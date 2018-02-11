Крушение Ан-148 в Подмосковье

Крушение

11 февраля пассажирский самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии», следовавший по маршруту Москва — Орск, потерпел крушение. Самолет вылетел из аэропорта Домодедово в 14:24, а через несколько минут перестал выходить на связь и пропал с радаров.

Обломки самолета нашли в Раменском районе Подмосковья, он упал в поле неподалеку от населенного пункта Степановское. Очевидцы рассказывают, что в момент трагедии слышали громкий взрыв и несколько хлопков. Некоторые утверждают, что видели, будто самолет загорелся еще в воздухе.

Сейчас на месте работают более 20 бригад спасателей, поиски будут идти круглосуточно.

На борту самолета находились 65 пассажиров, в том числе трое детей, и 6 сотрудников экипажа. Все они погибли. По словам главы Минтранса Максима Соколова, личности погибших будут устанавливать с помощью генетической экспертизы.

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Версии

Сразу после крушения самолета Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта» (ч. 3 ст. 263 УК России). Следователи рассматривают несколько версий: плохие погодные условия, человеческий фактор и технические неисправности, однако ни одна из них пока не считается приоритетной.

Сразу после крушения в СМИ появилась версия о том, что самолет при взлете мог столкнуться с вертолетом «Почты России», так как рядом с местом крушения очевидцы нашли много конвертов с письмами. Однако эта версия не подтвердилась: эксперты не обнаружили на месте крушения обломков другого судна, а в «Почте России» заявили, что у компании нет своих вертолетов. В самолете просто перевозили мешок с корреспонденцией весом около 20 килограммов.

В свою очередь, источники «Газеты.ру» утверждают, что пилот Ан-148 незадолго до трагедии сообщал диспетчерам о неисправности и просил разрешения совершить аварийную посадку в аэропорту Жуковский. Однако в Жуковском опровергают эту информацию, отмечая, что запрос на аварийную посадку от Ан-148 в Жуковский не поступал. В Следственном комитете также подтверждают, что никаких сообщений о неисправности самолета от экипажа не поступало.

Наконец, источники агентства RNS утверждают, что самолет перед вылетом не обрабатывали противобледенительной жидкостью. По информации собеседников агентства, такое решение принял капитан воздушного судна. Подтверждений этого пока нет.

Андрей Литвинов Летчик первого класса, капитан А-320

«Как правило, когда идут осадки, самолет обрабатывают. Но были случаи, когда это правило нарушалось. Например, несколько лет назад, когда в Тюмени упал ATR-72. Или когда на Як-40 разбился Артем Боровик. Все эти самолеты разбились при взлете. Обычно, если жидкостью не обрабатывают, то самолет сразу, уже при взлете, падает. Он отрывается от земли, аэродинамики у него нет, и он сразу заваливается на крыло и падает. Но в данном случае самолет набирал высоту и летел, то есть здесь не похоже на обледенение. Мне позвонили мои коллеги и друзья, которые заходили на посадку в Домодедово после того, как самолет упал. Они говорят, что перед самым крушением самолета никакого обледенения в этой зоне не было. Был снегопад, но снег был не мокрый, а сухой. Я думаю, что обледенение самолета можно исключить».

Самолет

Фото из архива, октябрь 2017 года/ Марина Лысцева/ ТАСС

«Саратовкие авиалинии» приобрели Ан-148 в 2017 году. До этого с 2010 года его эксплуатировала авиакомпания «Россия». По данным «Московского комсомольца», к техническому состоянию самолета ранее имелись претензии: например, в ноябре прошлого года эксперты установили, что в самолете нерегулярно меняли масло в редукторах и промывали фильтры воздушного стартера. Сейчас сотрудники Следственного комитета изымают документацию в офисе «Саратовских авиалиний».

Авиакомпаний владеет предприниматель и бывший глава «Мосэнерго» Аркадий Евстафьев. В 1990-х годах он был советником и пресс-секретарем первого вице-премьера Анатолия Чубайса. Флот «Саратовских авиалиний» состоит из 11 самолетов: четырех Ан-148-100В (не включая разбившийся 11 февраля), пяти Як-42Д и двух Embraer EMB-195. Средний возраст авиапарка — 18,8 лет.

Крушение 11 февраля 2018 года стало вторым для самолетов этого типа. Первая авария Ан-148 произошла 5 марта 2011 года: самолет разбился в ходе учебно-тренировочного полета. Тогда погибли все шесть человек, находившиеся на борту. Причиной крушение стала несогласованность действий экипажа при отработке режима экстренного снижения.

Реакция

МЧС после катастрофы открыло «горячую линию» по номеру 8-800-775-17-17, где можно получить помощь психологов и узнать сведения о погибших. «Саратовские авиалинии» также открыли «горячую линию» по телефону 8 (8452) 997-838.

Фото: Станислав Красильников/ ТАСС

В аэропорту Орска развернут оперативный штаб под руководством губернатора Оренбургской области Юрия Берга, там же собрались родственники погибших в авиакатастрофе. Люди несут к аэропорту цветы.

После трагедии премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился создать комиссию по ликвидации последствий крушения, ее возглавил министр транспорта Максим Соколов. Уже принято решение о том, что семьям погибших выплатят компенсации в размере 2 млн рублей.

В Оренбургской области 12 февраля объявлено днем траура.