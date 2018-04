Индию-то за что?

Кирпич на веревочке, носящийся в мире тонких сущностей и хаотически вырубающий миллионы IР-адресов, — это и есть государство российское в действии.

Что не можем запретить, то сломаем, разрушим, затопчем, убьем. А на могильном холмике встанем и завоем: «Это была провокация Запада! Это все Запад виноват! Но мы все равно победили!»

Мессенджер Telegram имеет 15 миллионов пользователей в России. Он вошел в их жизнь, стал частью их мира, способом их общения, частью их комфорта. Удар наносится не только по Дурову и его бизнесу, удар, как всегда, наносится по людям, по гражданам России. По ним нашей власти удобней бить. И привычней.

Пыжится эта власть, выпячивая грудь, произнося грозные слова в адрес Европы и Америки, но что ругань городового городу Нью-Йорку или топот подкованных железками сапог вахмистра планете Марс? Ничего. А гражданин, обыватель, человек, живущий в Воронеже и Торжке, — он всегда под руками. У него можно выдернуть изо рта кусок немецкого сыра, дать ему дубинкой по голове за то, что вышел на улицу с желтой уточкой, сунуть его в клетку за запущенный в сторону Лубянки бумажный самолетик.

Нет на самом деле у власти другого врага, кроме своего народа. Все остальное — для обмана и отвлечения.

Ну и для удовольствия. Поддержка Асада, убийство украинцев — геополитические шашечки с кровью.

Чем дальше, тем яснее становится, что война — форма существования российской власти. В мирное время все-таки надо соблюдать хоть какие-то правила, приличия, условности, договоренности. Мирное время предполагает чистые руки за едой и некоторую логику в поступках. Только война дает превратиться в зверя, открывает все двери и клапаны ненависти, только война позволяет дикую пропагандистскую ложь, только война позволяет разрушение и уничтожение.

Мы видим результаты войны против Интернета, натыкаясь на вдруг перестающие открываться страницы, которые были доступны еще вчера. Еще 13 апреля заблокированы 18 подсетей Google и Amazon. Адреса telegram.org и t.me заблокированы. Ковровыми бомбардировками вырубаются сервисы, которые не имеют никакого отношения к Telegram. Меccенджер Viber тряхнуло рядом упавшей бомбой. Перестал работать корпоративный мессенджер Slack. Перестала открываться страница google.com. 50 IP-адресов Google подверглись бомбежке. Нанесен удар по YouTube. Бьют по google.mail, в почте у некоторых пользователей отваливаются приложения. Система управления проектами Trello шатается под ударами. Внезапно нанесен удар по порталу sports.ru — за то, что использует стандартные шрифты google. Эта краткая сводка из находящегося под бомбежкой Интернета составлена по сообщениям пользователей.

Реальный и виртуальный миры связаны. Поэтому, ударяя по виртуальному Интернету, кирпич вырубает реальную жизнь людей. Онлайн-продажа билетов в Кремль покалечена в первые же дни войны. У дилеров Volvo тогда же упало сервисное программное обеспечение. Трансляция заседания гордумы Магнитогорска сорвана, потому что велась через подвергшийся удару IP-адрес. У магазинов и компаний, использующих боты Telegram, проблемы. А ведь они вложили деньги в разработку и создание ботов.

Cеть магазинов «ВкусВилл» обращается к своим покупателям: «Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram в России. Тем не менее многие пользователи продолжают пользоваться приложением. Интересен ваш опыт!»

Система контроля блокировок «Ревизор», принадлежащая Роскомнадзору, тоже попала под удар кирпича. Ох, сами себе отшибли ногу, блин. Ну что поделаешь, такая война, изо всех сил бомбим троянского коня, созданного ЦРУ.

Сайт downdetector, в режиме реального времени отслеживающий проблемы Интернета, дает нам впечатляющую хронику человеческого недоумения и страдания, вызванного бомбежками Роскомнадзора. Мы видим на сайте сообщения людей из Англии, Эмиратов, Австралии, Америки, Бангладеш, Италии, Португалии, Германии, Испании, Мексики. У всех у них перестал работать Telegram. Это война против всего мира. И бомбардировка всего мира. «Oy vey. I too, blame Russia» (Англоязычные реплики пользователей Telegram приводятся без правки. Орфография и синтаксис сохранены — А. П.).

Даже в Мадагаскаре это случилось. «Down in Madagaskar». Что скрывается за этим кратким выкриком в ночной Сети, что кроется за этим стоном отчаяния, доносящимся до нас с далекого острова? Кому-то варварская бомбежка оборвала разговор в мессенджере, кто-то вдруг потерял связи и контакты, кто-то не сказал самых важных слов — раньше их говорили на свидании или на бизнес-встрече, теперь говорят в Интернете. Но плевать же. Уничтожаем! Бьем! Бомбим!

Бомбим Воронеж, и Индию тоже бомбим. Из Индии доносятся крики. «@durov please help me… i want log in to telegram but i cant… i need this right now, pllllleasssseeeeeeeee!!!»