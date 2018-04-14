С ракетами прилетел сигнал

Трамп выполнил обещание нанести ракетный удар по Сирии. Важно, что США поддержали союзники — Франция и Великобритания. Не словом, а делом, нанеся ракетные удары сообща. Президент Трамп, как обычно, откликнулся «твитом»: «Безупречно исполненный удар прошлой ночью. Спасибо Франции и Великобритании за мудрость и силу их отличных вооруженных сил. Лучшего результата нельзя себе представить. Миссия выполнена!»

Фото: EPA

По официальным данным Пентагона, были поражены три объекта, которые военные посчитали связанными с сирийской программой создания химического оружия. Это командный пункт, склады, а также научно-исследовательский институт. Как отмечают в Вашингтоне, ракетный удар США по приказу верховного главнокомандующего — президента Д. Трампа стал ответом на применение режимом Б. Асада химического оружия в Думе. В субботу утром, когда писался этот материал, еще продолжала поступать информация с подробностями совместной атаки трех членов НАТО. «Вашингтон пост» со ссылкой на анонимный источник в Пентагоне сообщила, что с самолетов (был задействован также стратегический бомбардировщик B-1) и военно-морских судов было выпущено более 100 крылатых ракет «Томагавк».

В официальном пресс-релизе Пентагона отмечается, что благодаря атаке «химическая программа Сирии отброшена назад на годы». Нанесенные по объектам инфраструктуры удары были «точными, исчерпывающими и эффективными». Все цели были поражены, а сирийский режим получил «ясный и недвумысленный сигнал». Как заявила официальный представитель Пентагона, цели выбирались, чтобы нанести максимальный ущерб объектам, где складировалось, производилось и разрабатывалось запрещенное международным сообществом оружие. Одновременно союзники стремились избежать жертв среди гражданского населения.

Министр обороны США Джеймс Мэттис назвал ракетный удар «одноразовым выстрелом». Представитель Комитета начальников штабов ВС США генерал-лейтенант Кеннет Маккензи заявил, что цель вооруженной коалиции из 70 стран, возглавляемой США, остается неизменной — победа над ИГ (террористическая группировка, запрещенная в РФ), а не смена режима в Сирии. Естественно, журналисты засыпали вопросами: где же все-таки убедительные и наглядные доказательства того, что в Думе правительственными сирийскими войcками было применено химическое оружие, а именно хлорин.

Пентагон в большей степени уверен, что сирийские власти использовали хлорин в городе Дума, но также не исключает применение зарина, заявил накануне министр обороны Джеймс Мэттис. Официальный представитель Пентагона Дана Уайт в очередной раз повторила, что Вашингтон и союзники располагают «убедительными доказательствами», не представив деталей. Мы по-прежнему заинтересованы в успехе женевских переговоров по мирному урегулированию в Сирии, а Сочи (Конгресс сирийского национального диалога, который был организован Россией и ее турецким и иранским союзниками. — А. П.) «было провалом», отметила спикер Пентагона.

В Совете Безопасности ООН, собиравшемся на минувшей неделе три раза по поводу Сирии, Россия применила право вето против варианта резолюции западных стран, соответственно не прошел и российский вариант резолюции СБ. Формально союзники, нанеся военный удар, действовали в обход ООН. Но Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем обращении после ракетного удара не стал осуждать эту военную операцию, лишь напомнив о необходимости действовать в соответствии с Уставом ООН. В субботу Россия потребовала срочного созыва Совета Безопасности.

«Что бы вы стали делать, если бы Россия нанесла ответный удар, был ли у вас план на такой случай — и российские объекты под прицелом?» — на вопрос журналиста с Ближнего Востока генерал Маккензи не дал конкретного ответа,

отметив только, что во время сирийского конфликта между военными России и США работает линия обмена информацией с целью избежать случайного военного столкновения в воздушном пространстве. Как заявили представители Пентагона, российские противоракетные системы не были задействованы на стороне правительственных сил Сирии в ходе военного удара союзников, а сирийские были подняты в воздух уже после удара ракет.

«Миссия выполнена», — написал американский верховный главком Трамп.

Но что если сирийский режим снова применит химическое оружие, последуют ли новые удары? Как отмечают оппоненты Трампа, прошлый ракетный удар по авиабазе Шайрат (тоже после обвинений режима Асада в применении химоружия) не остановил сирийского президента. В этот раз, по словам шефа Пентагона, было выпущено ракет в 2 раза больше, а генерал Маккензи высказал убеждение, что режим Асада вряд ли повторит применение химического оружия в ближайшем будущем. Но гарантий от военных снова нет, отмечают американские СМИ, традиционно критикующие 45-го президента.

Читайте также США предупредили о повторном ударе по Сирии в случае новых химатак

Только конгресс имеет право объявлять войну, и лидер демократов в палате представителей Нэнси Пелози заявила, что Трамп нарушил Конституцию, не обратившись за одобрением к законодательному органу.

В ночь после бомбежки Сирии 80 конгрессменов послали президенту письмо протеста.

Однако, как и год назад, глава Белого дома мог воспользоваться заключением офиса юридического советника (The Office of Legal Counsel). Это бюро называют «Верховным судом для исполнительной власти». Юридический советник при президенте имеет право толковать те или иные положения закона, снимая таким образом с главы Белого дома обвинения в самоуправстве. Любопытно, что президент не обязан передавать конгрессу текст юридического заключения советника, это остается секретом. Около 20% мнений юридических советников президентов США в период с 1998 по 2013 г. засекречены.

В обращении к американцам минувшей ночью Дональд Трамп назвал Россию и Иран «наиболее ответственными» за поддержку режима Асада. Вашингтон заранее проинформировал Москву об ударе по Сирии в целях предотвращения жертв среди российских военных и мирного населения, заявил в субботу посол США в Москве Джон Хантсман.

Никто в Вашингтоне не хочет военного противостояния с Россией. Как отмечают американские СМИ, после ракетного удара отношения между двумя странами еще больше напряглись, но одновременно угроза прямого военного столкновения из-за Сирии слегка отступила. Как отмечают вашингтонские эксперты, военный удар был нанесен так, чтобы одновременно послать сигнал Дамаску, Тегерану и Москве и не нарушить окончательно баланс сил во взрывоопасном регионе. Мяч теперь — на половине Кремля.