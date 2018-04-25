«Независимому следователю в Чечне надо быть круглым сиротой»

Петр Заикин и Оюб Титиев. Фото: РИА Новости

Сегодня Старопромысловский суд Чечни рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста руководителя грозненского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева. Сегодня же Титиеву будет предъявлено обвинение в окончательной редакции.

Об этом адвокат Оюба Титиева Петр Заикин сообщил журналистам в ходе пресс-конференции, прошедшей в московском офисе «Мемориала». Защите об этих мероприятиях стало известно буквально за несколько часов до их начала, хотя следователь знал о том, что именно в этот день адвокатов Титиева не будет в Чечне. «Следователь Хадукаев мне клятвенно обещал, что до пятницы не планирует никаких следственных действий, что позволяет нам утверждать о неэтичном поведении наших процессуальных оппонентов, которые слово офицера не держат», — отметил Заикин. По мнению адвоката, следствие делает все, чтобы ввести в процесс адвоката по назначению.

Однако и защита давно готова к таким трюкам: в Грозном «для подстраховки» осталась другой адвокат Титиева Марина Дубровина, не полетевшая в Москву на пресс-конференцию.

Эта встреча с журналистами в Москве как раз и была посвящена «неэтичному поведению процессуальных оппонентов» и в целом технологии фабрикации обвинения против правозащитника.

Напомним, Оюб Титиев был задержан сотрудниками полиции 9-го января 2017 года. В ходе досмотра автомобиля правозащитнику были подброшены наркотики, он был арестован.

Олег Орлов, сопредседатель ПЦ «Мемориал» и непосредственный руководитель Титиева, напомнил контекст, в котором развивается уголовное дело. Декабрьское выступление спикера парламента Чечни Магомеда Даудова, в котором он назвал правозащитников «врагами народа», а также заявил, что их следует «изолировать»; последовавшее вскоре сожжение офиса «Мемориала» в соседней Ингушетии; нападение на руководителя дагестанского отделения «Мемориала» и сожжение машины, принадлежащей дагестанскому офису…

Делается все, чтобы выжать «Мемориал» из Чечни, и даже больше – с Северного Кавказа в целом.

Отдельное внимание Орлов обратил на выступление Рамзана Кадырова перед сотрудниками правоохранительных органов Чечни 17 января 2018 года. В этом выступлении Кадыров напрямую заявил о том, что «правозащитникам нет места в ЧР», пообещал, что «сломает хребет врагам народа». «Зная реалии Чечни, эти слова чеченские силовики не могут воспринимать иначе, чем руководство к действию», — подчеркнул Орлов.

С Орловым согласился и адвокат Илья Новиков, также защищающий Титиева: «Как и в случае с делом Немцова, мы не знаем, отдавал ли Кадыров приказ о том, чтобы Титиеву подбросили наркотики 9 января, но 17 января он публично одобрил то, что было сделано. Любопытен и другой эпизод: 2 февраля Татьяна Москалькова, Уполномоченный по правам человека, обратилась к руководству МВД с просьбой передать дело Титиева на уровень СКФО. Это здравое предложение, это внесло бы толику объективности в расследование. Но уже 3 февраля Рамзан Кадыров заявил, что разговоры о передачи дела Титиева автоматически ставят вопрос о недоверии тем сотрудникам, которые ведут следствие. В данном случае я полностью согласен с Кадыровым: передача дела в структуры, не зависящие от руководства ЧР — это действительно постановка вопроса о недоверии к ним. И у нас есть для этого все основания».

«Следователю в Чечне, чтобы быть независимым, нужно быть круглым сиротой, — пошутил Петр Заикин. — У него не должно быть детей, жены, людей, которые для него дороги, и он должен быть абсолютно бесстрашным человеком».

Адвокат Илья Новиков видит принципиальную разницу между делом Оюба Титева и другими подобными делами, в которых инструментом посадки являются наркотики: «Здесь не будет полутонов, это абсолютно черно-белое дело. У нас есть возможность, благодаря тому, как дело фальсифицировалось с самого начала, убедительно доказать, что наркотики в машину Титиева действительно поместили сотрудники полиции. Существует ключевое событие, которое покажет нам, кто говорит правду».

Это событие заключается в том, что в день задержания серебристая «Лада-Калина», принадлежащая правозащитнику, въезжала во двор Курчалоевского РОВД дважды. Об этом Титиев написал на следующий день после задержания в своем заявлении по поводу незаконных действий сотрудников полиции. «Обнаружив» наркотики в машине, полицейские конвоировали Оюба на его же автомобиле в отдел, где предложили ему написать явку с повинной. Чтобы был сговорчивее — угрожали близким. Нужно понимать, что в Чеченской республики абсолютное большинство уголовных приговоров выносится на основании признательных показаний.

Однако Оюб Титиев сломал схему, отказался давать признательные, указав на прямое нарушение закона: полицейские «изымали» подброшенные наркотики из его машины без понятых, без криминалиста и следователя. Тогда полицейские вывезли его на место задержания еще раз, и еще раз «нашли» в его машине марихуану — теперь уже с соблюдением всех формальностей.

Камера на курчалоевском РОВД должна была зафиксировать эти метания автомобиля «Лада-Калина», принадлежащего Титиеву. Защита Титиева запросила выемку с камеры, однако следователь Саламов ответил, что это сделать невозможно, поскольку в указанный день камера находилась в нерабочем состоянии. Тогда адвокаты ходатайствовали о проведении компьютерно-технической экспертизы на предмет удаления записей с камеры. «Такой необходимости нет, — ответил следователь, — поскольку с 29 декабря и по 15 января камера находилась в ремонтном подразделении МВД Чеченской республики».

— Мы оказываемся в ситуации «слово против слова», — говорит адвокат Заикин. — Никаких объективных доказательств вины Титиева у следствия нет, однако они всеми силами пытаются помешать нам добыть доказательства его невиновности.

Так, например, до сих пор следствие не может произвести простейший следственный эксперимент, который мог бы внести существенные коррективы в «картину преступления». По словам полицейского, участвовавшего в задержании Титиева, он разглядел пакет с наркотиками, находившийся под передним пассажирским сиденьем, заглянув в машину Оюба через окно со стороны пассажира. Следственный эксперимент, на котором настаивает защита, смог бы показать, насколько вообще возможно разглядеть снаружи, что находится под пассажирским сиденьем серебристой «Лады-Калина».

Ходатайство было удовлетворено еще месяц назад – и до сих пор эксперимент не проведен. «Причина банальна: скорее всего, они восстановили ситуацию и поняли, что невозможно разглядеть ни растительное вещество, ни черный пакет под сиденьем. И теперь ждут случая, чтобы эксперимент провести в наше отсутствие. У следователя такое право есть», — сказал адвокат Заикин.

Между тем расследование дела Оюба Титиева, а также попытки разгромить чеченский «Мемориал» совпали по времени с Чемпионатом мира по футболу (Чечня – регион ФИФА, здесь будет тренироваться сборная Египта).

В этой связи кампания против единственной работающей на Кавказе правозащитной организации, уже привлекла внимание наблюдателей за рубежом.

Ранее СМИ сообщили о том, что поддержать Оюба Титиева, приехав в Чечню, собираются мировые знаменитости. Кого именно стоит ждать в Чечне, пока неясно. «Увидим в ходе развития кампании», — так прокомментировал эту новость Олег Орлов.

В Чечне в предстоящей кампании вновь увидели козни Америки.