«Делал гримасу полуулыбки»

Карточка процесса Суд: Московский областной суд

Подсудимые: Зафарджон Гулямов, Хазратхон Додохонов, Шерджон Кодиров, Абдумуким Мамадчонов, Мирзомавлон Мирзошарипов, Холик Субханов, Анвар Улугмурадов, братья Умар и Фазлитдин Хасановы (Хасанов, Субханов, Мамадчонов и Мирзошарипов погибли, дело в отношении них прекращено)

Статьи: ст. 105 УК (убийство), ст. 209 УК (бандитизм), ст. 162 УК (разбой), ст. 222 УК (незаконный оборот оружия), ст. 223 УК (незаконное изготовление оружия)

Стадия: судебное следствие

Грозит: от 12 лет до пожизненного лишения свободы

Московский областной суд перешел к стадии дополнений по делу членов «банды ГТА», которых обвиняют в серии убийств водителей на трассе М4 «Дон». Как считают адвокаты подсудимых, прения сторон начнутся не раньше середины мая. Суд завершил рассмотрение всех 15 эпизодов преступлений — 17 убийств, незаконный оборот оружия и участие в банде. Под самый конец процесса один из обвиняемых Хазратхон Додохонов отказался от дачи показаний и теперь вовсе игнорирует любые обращения судьи. Как считают эксперты, так он пытается симулировать психическое расстройство.

В настоящее время по делу проходят пятеро — Зафарджон Гулямов, Хазратхон Додохонов, Шерджон Кодиров, Анвар Улугмурадов, Умар Хасанов. Остальные четверо обвиняемых — Абдумуким Мамадчонов, Мирзомавлон Мирзошарипов, Холик Субханов и Фазлитдин Хасанов — погибли после попытки побега из суда в августе прошлого года.

Согласно версии следствия, в марте 2012 года Ибайдулло Субханов (ликвидировали во время задержания — А.К.) создал на территории Московской области вооруженную банду для совершения разбойных нападений. Члены группировки проходили тренировки по рукопашному бою, учились стрельбе и конспирации. Нападения они совершали преимущественно на юге Подмосковья. Выкладывая на дорогу шипы, они ждали, пока автомобиль остановится на обочине, расстреливали людей, затем обыскивали и грабили транспортные средства.

На одном из последних заседаний судья Наталия Валикова огласила результаты повторной психолого-психиатрической экспертизы по обвиняемому Хазратхону Додохонову. Дело в том, что в марте в ходе слушаний он внезапно перестал общаться с адвокатом, никак не реагировал на вопросы судьи, на допросах других обвиняемых сидел безучастно с кривой улыбкой на лице и смотрел в пол.

1 августа 2017 года Додохонов вместе с другими четверыми обвиняемыми Мамадчоновым, Мирзошариповым, Субхановым и Фазлитдином Хасановым пытались совершить побег из суда. Они напали на конвоиров в лифте во время перемещения и устроили перестрелку в здании Мособлсуда. В результате неудачной попытки побега выжил только Додохонов. Против него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 313 (побег из-под стражи), п. «б» ч. 4 ст. 226 (хищение оружия с применением насилия) и ч. 2 ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).

Сотрудница конвойной службы рассказала, что в день нападения подсудимые в лифте «общались между собой на своем языке, в какой-то момент один из них произнес слово, звучащее как команда, после этого они начали избивать конвой, при этом на русском языке звучали фразы: «Нам нечего терять, всех перестреляем. Аллах Акбар!»

На допросе у следователя Додохонов заявил, что не участвовал в нападении на конвой, ему приказали выйти из лифта первым, он почувствовал, что ранен и сразу потерял сознание. Позже он вовсе отказался давать показания следствию, пояснив, что из-за головных болей больше не может воспринимать русский язык. В последующем он общался со следователем только через переводчика. Хотя в материалах дела указано, что он читал их «бегло и делал замечания в документах на русском».

Больше месяца Додохонов находился в больнице с диагнозом открытая черепно-мозговая травма, слепое огнестрельное ранение головы и отек головного мозга.

В заключении последней психолого-психиатрической экспертизы, которая проводилась по просьбе судьи, указано, что находясь под стражей, Додохонов жаловался на головную боль, тревогу, нервозность. Ему ставили диагноз невроз. Неоднократно в СИЗО допускал нарушения внутреннего распорядка, конфликтовал с сокамерниками, стоял на учете как лицо, склонное к побегу.

