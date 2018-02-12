Поисковая операция на месте крушения Ан-148

Скриншот видео Следственного комитета

Поисково-спасательная операция Ан-148 «Саратовских авиалиний» началась накануне вечером. Она осложнялась погодными условиями, техника расчищала снег, чтобы спасатели могли добраться к месту крушения самолета. Поиски продолжались всю ночь, утром в понедельник глава МЧС Владимир Пучков объявил, что специалисты завершили спасательную часть операции. Теперь она перешла в поисковую стадию, которая продолжится еще неделю.

Фото: ТАСС

Приоритетную версию катастрофы пока не назвали. Следственный комитет рассматривает все возможные версии, в том числе человеческий фактор, техническая неисправность и погодные условия. Спасатели нашли на месте крушения параметрический и речевой самописцы.

Фото: Александр Земляниченко / AP / TASS

Спасатели на месте крушения самолета. Фото: AP / TASS

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение в воскресенье, 11 февраля, около населенного пункта Степановское. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли. Самолет следовал по маршруту Москва — Орск, судно вылетело из аэропорта Домодедово в 14:24, а через несколько минут перестал выходить на связь и пропал с радаров.