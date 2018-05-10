Президент и его министры

Парад Победы 9 мая Сергей Шойгу принимал в статусе и.о. министра обороны. Правительство, действующее с 2012 года, было отправлено в отставку после четвертой инаугурации президента Путина. Официальных указов о новых назначениях к настоящему моменту нет. На параде к Шойгу тем не менее обращались как к товарищу министру, и это означало, что формальности здесь уже неуместны. Конституционная процедура передачи исполнительной власти в России ушла на второй план, все решает система непубличных договоренностей.

С одной стороны, это сводит на нет классический политанализ, который предполагает, что министерские портфели делятся в зависимости от тех групп влияния, которые доминируют в обществе. Процедура назначения правительства в мае 2018 года — и дело, конечно, не только в министре обороны на параде — демонстрирует, что мы никого на самом деле не избирали и теперь перед нами никто не отчитывается. Почему именно эти люди будут отвечать в стране за стратегические «прорывы»? Потому что так нужно. Кадровые решения организованы по модели монаршего двора, а не как современная публичная политика.

С другой — непроцедурный характер нового правительства объясняет, почему, как утверждается, многие министры образца 2012–2018 годов узнали о своем отсутствии в новых списках в последний момент. Если вы выпадаете из числа незаменимых и готовитесь к почетной отставке — например, к переводу на дипломатическую службу — вам нужно знать об этом не больше, чем всем остальным гражданам.

Наконец, неформальный характер назначения правительства-2018 объясняет, почему среди шести новых вице-премьеров, предложенных Дмитрием Медведевым, мы на самом деле не увидим новых лиц — это будут люди, переброшенные с других фронтов, и старая гвардия. Право назначать заместителей премьер-министра в рамках постсоветской аппаратной логики традиционно принадлежит президенту, и в этот раз все было именно так: на эти позиции были выдвинуты люди заслуженные и президенту известные. Других значимых критериев для переназначения представителей российской политэлиты не осталось. В отсутствие политических институтов президенту Путину приходится править страной в буквальном смысле слова в одиночестве.

Поэтому Дмитрий Медведев предсказуемо сохранил свой пост — как человек в высшей степени лояльный, предсказуемый и выгодно оттеняющий фигуру номер один.

Ключевое назначение связано с карьерным ростом министра финансов Антона Силуанова, который, будучи типичным представителем «системных либералов», в отличие от своего бывшего коллеги министра экономического развития Алексея Улюкаева, оказался не за решеткой, но в кресле первого вице-премьера. Стабильность отечественной финансовой системы, которую отмечают все западные аналитики, даже несмотря на техничную девальвацию рубля в 2014–2015 годах, сегодня остается ключевой реальной скрепой, удерживающей на себе Российскую Федерацию. Опять же предсказуемо в правительстве не будет Алексея Кудрина — человека слишком самостоятельного. Тем не менее эксперты справедливо связывают повышение роли Силуанова с растущим влиянием на президента Кудрина. Геополитика — это, конечно, хорошо, но где же брать деньги?

Дмитрий Козак, давно работающий под руководством Путина, не будет больше курировать развитие регионов, а усилится до промышленности и энергетики. Тем самым Козак возьмет на себя ключевые функции Аркадия Дворковича — главной креатуры Медведева в предыдущем составе правительства. Дворкович, по его собственным словам, «занимался в правительстве всем», так что часть его полномочий отойдет бывшему заместителю Сергея Приходько Максиму Акимову — он займется в правительстве связью, цифровой экономикой и транспортом.

Сам Приходько также покидает свой пост главы аппарата правительства, и это выглядит как прямая реакция на обвинения со стороны Алексея Навального. Работа Приходько не предполагала публичное внимание к его персоне, и в изменившихся условиях его поспешили убрать из-под софитов. С другой стороны, чтобы показать, что расследования не влияют на нашу кадровую политику, Виталий Мутко был скандально назначен куратором строительной отрасли.

Депутаты в Думе встретили это предложение Медведева дружным смехом — но смеется ли тот, кто подсчитывает убытки?

Ключевым элементом кадровой политики стало возвращение на посты формальных заместителей Медведева старых кадров, с которыми работал Владимир Путин — как во время своих первых президентских сроков, так и в ходе исполнения обязанностей главы правительства. Главный бенефициар импортозамещения в области сельского хозяйства и, казалось бы, всемогущий Александр Ткачев рискует стать подчиненным воронежского губернатора Алексея Гордеева, который теперь будет курировать в правительстве АПК. Гордеев был министром сельского хозяйства в течение десяти лет — с 1999 по 2009 год.

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Компанию Гордееву составит глава Счетной палаты Татьяна Голикова, кандидатуру которой давно обсуждают в качестве козыря для нового правительства. Голикова также была министром в правительстве Владимира Путина, и теперь возвращается во второй кабинет Медведева с повышением — как вице-премьер она будет курировать социальную сферу.

Судя по всему, в правительстве больше не будет блогеров, не считая самого Медведева. На место Дмитрия Рогозина, который много писал в Твиттер, приходят люди, сделавшие карьеру в реальном ОПК, — ключевое назначение здесь получил заместитель Шойгу Юрий Борисов.

Можно ждать еще нескольких назначений уже на министерские посты, но общая логика ротаций уже ясна. В правительстве Дмитрия Медведева осталось минимальное число близких ему людей.