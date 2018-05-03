Сыграй в «Гэбню»

Скриншот из игры «Гэбня»

Правозащитное объединение «Команда 29» выпустило игру «Гэбня», развивающую навыки взаимодействия с сотрудниками правоохранительных органов в российских условиях. «Гэбня» представляет собой текстовый симулятор для смартфонов, приложение можно бесплатно скачать в магазинах Google Play и App Store. Игра предлагает примерить на себя роль человека, оказавшегося в зоне повышенного внимания блюстителей закона, и попытаться избежать тюрьмы. Разработчики «Гэбни» напоминают о том, что грамотное поведение при столкновении с людьми в погонах относится к основам выживания в современной России.

Для «Команды 29» это первый опыт просвещенческой деятельности на мобильных платформах. К 30 апреля приложение скачали около 25 тысяч раз.

«Игру составляли наши журналисты вместе с юристами и адвокатами, так что в ней описаны реальные случаи, которые происходили с людьми, — говорит пресс-секретарь правозащитного объединения Екатерина Аренина. — Для приложения мы придумали памятки на разные темы — например, что делать, если к вам пришли с обыском. Похожие материалы сейчас появляются нередко, но игровая форма помогает их действительно запомнить, а не просто добавить в закладки и отложить на потом».

Интерактив и жанр квеста сочетаются в «Гэбне» с ироничной подачей: «Юмор — важный шаг в борьбе с Левиафаном», — гласит описание игры.

Пока что в игре есть два сюжета. В первом вашим персонажем — студентом или бизнесменом (на выбор) заинтересовались правоохранительные органы. После посещения митинга, на котором в ходе потасовки пострадал полицейский, следователи начинают звать вас на неформальные беседы, присылают повестку на допрос и приходят с обыском в квартиру. На каждом этапе игрок должен решить, как себя вести, — например, добровольно сотрудничать с «суровыми людьми в штатском», ссылаться на 51-ю статью Конституции о праве не свидетельствовать против себя или попытаться убежать.

Скриншот из игры «Гэбня»

Один неаккуратный ответ или невнимательное чтение протокола допроса может изменить ваш статус с участника «дружеской беседы» на обвиняемого в наручниках. После развязки игрок получает рекомендации, составленные адвокатами, включая советы по поведению на митингах (более подробные инструкции на этот счет — на сайте «Команды 29»).

Второй сюжет посвящен следующему этапу развития уголовного дела, на котором следователи изучают изъятые в квартире гаджеты. Здесь многое зависит от того, насколько внимательно вы относитесь к проблемам цифровой безопасности. Были ли защищены надежным паролем все устройства и электронная почта? Зашифрована ли информация на жестком диске?

Скриншот из игры «Гэбня»

Игра в ненавязчивой форме напоминает об основах цифровой гигиены, среди которых правило «один сайт — один пароль» и необходимость регулярного обновления программного обеспечения. Такого рода ликбез окажется полезен даже тем, кто никогда не попадет на радары силовиков.

Разработчики уже анонсировали новые сюжеты — они будут разрабатываться на пожертвования, которые можно сделать через само приложение.

Главный вывод, к которому должны прийти игроки «Гэбни», звучит так: заранее подготовиться к возбуждению уголовного дела практически невозможно.

Лучшее, что можно сделать, — это найти хорошего адвоката и всегда иметь его контакты под рукой.

Скриншот из игры «Гэбня»

«Не стоит раньше времени пытаться объясниться со следователем, даже если вам кажется, что он все поймет и тут же отпустит вас, — говорит Екатерина Аренина. — Наши адвокаты чаще всего работают с делами о государственной измене («Команда 29» защищала гражданку РФ Светлану Давыдову, сообщившую в посольство Украины о движении российских войск в сторону Донецка и впоследствии обвиненную в госизмене. — А.Х.). В этой сфере очень много случаев, когда человек приходит в шок от абсурдности обвинений и сразу начинает оправдываться: «Вы всё не так поняли!» В результате он наговаривает безумную доказательную базу на самого себя».