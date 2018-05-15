Война чипов

Торговое противостояние США и Китая приблизилось к точке, определяющей будущий облик мировых технологических цепочек. До сих пор конфликт двух крупнейших экономик мира ограничивался угрозами и точечными ударами, как в случае с пошлинами на импорт алюминия и стали в США. Теперь в экономической холодной войне появилась первая крупная жертва — китайский производитель смартфонов и телекоммуникационного оборудования ZTE. Это недвусмысленный сигнал о том, что реальной ставкой в борьбе с Китаем являются не рабочие места «синих воротничков» из бывших индустриальных штатов, а глобальное технологическое лидерство Америки.

С апреля китайская компания ZTE, четвертый крупнейший игрок в телеком-индустрии США, лишилась права закупать у американских производителей критически важные комплектующие и программные продукты. Потеряв доступ к чипсетам Qualcomm и элементам операционной системы Android, ZTE была вынуждена приостановить производство. После этого Трамп написал свой примирительный твит о том, что Китай потерял «слишком много рабочих мест» (в компании работает 75 тысяч человек) и что теперь президент США вместе с Си Цзиньпинем работает над «возвращением в бизнес» ZTE. По закону запрет на поставку лицензионных комплектующих должен продлиться в течение 7 лет, но судя по всему, решение может быть найдено гораздо раньше.

ZTE идеально подходит на роль объекта для торгового эмбарго. Это компания с высоким уровнем присутствия в США, которая продает там около 20 млн смартфонов в год и занимает 11% американского рынка. Значительная часть бизнеса компании связана с поставками на американский рынок телекоммуникационного оборудования. В Китае, где бал правят более сильные конкуренты в лице Huawei и Xiaomi, позиции ZTE относительно слабы. Однако американские чиновники утверждают, что этот случай не имеет ничего общего с торговой политикой.

Формальным поводом для ограничений стало нарушение санкционного режима против третьих стран: министерство торговли США выявило случаи продажи ZTE продуктов с американскими компонентами в Иран и Северную Корею. Весной прошлого года на китайскую компанию был наложен штраф в $1,2 млрд, после чего скандал немного утих. Однако последние отчеты показали, что ответственные за сделки с Ираном топ-менеджеры ZTE не были наказаны и даже получили денежные бонусы. Неясно, имел ли место злой умысел или простой недосмотр кадровых служб ZTE. В любом случае американское правительство отказалось дожидаться дальнейших разбирательств, 15 апреля объявив о введении жестких ограничений.

Учитывая, что в 80% продуктов ZTE есть те или иные американские компоненты, последствий этого решения не пришлось долго ждать. Конкуренты мгновенно начали занимать освободившиеся ниши — ZTE будет очень сложно восстановить свои позиции даже в случае нормализации отношений с США. Впрочем, американский бизнес, имевший с ZTE контракты более чем на $2 млрд в год, тоже не выигрывает от ограничений. Более того, в отместку Пекин может применить свои рычаги влияния на американские компании: для большинства производителей микрочипов китайский рынок является приоритетным. Qualcomm рискует потерять $2 млрд, если китайские регуляторы не одобрят поглощение им производителя чипов NXP. В уязвимом положении находится и Apple, значительная часть продукции которой собирается в Китае.

Неизменные сторонники любой кампании по импортозамещению в сфере высоких технологий — секретные службы, и случай Трампа не стал исключением. Руководители ФБР и ЦРУ неоднократно высказывались в духе того, что иностранные технологии представляют угрозу для национальной безопасности США, поскольку создают возможности для нелегального сбора информации. В марте Дональд Трамп заблокировал поглощение сингапурской корпорацией Broadcom Limited американской Qualcomm, а перед этим — целый ряд похожих сделок с китайскими инвесторами. В этом плане соперники стоят друг друга: Пекин тоже использует аргументы о возможном шпионаже со стороны США для оправдания протекционистских мер.

Трамп преследует две ключевые цели: открытие китайских рынков для американских производителей и прекращение кражи американской интеллектуальной собственности.

За тактическими задачами стоит глобальная цель: не дать Китаю, который почти что наступает на пятки Силиконовой долине, через 10 лет стать технологической сверхдержавой.

К 2025 году Пекин намерен свести к минимуму зависимость от импорта иностранных компонентов, и критическое положение, в котором оказалась ZTE, только усилит решимость председателя Си.

На этот раз скандал вызвал сам метод, которым Трамп пытается продвигать бизнес-интересы американских компаний. Санкции против авторитарных режимов не принято превращать в инструменты торга, а президентский твит не может нарушить хода юридической процедуры, запущенной правительством (впрочем, министерство торговли еще может дать Трампу отпор).

Но главная интрига состоит в том, почему Трамп, известный как делец до мозга костей и ярый приверженец принципа «America First», вдруг решил ослабить давление на Китай. Что он получит взамен?

Однозначного ответа на этот вопрос нет, хотя есть предположения о бенефициарах неожиданной мягкости президента США: это Qualcomm, который сможет завершить важную для себя сделку, и американские производители сельскохозяйственной продукции, которые могут получить более выгодные условия от Китая. По сравнению с критикой, которой подвергнется Трамп за создание угрозы для «национальной безопасности» и проявление слабости в переговорах с главным геополитическим соперником, выигрыш пока что выглядит не слишком убедительно. Возможно, ситуацию прояснят торговые переговоры двух стран, которые состоятся на этой неделе