С января 2018 года Додохонов перестал контактировать с сотрудниками СИЗО, во время разговора делал гримасу полуулыбки и игнорировал требования конвоя. Согласно заключению экспертов из института Сербского, во время обследования Додохонов сопротивлялся осмотру невролога, с психиатром общаться отказался, демонстративно улыбался, скрипел зубами, делал вид, что не может пользоваться ложкой, отказывался принимать пищу. Вместе с этим, находясь в камере в одиночестве, следил за собой, стирал вещи, прибирался, лицо принимало естественный вид. Эксперты установили, что в настоящее время подсудимый каким-либо психическим расстройством не страдает.

Додохонов не нуждается в принудительном лечении, а «гримасничество, отказ вступать в контакт носит административный характер, подобное поведение стоит расценивать как симуляцию болезни».

— Я прошу Додохонова встать, — попросила в очередной раз судья, но подсудимый не сдвинулся с места.

Переводчик перевел просьбу судьи.

— Додохонов, вы адекватный человек. Эксперты сказали, что вы симулируете болезнь. Я сейчас предлагаю вам дать показания.

Однако Додохонов продолжал молчать, смотрел перед собой, медленно открывая глаза.

— Мы фиксируем в протоколе, что подсудимый не отвечает. Суд расценивает это как отказ от дачи показаний.

Прокуратура ходатайствовала зачитать показания Додохонова, которые он давал на предварительном следствии по последнему эпизоду — «участие в банде». Адвокаты выступили против этого предложения, но суд поддержал позицию обвинения. Все это время подсудимый лежал на лавочке, закрыв голову руками.

Согласно показаниям Додохонова, в 2007 году он приехал в Россию из Таджикистана на заработки. В июне 2013 года он познакомился с двумя участниками банды Муродом Каримовым по кличке «Мужик» и Абдумукимом Мамаджоновым. Тогда они его свели с лидером банды Ибайдулло Субхановым в автосервисе в подмосковье, почти сразу ему дали прозвище Палон.

«Во время первого знакомства я узнал, что они совершили нападение на афроамериканца и похитили у него около 75 тысяч рублей. Рустам тогда запретил грабить в Москве потому, что нас могли вычислить по камерам видеонаблюдения», — добавил на допросе Додохонов.

Он признался, что принимал участие в четырех нападениях, выполнял роль водителя банды. Ездил он на машинах Ибайдулло, у которого в наличии были Opel, Volkswagen Passat и Hyundai. Большую часть награбленных денег лидер группировки оставлял себе, как пояснил на следствии Додохонов, эту сумму он переводил в Пакистан потому, что «мусульманам нужно помогать». В чем заключалась эта помощь, подсудимый не уточнил.

В автосервисе Ибайдулло всех заставлял пять раз в день читать намаз, рассказывал тонкости ислама. По наблюдениям Додохонова, их руководитель всегда ходил в пиджаке, следил за собой. Он их ругал, что «члены банды одевались как гастарбайтеры, а должны выглядеть солидно».

Как утверждает Додохонов, никто в банде не знал, откуда Ибайдулло доставал оружие, если его о чем-то спрашивали, то он злился и отказывался отвечать.

«Рустам авторитетный человек для моих земляков и мог помочь во всем», — говорил на допросе Додохонов.

Тренировки по рукопашному бою и стрельбе из оружия проходили в частном доме. Члены банды, по утверждению Додохонова, не знали, где находился этот дом, при подъезде к участку им завязывали глаза медицинским бинтом. На протяжении недели они учились целиться, собирать и разбирать оружие, применять приемы самообороны и обучались конспирации. Для обучения стрельбой из пистолетов они специально выезжали в лес и стреляли по бумажным мишеням. Ибайдулло требовал, чтобы все участники банды имели несколько телефонов и регулярно меняли сим-карты. Как рассказал на следствии Додохонов, сим-карты он покупал на Савеловском вокзале, порой брал сразу несколько карт без предъявления паспорта. Ибайдулло им говорил, что тренировки проводятся, чтобы они умели воевать против врагов Узбекистана. Хотя другие обвиняемые на допросе говорили, что они готовились для военного переворота в республике.

«Я думаю, что не все добровольно были участниками банды, Ибайдулло боялись, он мог убить любого из нас», — пояснял на следствии Додохонов.

В июне 2014 года в банде произошел раскол, Додохонов и другие участники группировки заявили Ибайдулло, что больше не хотят совершать разбойные нападения и намерены уехать. Субханов был в гневе, но в итоге всех отпустил. Додохонов вернулся в Новосибирск к своей семье, остальные члены банды также уехали к родственникам и друзьям, куда конкретно обвиняемый не смог уточнить на следствии. В ноябре того же года Додохонова задержали правоохранители.

После исследования всех материалов дела по 15 эпизодам, суд перешел к стадии дополнений. 3 мая прокуратура намерена представить дополнительные материалы дела. Также в суд будут вызваны родственники подсудимых, которые дадут личностную характеристику обвиняемым.