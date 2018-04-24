«Между уличными политиками и кабинетными есть разница»

В Армении победила «бархатная революция», устроенная сторонниками Николы Пашиняна. Под давлением массовых уличных протестов, продолжавшихся почти две недели, в отставку подал Серж Саргсян — только что избранный депутатами парламента премьер-министром, а до этого 10 лет бывший президентом Армении. Правительство ушло в отставку вслед за Саргсяном, в ближайшее время власть сосредоточится у временного кабмина, а вслед за этим назначат новые выборы.

В разгар протестов спецкор «Новой» говорил с людьми на улицах: осуждая «коррупцию» и «диктатуру», армяне с уважением отзывались о Путине. Российское госТВ не уделяло внимания событиям в Ереване, но публичные лица официальной России поддержали протестующих в Армении в соцсетях.

В связи с резкой сменой власти в Армении, каким будет ее отношение к России? Может ли Армения пойти по пути Грузии времен Саакашвили? Что будет дальше с Карабахом и как США поведут себя с новой властью в традиционной сфере влияния России? Эти вопросы «Новая газета» задала политологу Александру Караваеву, специализирующемуся на изучении постсоветского пространства.

Александр Караваев политолог, замдиректора Центра по изучению постсоветского пространства при МГУ

Отношения с Россией

Отношения Москвы и Еревана это всегда сложный «клубок» юридических документов, односторонних экономических льгот, в том числе на уровне малого бизнеса диаспоры, а также вопросов региональной стратегической безопасности. До последнего времени Армения отказывалась брать арендную плату за военную базу в Гюмри, соглашалась на достаточно глубокое экономическое вхождение российских компаний в свою экономику, а за это получала ряд преференций в области экономики и поддержку армянской диаспоры.

Никол Пашинян лидер свершившейся «бархатной революции». Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Теперь придется провести аудит всего этого комплекса вопросов так, чтобы это не повредило отношениям. Все понимают: Россию никто не сможет заменить как партнера Армении, и шантажировать этим ее никто не будет.

Кроме того, надо понимать, что между уличными политиками и кабинетными есть дистанция. Уличные могут резко высказываться, например, по поводу российских военных баз. Кабинетные будут действовать гораздо осторожнее, хотя риски есть.

Изменятся ли отношения Армении с Евросоюзом и США

По большому счету, Европа уже переиграла Россию на армянском поле: несмотря на достаточно сильный так называемый «российский вектор», Ереван больше стремится к международным стандартам в образовании и старается перенимать именно европейский опыт. Эти события происходят на фоне «атмосферы европритяжения», которая чувствуется в постсоветских странах.

Евросоюз также готов пойти на многие уступки, например, расширить квоты на армянские товары, но в ответ может потребовать довольно жестких ограничений, а в качестве бонуса предложить новые технологии, которые Москва предложить не сможет.

Что касается США, единственное, что они могут сделать, это попытаться «отнять» у России Армению как союзника, но говорить что-то об этом сейчас — трудно. У США нет в Армении интересов, связанных с нефтегазовыми транснациональным компаниями, как в Азербайджане, а единственные переговоры в формате «Москва-Вашингтон», которые велись — это решение вопроса Нагорного Карабаха. Сейчас же переговоры в таком формате со стороны США сошли на нет.

Отношения с соседями: Грузией, Турцией и Азербайджаном (Карабах)

Об этом сейчас трудно говорить. Мы не можем и близко предположить, кто войдет в состав нового правительства. Именно от них будет зависеть, как будут строиться отношения с соседями.

Если говорить о геополитическом положении на сейчас, то оно более-менее ясно.

С Грузией наболевших политических проблем нет, есть одна макроэкономическая проблема: грузинские транспортные компании завышают цены на доставку армянских товаров, и это выгодно Азербайджану.

Перспектив «потепления» в отношениях с Азербайджаном ждать не приходится. В Карабахском конфликте голос как был, так и остался у Москвы, Кремля.

От ситуации в Нагорном Карабахе будут зависеть и отношения с Турцией. Сценарий сближения, который наметился было тут, поставлен на паузу.