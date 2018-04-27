Уполномочены промолчать

Высокопоставленные чины из ФСБ, МВД и НАК (Национальный антитеррористический комитет) регулярно рапортуют о том, какие эффективные меры против терроризма предпринимают их ведомства. Рассказывают о предотвращенных терактах и арестованных боевиках. Если к этому добавить сведения о постоянно проходящих на Кавказе (особенно в Дагестане и Чечне) КТО (контртеррористических операциях) со стрельбой и штурмом домов, то может сложиться впечатление, что ситуация с терроризмом в стране близка к критической и напоминает то, что происходит где-нибудь в Афганистане. А отличие только одно — в Афганистане нет наших ФСБ, МВД РФ и НАК.

За последние недели таких новостей было, по крайней мере, две.

Несколько дней назад ФСБ рассказала о том, что ею «пресечена преступная деятельность сторонника международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), который <…> приступил к планированию резонансных терактов с применением огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств». Центр общественных связей ведомства (ЦОС) уточнил, что теракты планировались в правительственных зданиях Ставропольского края.

Ранее ТАСС со ссылкой на тот же ЦОС ФСБ сообщал о том, что только с начала 2018 года в России было предотвращено 6 терактов (в том числе в Уфе, Саратове и в Ингушетии), а 3 преступления террористической направленности все-таки были совершены (в Хабаровском крае, Дагестане и Сахалинской области) — об этом говорилось на заседании НАК. Другие СМИ приводили ссылки на директора ФСБ Александра Бортникова, который заявлял, что за прошлый год силовики предотвратили 25 терактов, а четыре, увы, состоялись.

Однако верифицировать все эти сведения большей частью не представляется возможным, потому что за редким исключением фамилии террористов — и потенциальных, и совершивших преступление — не называются. Ни СК РФ, ни ФСБ не информируют граждан своей страны о том, как идет следствие: все ли террористы и их сообщники задержаны. Опять-таки за редким исключением ничего не известно ни о судебных процессах над обвиняемыми в терроризме, ни о вынесенных приговорах.

«Новая газета» провела мониторинг сообщений о предотвращенных терактах за период с ноября 2015 по ноябрь 2017 года. Мы анализировали все публикации на этот счет, результат — в сводной таблице. В силу того, что из-за завесы секретности очень трудно разобраться, какие сообщения дублируют друг друга, а какие относятся к одним и тем же событиям, мы приводим общую цифру. Затем, использовав сообщения СМИ и базы данных о вынесенных приговорах, мы подсчитали и количество дел, которые — официально — закончились приговорами.

У большей части новостей о предотвращении терактов в России нет продолжения: например, в свое время (см. ниже) сообщалось, что пятеро участников связанной с запрещенным в РФ «Исламским государством» экстремистской группы задержаны за подготовку терактов в Москве и Ингушетии, в этой же новости говорилось и о возбуждении уголовного дела. Но указывалась только фамилия главаря, который был убит при задержании. Больше никаких данных. Чем закончилось расследование дела, дошло ли оно до суда и приговора, спустя больше чем год неизвестно.

Выявились и иные тенденции.

За эти два года сообщения о предотвращении терактов (или задержании террористов) охватывают определенный круг регионов: Москва, Крым, Питер, Казань, Ростов, Башкортостан, Волгоград, Екатеринбург, Красноярск. Когда речь заходит о приговорах, круг сужается еще больше: в лидерах Ростов, далее — Крым, два сообщения из Красноярска, два — из Казани и еще несколько единичных случаев. Самое большое количество сообщений, связанных с терактами и диверсиями, приходит из Крыма (30% от всего массива сообщений).

Успехи спецслужб без продолжения

Приведем наиболее показательные примеры.

12 ноября 2016 года РБК сообщил, что силовики задержали группу из десяти террористов, выходцев из Центральной Азии. По данным ФСБ, они планировали «резонансные теракты» в местах массового скопления людей в Москве и Санкт-Петербурге. У боевиков изъяли четыре самодельные бомбы, огнестрельное оружие, боеприпасы, а также средства связи. ФСБ уверяла, что все задержанные дают признательные показания.

В этой же новости со ссылкой на ФСБ говорилось, что 23 октября 2016 года в Нижнем Новгороде «произошло нападение на полицейских, во время которого были застрелены двое предполагаемых террористов».​ Подчеркивалось, что спустя три дня запрещенная группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за атаку, как до этого — 18 августа 2016 года — и за нападение на пост ГИБДД в Подмосковье.

Подробности и фамилии не сообщались. О результатах расследований, судьбе задержанных и судебных решениях в публичном пространстве ничего не известно — нет никаких сведений ни от представителей следствия, ни от адвокатов.

В этом же тексте напоминалось о том, что за четыре дня до инцидента в Нижнем Новгороде​ СК сообщил о задержании сторонника ИГИЛ, планировавшего теракт на одном из казанских заводов, а источник «Интерфакса» сообщал о задержании мужчины, готовившего теракт в Самаре. А также сообщалось о том, что в начале мая 2016 года ФСБ докладывала о задержании в Красноярске граждан, «связанных с международными террористическими организациями и готовивших теракт на майские праздники».

