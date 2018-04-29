Ким Чен Ын переходит границы. Наконец-то

В КНДР сегодня произошла сенсация — там впервые официально объявили о том, что Пхеньян вроде бы стремится к безъядерному статусу Корейского полуострова. Эти слова в сообщении официального информационного агентства ЦТАК, думаю, заставили напрячься многих северокорейских аппаратчиков — ведь до сих пор официальная пропаганда страны непрерывно воспевала ядерное оружие как символ суверенитета, гигантского могущества и невероятных достижений страны чучхе. На демонстрациях пионеры и комсомольцы таскали макеты ядерных ракет, а неуклюже сделанные видео, на которых они превращали в руины Вашингтон, вызывали на официальных концертах истеричные аплодисменты номенклатуры.

Однако теперь, кажется, курс переменился, и произошло это после того, как 27 апреля пхеньянский правитель Ким Чен Ын под объективами возбужденных операторов перешагнул в своих широченных черных штанах и партийной тужурке-маоцзедуновке через невысокий бетонный барьерчик, картинно проложенный по 38 параллели, делящей Корейский полуостров на сталинистский Север и капиталистический Юг.

Затем он еще и перетащил стоявшего рядом президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина чуть-чуть к себе на территорию КНДР.

Все это, естественно, должно было стать символом новой эпохи исторического примирения, а то, чем черт не шутит, еще и объединения разделенного народа.

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Встреча двух лидеров впервые в истории прошла на территории Южной Кореи, но, правда, всего на ничтожном расстоянии от КНДР, в поселке для переговоров на демилитаризованой зоне, напичканной минами и противопехотными ловушками. Впрочем, Ким Чен Ын проявил некоторую смелость — на предыдущие совещания такого рода лидеры Южной Кореи всегда прилетали в Пхеньян.

По итогам встречи опубликован совместный документ, в котором говорится о готовности сторон к полной «денуклеаризации» с целью построения совершенно безъядерного Корейского полуострова. Слова отличные, но напрочь лишенные конкретики. На встрече Ким Чен Ын ни слова не сказал о том, что он, например, готов уничтожить свои ядерные ракеты и ликвдировать заводы по их производству под контролем соответствующего органа ООН. Кстати, похожие обещания в прошлые годы давал его отец, при нем даже картинно взрывали трубу единственного в стране атомного реактора, имитируя рвение в отказе от ядерного оружия. И всегда нарушали свои обязательства, водили за нос американцев, выигрывая драгоценное время для продолжения ракетно-ядерной программы.

С другой стороны, слова о безъядерным полуострове означают, что Пхеньян будет требовать гарантий неразмещения ядерного оружия США в Южной Корее и, возможно, в соседней Японии (сейчас его там нет). Встанет вопрос о коррекции военных договоров Вашингтона с Сеулом и Токио, на что они, ясное дело, легко не пойдут. Короче, создано огромное поле для казуистики, споров с нулевым результатом и затягивания переговоров.

28 апреля в Пхеньяне объявили и о том, что Север и Юг намерены уже в этом году провозгласить, наконец-то, окончание Корейской войны 1950-53 гг. и заменить на настоящий мирный договор все еще действующее соглашение о прекращении огня.

Дело в том, что война как бы и сейчас продолжается спустя 65 лет после реального прекращения стрельбы. Пхеньян всегда хотел мирного договора со Штатами, он считает это средством легализоваться.

Что приятно означает дипломатические отношения, отмену санкций, инвестиции. В заявлении по итогам саммита в демилитаризованной зоне говорится о необходимости многостронних переговоров о мирном договоре. С участием США и, возможно, Китая. Который, конечно, очень захочет принять участие в этом хитром процессе.

Но мирный договор, как представляется в Сеуле и Токио, может быть только наградой за отказ от ядерного оружия. Пока же складывается впечатление, что товарищ Ким будет стремиться к признанию КНДР в качестве умеренной и разумной ядерной державочки. Где ракеты с урановой или плутониевой начинкой будут гарантировать безопасность его режима. Это, конечно, создает главное препятствие для переговоров — проглотить такое условие будет непросто.

Впрочем, некоторая ясность возникнет только на встрече Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом где-то в начале июня. Ясно, что именно Вашингтон вынудил Китай включиться в политику жестоких экономических санкций, которые поставили КНДР перед угрозой полного хозяйственного краха. Трамп угрожал и реально врезать по Северной Корее — ему в Пхеньяне, похоже, поверили.