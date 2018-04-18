Об этом свидетельствуют два сюжета. Во-первых, в инстаграме отечественных звезд шоу-бизнеса появилось множество хвалебных записей, посвященных Москве. Во-вторых, московские законодатели обсуждают возможность продления работы избирательных участков в день голосования на два часа — «чтобы дачники успели вернуться».

Вот уже несколько дней в инстаграме российские знаменитости выкладывают посты, восхваляющие деятельность московского мэра. Публикации звезд, например, актрисы Ренаты Литвиновой и режиссера Константина Богомолова, а также певицы Полины Гагариной, сопровождаются хэштегом #мэрсобянин.

Литвинова начала писать посты, посвященные Сергею Собянину, раньше других. Даже февральские публикации актрисы сопровождались соответствующим хэштегом и комплиментами в адрес столицы. Она, в частности, писала о том, что «Москва стала очень русской и очень европейской», а также посвятила пост зарядной станции для электромобилей возле своего дома, установленной «заботящимися об экологии московскими властями».

«А вам нравится, как украшают Москву к каждому сезону или праздникам? — спросила Полина Гагарина 5-миллионную аудиторию своих подписчиков под фотографией на фоне пасхальных яиц на веревочках. — Мне очень! Москва расцветает, и это определенно создает атмосферу и настроение в городе! <…> Остается только гадать, что же летом придумает наш мэр?»

Театральный режиссер Константин Богомолов рассказал поклонникам об ощущении счастья, которое дарит весной Москва, не забыв упомянуть мэра Собянина в хэштегах. «Деревья еще оттаивают — но уже скоро-скоро многие улицы, включая Садовое, — будут в зелени. Потому что деревья прижились. А растения приживаются там, где хорошо. А в Москве хорошо!» — написал он.

Примечательно, что похожий прием политтехнологи использовали в октябре прошлого года перед официальным стартом президентской кампании. Тогда знаменитости и популярные блогеры заполонили соцсети публикациями патриотического содержания с хэштегом #жизньналаживается. Посты о том, как улучшилась жизнь в России, публиковали Ольга Бузова, Ксения Бородина, Анна Семенович и другие звезды шоу-бизнеса.

«То, что работает на федеральном уровне, дает хорошие результаты и в Москве, — говорит руководитель экспертной группы политтехнологов «Первый советник» Владимир Перевозчиков. — К любой раскрученной публичной личности люди прислушиваются, особенно поклонники. Публикации в соцсетях работают на создание общего позитивного фона и имеют свои плюсы».

Помимо создания позитивного имиджа в инстаграме действующий мэр озаботился внесением поправок в Избирательный кодекс Москвы, в частности предложив продлить работу избирательных участков до 22.00 ради дачников. По задумке градоначальника, к этому времени москвичи, покинувшие столицу на выходные, успеют вернуться и проголосовать. Соответствующий законопроект Мосгордума рассмотрит уже 18 апреля.

«Таким образом московские власти пытаются повысить явку лояльных избирателей», — говорит политтехнолог Аббас Галлямов. На предыдущих выборах мэра Москвы и последних муниципальных выборах в столице — лоялисты отправились на дачи, а оппозиционеры пошли голосовать. Продление времени работы избирательных участков — способ решения этой проблемы. Вернувшиеся с дач сторонники Сергея Собянина не должны позволить довести ситуацию до второго тура.