Фамилии тогда тоже не приводились, однако позднее стали известны подробности дел.

Так, 7 апреля 2017 года агентство «Татар-информ» рассказало о том, что Приволжский окружной военный суд Казани огласил приговор Роберту Сахиеву. Он признан виновным в попытке создать террористическую ячейку в Казани. Впервые о том, что на авиационном заводе в Казани планировался теракт, заявлял министр внутренних дел республики Артем Хохорин на итоговой коллегии МВД. Согласно материалам следствия, Сахиев активно общался с неким Сухробом Балтабаевым, который находится в международном розыске за участие в незаконном вооруженном формировании. С помощью смартфона Сахиев якобы изучал расположение завода с видом со спутника.

2 августа 2017 года РИА «Новости» дало такую информацию: выездной коллегией судей Дальневосточного окружного военного суда в Красноярске вынесен приговор Мирзаеву Ж.Ж., Абдуллаеву М.М. и Абдусаматову Ж.А., планировавшим совершить теракт в Красноярске в мае 2016 года, в период празднования Дня Победы. Мирзаеву Ж.Ж. назначили 18 лет лишения свободы, Абдуллаеву М.М. — 11 лет, Абдусаматову Ж.А. — 11 лет с отбыванием в колонии строгого режима. По версии следствия, Мирзаев работал водителем маршрутки в Красноярске и поддерживал через интернет контакты с запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство». Мирзаев решил совершить теракт — планировал подорвать маршрутный автобус.

26 января 2017 года ТАСС сообщил, что полиция и ФСБ выявили группу из восьми участников, планировавшую теракты в Москве перед выборами в Госдуму. Об этом сообщил на расширенной коллегии ГУМВД по Москве глава столичной полиции Олег Баранов.

Больше о судьбе «выявленных» ничего не известно.

31 января 2017 года РБК выдал новость о том, что во время чемпионата мира по хоккею 2016 года спецслужбы России предотвратили попытку совершения терактов в Москве. Об этом рассказал первый замглавы аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Игорь Кулягин, боевики якобы были задержаны 2 мая. «Их удалось поймать в результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий в городе Москве», — уточнили в ФСБ.

Фамилии не сообщались, о ходе расследования и суда — тоже.

«Всего в 2016 году российские спецслужбы пресекли около 40 терактов, ликвидировали около 140 боевиков и 24 главаря подполья, а также задержали около 900 человек» — цитировались в той же новости слова замглавы НАК.

Так, по словам Кулягина, в Ингушетии 14 ноября 2016 года были обнаружены пятеро боевиков, «которые планировали теракты в многолюдных местах в период новогодних праздников, в том числе около посольства Франции в Москве».

Опять — ни фамилий, ни данных о ходе следствия. Единственный из предполагаемых террористов, кто был назван, — убитый Рустам Асельдеров, который, «по данным спецслужб, причастен к теракту в Волгограде в 2013 году и в Махачкале в 2011 году». Проводилось ли официальное следствие по факту его смерти — неизвестно.

1 февраля 2017 года Lenta.Ru сообщала, что в Краснодарском крае сотрудники ФСБ предотвратили террористический акт. Взрыв террористы планировали устроить на новогодние праздники. Возможный исполнитель теракта — 38-летний уроженец одной из республик Северного Кавказа — был задержан. Других подробностей не сообщалось, и до сих пор в публичном пространстве их нет.

2 октября 2017 года Russia Today со ссылкой на ФСБ России сообщил о задержании на территории Московского региона законспирированной ячейки «ИГ», члены которой планировали совершить «резонансные террористические акты» в людных местах, в том числе в общественном транспорте. В ФСБ уточнили, что руководили ячейкой иностранные эмиссары, а участвовали в ней и граждане России.

Ни фамилий, ни подробностей в дальнейшем не приводилось.

В этой же новости сообщалось, что 31 августа 2017 года ФСБ задержала двух выходцев из Центральной Азии, готовивших теракты в местах скопления людей в Москве и Московской области 1 сентября. Об этом же в августе 2017 года сообщало РИА «Новости»: якобы задержанные принадлежали к запрещенной в РФ группировке «ИГ».

По сообщению ФСБ, один из них «планировал совершить нападения на граждан с использованием холодного оружия». Второй — решил стать смертником и взорвать себя в толпе, якобы он дал признательные показания.

О судьбе задержанных и уголовного дела ничего не известно.

7 ноября 2017 года в «Известиях» говорилось о том, что глава МВД Владимир Колокольцев заявил о задержании весной в подмосковных Химках уроженца Киргизии, планировавшего совершить теракт возле одной из станций метро с использованием автомобиля КамАЗ. Фамилия задержанного не сообщалась, о его судьбе ничего неизвестно, как и о том, завершено ли следствие.

Суд над террористами

19 июля 2016 года РИА «Новости» сообщили, что Верховный суд снизил на полгода — с 16 до 15,5 года — наказание одному из двух радикальных исламистов по делу о подготовке теракта в мечети в городе Пыть-Ях в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). «Судебная коллегия определила приговор суда, которым Ризван Агаширинов и Абдула Магомедалиев осуждены к реальному лишению свободы на сроки 16 и 20 лет соответственно, изменить: Агаширинову — смягчить наказание, а Магомедалиеву оставить без изменения».

