт решения проблемы безопасности образовательной среды педагогическими средствами.
3. Школа 734 является источником инноваций для всей системы российского образования: разработанная и развитая здесь модель «школы полного дня» получила признание на высшем государственном уровне — премию президента РФ.
4. Развитие школы равных возможностей, не делящих детей на бедных и богатых, умных и глупых, больных и здоровых, на базе созданной в школе самоопределения беспрецедентной по своей эффективности, гуманной инклюзивной модели образования, когда дети с особенностями психического развития и поведения интегрированы в жизнь школы на равных правах с другими учениками.
5. Уникальные разработки нового содержания образования и авторских методик: погружения, исторической ролевой игры, школьного технопарка и др., которые необходимы школе сегодняшнего и будущего.
6. Накопленный в школе самоопределения эффективный опыт обучения и практики студентов средних специальных и высших педагогических учреждений.
И это лишь малая часть того, что могло бы стать достоянием Москвы и России.
Традиции, заложенные А. Н. Тубельским, составляют гордость нашей родины, мировое достояние. Вклад Тубельского и его коллег в создание педагогики самоопределения, педагогики сотрудничества используется многими школами в России и за рубежом и заслуживает сохранения, развития, распространения и передачи следующим поколениям.
Есть реальная возможность перезапуска концепции Тубельского в современных условиях, дальнейшее развитие школы в ранге экспериментальной, инновационной площадки с коллегиальным научным сопровождением, открытой для практики студентов средних специальных и высших педагогических учреждений.
Но есть и альтернатива.
Сегодня на глазах наших современников остров будущего «Тубельский» превращается в тонущую Атлантиду. И это происходит не с одной школой самоопределения — десятки, если не сотни уникальных опытов, продуктивных педагогических практик, авторских школ разрушаются и уходят в беспамятство.
Не пора ли остановиться и не рубить сук, на котором сидим, сохранить и развить драгоценность России, ее возможное оптимистическое будущее?
Ш. А. АМОНАШВИЛИ, академик Российской академии образования (РАО), доктор психологических наук, профессор
М. Н. КУЗЬМИН, член-корреспондент РАО
А. А. ОРЛОВ, академик РАО, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ
В. А. ПЕТРОВСКИЙ, член-корреспондент РАО, доктор психологических наук, профессор
В. И. СЛОБОДЧИКОВ, член-корреспондент РАО, доктор психологических наук, профессор
А. М. ЦИРУЛЬНИКОВ, академик РАО, доктор педагогических наук, профессор
М. П. ЩЕТИНИН, педагог-новатор, академик РАО, директор лицея (Краснодарский край, пос. Текос), признанного ЮНЕСКО лучшей школой мира