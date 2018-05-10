Выбор Европы

Дипломатические усилия Евросоюза, переговорные попытки лидеров Германии, Великобритании и Франции переубедить американского президента не увенчались успехом — хозяин Белого дома объявил о выходе США из международной ядерной сделки с Ираном. Совершенно ожидаемо Брюссель, а также Берлин, Лондон и Париж выразили недовольство и озабоченность.

Во-первых, ядерная сделка с Ираном расценивается в Европе как крупный дипломатический успех, прежде всего Евросоюза, его политики «мягкой силы». Это вопрос престижа. Во-вторых, выход Ирана из соглашения и возобновление его ядерной программы вновь сделал бы эту страну опасным источником глобальной угрозы. Потеря рычагов влияния на Тегеран еще больше затруднила бы перспективы стабилизации на Ближнем Востоке. А нестабильность в этом регионе — это прямая угроза безопасности ЕС. Именно с Ближнего Востока в Европу хлынул основной поток мигрантов. Наконец, у стран союза серьезные экономические интересы в Иране. Там работают крупнейшие европейские компании, которые после ядерного соглашения строили планы расширения своего присутствия.

Совместный всеобъемлющий план действий — СВПД, который в 2015 году подписала с Ираном «шестерка», представляющая международное сообщество (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США и Франция), — это европейская инициатива и результат 12 лет трудных переговоров, успех многосторонней дипломатии ЕС. Евросоюз при каждом подходящем случае осуждает Иран за вопиющие нарушения прав человека, но в отличие от нынешней американской администрации не ставит цели сменить режим аятолл.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини в своем заявлении подчеркнула, что страны союза будут неукоснительно выполнять условия иранской ядерной сделки. Она назвала соглашение «шестерки» с Ираном «ключевым элементом глобальной архитектуры нераспространения (ядерного оружия) и важнейшим фактором безопасности в регионе». Иран, отметила Могерини, до сих пор выполнял условия сделки, что подтверждается десятью последовательными докладами МАГАТЭ.

В том же духе высказались правительства всех трех западноевропейских участников «шестерки». «Германия, Франция и Великобритания решили, что будут выполнять соглашение», — заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. В то же время она в какой-то степени признала и мотивы Трампа: европейские державы тоже озабочены продолжающейся ракетной программой Тегерана и его дестабилизирующими действиями на Ближнем Востоке, в частности в Сирии. Но Германия против разрыва соглашения.

Глава Форин-офиса Борис Джонсон тоже допустил возможность «следующего соглашения», которое было бы глубже нынешнего и учитывало озабоченность Запада. Но, по его мнению, американцы должны первыми выдвинуть свои предложения. Иными словами, не хоронить уже достигнутый компромисс с Ираном, а добиваться следующего шага, развить и расширить сделку.

«Соглашение не умерло, из него выходят американцы, но оно остается», — оптимистично заявил глава французской дипломатии Жан-Ив Ле Дриан.

Европейцы недовольны тем, что, решая свои внешнеполитические и экономические задачи, администрация Трампа не очень считается с интересами стран ЕС. Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр назвал решение Трампа большой ошибкой и пообещал пролоббировать на этой неделе в своих переговорах с американским коллегой Стивеном Мнучином хотя бы исключение для европейских компаний, которые могут быть наказаны Вашингтоном за связь с Ираном и понести серьезные убытки.

Вслед за ним на эту тему высказался и президент Франции Эммануэль Макрон. Он заявил о своей позиции в интервью немецким СМИ (находясь в тот момент с визитом в ФРГ), а потом имел телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Роухани. Макрон тоже признал недостаточным охват соглашения 2015 года, но считает, что сегодня главное — сохранить существующий документ. Роухани обещал Макрону сделать все, чтобы не выходить из соглашения. Но потребовал от европейцев гарантировать, что их компании не уйдут из Ирана, испугавшись американских санкций. Мол, в Иране сейчас правительство находится под сильным давлением групп, выступающих за выход из соглашения.

Европейцы, таким образом, должны сейчас получить гарантии Вашингтона, что их предприятия не будут затронуты санкциями против Ирана, которые США введут в ближайшие месяцы. На предстоящей неделе министры иностранных дел Германии, Франции и Великобритании встретятся со своим иранским коллегой, чтобы найти решение этого трудного уравнения. Париж, по словам представителя Елисейского дворца, ожидает «жестких» переговоров с Вашингтоном.

Выход США из соглашения с Ираном ставит под вопрос миллиарды долларов запланированных европейских инвестиций.

На иранской нефти работают крупнейшие нефтеперерабатывающие предприятия ЕС, в Иране действуют машиностроительные компании, такие как «Сименс». Американские санкции были бы для них сильным ударом.

Комментарии со стороны самого европейского бизнеса пока очень осторожны. Ассоциация промышленников и предпринимателей ЕС — BusinessEurope — считает решение Трампа «явным шагом назад и угрозой политической и экономической стабильности в регионе и за его пределами». «Пока трудно количественно оценить возможные экономические последствия выхода США (из соглашения) на европейский бизнес, — говорится в заявлении президента Ассоциации Эммы Марчегальи. — Нам нужна юридическая ясность, и мы рассчитываем на поддержку институтов ЕС и правительств государств-членов, чтобы помочь бизнесу справиться с текущей неопределенностью и ее негативными последствиями».

У Евросоюза есть рычаги, с помощью которых он и в прошлом защищал свои компании от санкций США, но сегодня речь о возможной потере доступа на крупнейший в мире американский рынок. Эксперты в Еврокомиссии считают, что в сложившейся ситуации европейские компании вынуждены будут в конце концов выбирать между своими экономическими интересами в Иране и в США. Нетрудно догадаться, в чью пользу будет выбор.

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«Европейские правительства явно склонны думать, что задержка в осуществлении американских санкций вселяет надежду. Они думают, что еще смогут убедить президента США отменить этот курс. Но тот обещал полностью отказаться от иранской сделки, — сказала «Новой» старший эксперт Европейского совета по международным отношениям Элли Геранмайе. — Теперь должно быть совершенно ясно, что нынешняя администрация США не может быть партнером в спасении соглашения с Ираном».

По ее прогнозу, лидеры стран ЕС на ближайшем саммите должны осудить решение США и возложить на Трампа ответственность за международную нестабильность. Европейские лидеры могут пригрозить США отказаться от партнерства в переговорах о более широких рамках отношений с Ираном, пока Трамп не даст гарантий европейским компаниям, ведущим бизнес с Ираном. Они должны обеспечить политическую поддержку этих компаний, а также содействовать деэскалации между Ираном и Израилем в Сирии.

Европа столкнулась с историческим выбором и должна продемонстрировать политическую волю в продвижении своих интересов безопасности, считает она и видит сотрудничество ЕС с Россией и Китаем важным элементом привлечения Ирана к дальнейшему соблюдению ядерной сделки.

Но общий фон сейчас таков, что ведущие европейские державы, наоборот, усматривают опасность перехвата Россией и Китаем инициативы в отношениях с Ираном и во влиянии на Ближневосточный регион. При нынешнем международном раскладе, особенно с ухудшением отношений с Россией «после Крыма», мало кто в политических элитах Западной Европы в восторге от такой перспективы.