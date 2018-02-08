«Жизненно необходимо стране»

Масштаб, уровень личности, педагога, мыслителя, новатора Александра Наумовича Тубельского, еще более выросший после ухода из жизни основателя Школы самоопределения, таков, что далеко не все сегодня могут осознать и подняться до понимания сделанного им. Каждый человек, говорил Тубельский, является на свет со своим предназначением, смутным, непроявленным еще образом своего «я». И задача истинной школы состоит в том, чтобы создать такие условия, которые бы помогли ребенку, растущему человеку прояснить и проявить этот заданный природой или богом образ самого себя. В этом суть образования. И этому служит созданная Тубельским вместе с юными и взрослыми сотрудниками школа само-определения.

Эта философская мысль была претворена в удивительнейшей педагогической практике, в которой вместо однотипной для всей страны учебной школы с одними и теми же занятиями для всего юношества страны (которую выдающийся ученый П. П. Блонский еще в 1919 году назвал «психологическим абсурдом») пришла школа разнообразия и разномыслия, школа со множеством разных школ внутри, школа, открытая жизни, доброте и смыслу (в т. ч. стали привычными методика погружения и образовательные путешествия, практика самоуправления и сотрудничества, «суд чести» и общие решения учителей, учеников и родителей).

Школа Тубельского стала подлинным центром инноваций, куда съезжались учиться новому педагогическому мышлению и новым методам и подходам учителя, студенты, преподаватели высшей школы, родители, управленцы, — не только из Москвы, но разных, близких и далеких, мест страны. И так же, как в 20-е годы великий американский психолог и педагог Дж. Дьюи испытывал чувства изумления и благодарности, в Первой опытной станции Наркомпроса, созданной великим русским педагогом С. Т. Шацким, испытывали, выражали те же чувства замечательные педагоги из разных стран мира, посещавшие Школу самоопределения.

Она опередила свое время, и сегодня остается лишь удивляться, когда слышишь неквалифицированные, нелепые утверждения о том, что школа Тубельского не соответствует «новому госзаказу». Достаточно сказать, что новые федеральные государственные стандарты (ФГОС) реализуются сегодня, развивая воплощенные здесь еще в 1980-е годы традиции проектной, исследовательской, творческой деятельности детей и взрослых.

Разумеется, конфликт, возникший в школе и за ее порогом, имеет гораздо более глубокие причины (см. «Новую» № 5 от 19.01 с. г., «Не хватает свободы» — Ред.). Одна из них — управленческая дисквалификация.

В свое время глава советского государства Н. С. Хрущев поехал в Америку и вернулся с идеей необходимости готовить в СССР не «отраслевиков», а профессиональных управленцев.

Сегодня же не только в общем, но и профессиональном, и педагогическом образовании, в системе образования в целом, и не только в ней, заняли кресла не отраслевики и не управленцы, а функционеры. Жесткие менеджеры, поддерживающие конкуренцию вместо сотрудничества, разделение школьников, учителей и школ на успешных и неудачников. Люди, которым образование, его ценности, смыслы неинтересны, для которых человека, личность, отечественное образование подменили «образовательные услуги».

Решение доверить судьбы школы и страны функционерам — это огромная ошибка, плоды которой мы пожинаем уже сегодня, и будут пожинать и расхлебывать следующие поколения.

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Необходимо отдавать себе отчет в том, что личность такого масштаба, как Тубельский, уникальна и незаменима. И новый директор школы № 734 будет искать свой путь, новую траекторию развития. Но при этом его долг, долг педагогов, управленцев, родителей, всего образовательного сообщества — сохранить и с умом использовать громадное наследие, которое оставлено Александром Наумовичем и его коллегами. Сохранить то, что Константин Ушинский и Лев Толстой называли «духом школы», а Тубельский — ее укладом, имеющим огромное значение в деле образования и воспитания, сохранить и развить непреходящие ценности и удивительные педагогические открытия.

Школа самоопределения — это не прошлое, а будущее России.

Вот некоторые педагогические достижения школы самоопределения, которые жизненно необходимы стране.

1. Уникальная действенная модель правового образования школьников, основанная на созданном в школе особом демократическом укладе, который готовит детей к активной гражданской позиции и обеспечивает правовую грамотность с раннего возраста. Школьная конституция, провозгласившая равные права учителей и учеников, порядок выбора органов управления, обязанности и полномочия Совета школы и суда чести, включение детей в процесс законотворчества становится основой для личностного изучения и освоения законодательства нашей страны, осознания его важности.

2. Накопленный в школе самоопределения опыт решения проблемы безопасности образовательной среды педагогическими средствами.

3. Школа 734 является источником инноваций для всей системы российского образования: разработанная и развитая здесь модель «школы полного дня» получила признание на высшем государственном уровне — премию президента РФ.

4. Развитие школы равных возможностей, не делящих детей на бедных и богатых, умных и глупых, больных и здоровых, на базе созданной в школе самоопределения беспрецедентной по своей эффективности, гуманной инклюзивной модели образования, когда дети с особенностями психического развития и поведения интегрированы в жизнь школы на равных правах с другими учениками.

5. Уникальные разработки нового содержания образования и авторских методик: погружения, исторической ролевой игры, школьного технопарка и др., которые необходимы школе сегодняшнего и будущего.

6. Накопленный в школе самоопределения эффективный опыт обучения и практики студентов средних специальных и высших педагогических учреждений.

И это лишь малая часть того, что могло бы стать достоянием Москвы и России.

Традиции, заложенные А. Н. Тубельским, составляют гордость нашей родины, мировое достояние. Вклад Тубельского и его коллег в создание педагогики самоопределения, педагогики сотрудничества используется многими школами в России и за рубежом и заслуживает сохранения, развития, распространения и передачи следующим поколениям.

Есть реальная возможность перезапуска концепции Тубельского в современных условиях, дальнейшее развитие школы в ранге экспериментальной, инновационной площадки с коллегиальным научным сопровождением, открытой для практики студентов средних специальных и высших педагогических учреждений.

Но есть и альтернатива.

Сегодня на глазах наших современников остров будущего «Тубельский» превращается в тонущую Атлантиду. И это происходит не с одной школой самоопределения — десятки, если не сотни уникальных опытов, продуктивных педагогических практик, авторских школ разрушаются и уходят в беспамятство.

Не пора ли остановиться и не рубить сук, на котором сидим, сохранить и развить драгоценность России, ее возможное оптимистическое будущее?

Ш. А. АМОНАШВИЛИ, академик Российской академии образования (РАО), доктор психологических наук, профессор

М. Н. КУЗЬМИН, член-корреспондент РАО

А. А. ОРЛОВ, академик РАО, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ

В. А. ПЕТРОВСКИЙ, член-корреспондент РАО, доктор психологических наук, профессор

В. И. СЛОБОДЧИКОВ, член-корреспондент РАО, доктор психологических наук, профессор

А. М. ЦИРУЛЬНИКОВ, академик РАО, доктор педагогических наук, профессор

М. П. ЩЕТИНИН, педагог-новатор, академик РАО, директор лицея (Краснодарский край, пос. Текос), признанного ЮНЕСКО лучшей школой мира