Деньги-то у нас есть

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К международной политике Дональда Трампа предъявляют множество претензий, но производители сырьевых товаров должны быть ему весьма признательны. В апреле американский президент при помощи санкций против Rusal помог ценам на алюминий подняться до 6-летних максимумов, а недавно его решение выйти из ядерной сделки с Ираном дало мощный толчок росту цен на нефть. На прошлой неделе баррель Brent впервые с ноября 2014 года стоил больше $78. При введении эмбарго на иранскую нефть предложение энергоресурсов может сократиться на 1 млн баррелей в сутки, что, с учетом высокой чувствительности рынка, окажет значительный ценовой эффект.

Инвестбанк Merrill Lynch выпустил отчет, в котором прогнозируется возвращение к $100 за баррель в 2019 году. Многие аналитики считают эту оценку завышенной как минимум из-за гибкости сланцевых производителей в США, но при этом признают: нефть в обозримой перспективе останется относительно дорогой. Даже без усилий Трампа плачевное состояние нефтяной отрасли в Венесуэле и успешное выполнение соглашений по сокращению добычи группой ОПЕК+ поддерживают котировки «черного золота» на высоких отметках.

Для вновь сформированного российского правительства это создает отличные стартовые условия.

Уже $60—65 за баррель достаточно для того, чтобы впервые за последние 7 лет закрыть год без дефицита бюджета, а $70 и выше позволит солидно пополнить резервы, которые до этого таяли на глазах.

Консервативная оценка Минфина позволяет ожидать профицит федерального бюджета по итогам текущего года в 0,5% ВВП (против дефицита в 1,5% ВВП в 2017 году) благодаря дополнительным нефтегазовым доходам в размере 2,7 трлн руб. Традиционно более оптимистичное Минэкономразвития прогнозирует профицит в 1,2% ВВП и пополнение Фонда национального благосостояния на 3,5 трлн рублей. Политические факторы и закупки валюты Минфином не дают рублю укрепиться вслед за нефтью, из-за чего доходы бюджета в рублевом эквиваленте растут еще сильнее. При благоприятной ценовой конъюнктуре каждый баррель нефти может принести экспортерам в среднем на 30% или на 1000 рублей больше, чем в 2012 году (в номинальном выражении, без учета потери рублем покупательной способности).

Легендарный афоризм Дмитрия Медведева «денег нет, но вы держитесь» был произнесен в мае 2016 года, когда нефть стоила дешевле $50, а экономические прогнозы носили исключительно мрачный характер. С тех пор тон премьера преобразился. На совещании 10 мая он бескомпромиссно заявил новому кабинету министров: финансирование для исполнения «майского указа» президента должно быть найдено в кратчайшие сроки. Речь идет о 12 приоритетных направлениях развития страны до 2024 года, представленных Владимиром Путиным сразу после инаугурации. Среди них центральное место заняли социальные и инфраструктурные программы (снижение бедности, улучшение демографии и жилищных условий, обеспечение роста доходов) и запуск экономического роста. Планы в целом более масштабные, чем 6 лет назад, и в большей степени направленные на человеческий капитал, чем на «силовиков».

Без учета ассигнований, уже заложенных в бюджет, для исполнения указа правительству потребуется найти 8 трлн рублей в течение 6 лет (1,3 трлн рублей в год).

Это совсем не астрономические цифры: около 7% от общих трат федерального бюджета за этот период и 4% от консолидированной бюджетной системы, включающей финансы регионов, — основная ответственность за выполнение предыдущих «майских указов» была возложена именно на них. К тому же некоторые указы заведомо не предполагают реализации. Например, обеспечить естественный прирост населения при текущей «демографической яме» неспособно даже самое ответственное правительство. Войти в пятерку крупнейших экономик мира теоретически можно, но Владимир Путин впервые поставил такую цель еще в 2007 году, так что сегодня никто не воспринимает этот лозунг всерьез. В других пунктах формулировки настолько обтекаемы, что реальная количественная оценка результатов по ним невозможна: «обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере». А для минимальной отчетности по ключевым задачам чиновникам могло бы хватить и дополнительных нефтегазовых доходов.

Впрочем, сейчас эти деньги тратить нельзя из-за действия «бюджетного правила» — все доходы от цен на нефть выше $40 за баррель автоматически направляются в резервы. Минфин до сегодняшнего дня резко выступал против любых послаблений в бюджетной дисциплине. Значит, для выполнения президентских поручений все же придется мобилизовывать новые каналы финансирования. Поскольку новое правительство с большой вероятностью сохранит курс на жесткую макроэкономическую политику при отсутствии структурных реформ, остается только рост налоговой нагрузки на население и повышение пенсионного возраста, решение о котором практически принято.

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Кому в таком случае достанутся плоды нового нефтяного благополучия, если оно окажется не слишком скоротечным? Фонд национального благосостояния, в который направляются сверхдоходы бюджета, только изначально задумывался как источник пенсий для будущих поколений. Его реальная функция быстро вскрылась — это инвестиционные проекты и вливания в капитал близких к государству компаний и банков. Государственные топ-менеджеры и крупные частные бизнесмены, как Игорь Сечин и Виктор Вексельберг, разрабатывают планы господдержки своих предприятий объемами в миллиарды долларов. И надо сказать, что местами выполнение этих планов имеет куда больше шансов, чем многие пункты из официальной президентской «шестилетки».