31 августа 2016 года ТАСС сообщил, что Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к шести годам колонии жителя РФ, боевика «Имарат Кавказ» (террористическая группировка, запрещена в РФ) Рашида Евлоева за подготовку терактов.

15 февраля 2017 года «Московский комсомолец» сообщил, что Московский окружной военный суд вынес приговор Аслану Байсултанову, Мохмаду Межидову и Эльману Ашаеву. По версии следствия, Байсултанов и его подельники после возвращения в 2015 году из Сирии, где участвовали в боевых действиях на стороне ИГИЛ, изготовили самодельное взрывное устройство, чтобы совершить теракт в общественном транспорте Москвы.

Байсултанова приговорили к 14 годам лишения свободы, Ашаева — к 12 годам, Межидова — к 3.

10 мая 2017 года «Интерфакс» сообщил, что Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор вербовщикам запрещенной в РФ ИГИЛ, задержанным в Волгоградской области. Получивший 4 года организатор преступления Раман Раджабов признан виновным в вербовке жителей Волгоградской области. Его подельники: Азамат Куркумгалиев, Гайрат Абдурасулов, Нуркен Ахетов и Идрис Умаров признаны виновными в подстрекательстве и пособничестве, приговорены к срокам от 2 до 2,5 года.

30 мая 2017 года РИА «Новости» сообщило информацию о том, что организатор так и не совершенного теракта в Кабардино-Балкарии Адам Березгов осужден на 7 лет. Подсудимый признан виновным «в подготовке террористического акта и незаконном приобретении, ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также в незаконном изготовлении взрывного устройства».

27 июля 2017 года телеканал «Дождь» рассказал о том, что Верховный суд увеличил на три года срок Руслану Зейтуллаеву, который был осужден на 12 лет за организацию крымской ячейки запрещенной в России группировки «Хизб ут-Тахрир». Срок наказания теперь — 15 лет.

31 июля 2017 года РИА «Новости» сообщило, что Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к 12 годам колонии гражданина Украины Алексея Сизоновича за участие в подготовке теракта, который планировалось совершить в сентябре 2016 года. Как установил суд, 61-летний подсудимый и «неустановленное следствием лицо» в 2014 году якобы создали в Киеве организованную группу «для совершения взрывов и террористических актов на территории Украины и РФ». Сообщалось, что подсудимый «раскаялся».

11 августа 2017 года Lenta.Ru сообщила, что Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к 8 годам колонии общего режима 19-летнего украинца Артура Панова за терроризм. Панов признан виновным по статьям о содействии террористической деятельности, подготовке к теракту, незаконному изготовлению взрывчатых веществ. Его соучастник Максим Смышляев получил 10 лет колонии строгого режима.

На процессе Панов признал вину в призывах к терроризму, а также в изготовлении и хранении взрывчатки, но отказался признать вину в склонении к терроризму. Смышляев вину не признал.

18 сентября 2017 года РИА «Новости» сообщило, что в Ростове-на-Дону вынесли приговор обвиняемым Татьяне Карпенко и Наталье Гришиной, которые признаны виновными в подготовке теракта в торгово-развлекательном центре. Карпенко получила 14,5 года лишения свободы, Гришина — 9.

«Следствием и судом установлено, что Карпенко и Гришина являются сторонниками исламистских радикальных движений <…>. В период с октября 2015 по январь 2016 года фигуранты намеревались совершить террористический акт под видом религиозного самоубийства», — сообщили в СУ СК РФ.

Фейки

17 апреля 2017 года правозащитный международный центр «Мемориал» распространил заявление, в котором говорилось о том, что дело о подготовке теракта в московском кинотеатре «Киргизия» являлось сфабрикованным. Правозащитники признали политзаключенными 15 человек, осужденных по этому делу. Эта история получила большой резонанс, «Новая газета» также писала о том, что на осуждении за терроризм настаивали МВД и ФСБ, тогда как Следственный комитет не стал предъявлять обвинение в подготовке теракта, инкриминировав лишь хранение оружия в многокомнатной квартире, где проживало несколько малознакомых друг с другом людей. Дело у СК тогда забрали.

Как бы ни объяснялись выявленные тенденции, важно заметить, что общество крайне низко информировано о ходе борьбы российских силовиков с терроризмом, несмотря на огромное количество сообщений о подготовке терактов. В силу того, что по каким-то причинам утаиваются фамилии обвиняемых, в должном объеме не публикуются вступившие в силу приговоры судов (даже на специально предназначенных официальных ресурсах), не представляется возможным оценить ни масштаб угроз, ни эффективность действий спецслужб, ни отделить реальные уголовные дела от тех, что не дошли до суда по причине сфабрикованности обвинений. Вместе с тем использование сообщений о предотвращенных терактах в пропагандистских целях приводит к росту агрессивности и тревожности населения, которое не имеет подтверждений тому, что все выявленные террористы понесли наказание, и это наказание — заслуженное.