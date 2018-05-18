Пирожки с праймериз

Дачники как ресурс

В начале недели мэр Москвы Сергей Собянин и его подмосковный коллега Андрей Воробьев, оставив все заботы, махнули на электричке «Федор Чижов» до дачного поселка в Сергиевом Посаде. С попутчиками исключительно повезло: сплошь женщины-дачницы и один пенсионер с зонтом. Воробьеву передали плетеную корзинку с пирожками от «женщины, которая такие делала много лет в школе», и он вместе с Собяниным начал угощать весь вагон. «А как вы дальше попадете на дачу, как приедет электричка через час-ноль-семь?» — поинтересовался Воробьев у пенсионера. «Я приеду на станцию, а дальше пешочком через лес, — хорошо поставленным голосом ответил дачник. — Раньше там была помойка, а потом объединились четыре СНТ (садово-некоммерческие товарищества. — В.П.)».

Сам Собянин в пути выглядел слегка замкнуто — словно не очень веря в искренность обсуждения ростков гороха в скорой электричке. В комментариях к видео поездки на YouTube потом так и написали: «Осенью снимите, когда эти дамы в белом герань обратно повезут». Еще комментаторы смущались отсутствием коробейников с их традиционными речовками «вашему вниманию точилки для лопат» и аквагрунтом «всего за 100 рублей пакет». Зато когда мэр и губернатор на автобусе, а не «пешочком через лес», добрались до дачного товарищества «Северянин» (подавляющее большинство владельцев домиков — москвичи, утверждает телевидение Сергиева Посада) — Собянин воспрянул духом и рассказал, что подписал с Московской областью соглашение о сотрудничестве. «На него ложится огромная нагрузка, — улыбался Собянин, держа Воробьева за руку, — и Московская область справиться с этим самостоятельно не может». Предполагается, что СНТ будут еще лучше оснащать газом, водой и интернетом. А еще, возможно, избирательными участками — но это в телехронику собянинско-воробьевского путешествия не попало.

Зато попало во все остальные новости. Обоих политиков в сентябре ждут перевыборы, и перед Собяниным стоит задача победить на них максимально уверенно. Дачники в этом контексте неожиданно стали стратегическим ресурсом. Мэр Москвы внес на рассмотрение Мосгордумы законопроект, по которому голосование на выборах градоначальника этой осенью можно будет проводить и за пределами столицы. «Я часто слышал жалобы на то, что в день голосования они («пенсионеры, да и другие люди». — В.П.) вынуждены либо менять планы на отдых, либо игнорировать свой гражданский долг. Не говорю уже о сотнях тысяч москвичей, которые до ноября постоянно живут на дачах», — написал Собянин на своем сайте. Нововведение, как и продление работы участков до десяти вечера, очевидно, является дополнительной «гарантией избирательных прав», считают сторонники Собянина. Главное — сделать все «без крайностей, аккуратно».

Эксперты называют эту идею «перестраховкой». «Никакого фанатизма в отношении этих выборов нет, большинству граждан просто все равно, но властям нужна явка, — говорит политолог Александр Кынев. — Так что технология голосования на дачах, во-первых, позволит эту явку накрутить, а во-вторых, резко усложнит мониторинг и контроль». Сомнений в результате таких выборов будет гораздо больше, но Собянину нужны такие методы, потому что даже в 2013 году его победа была не такой убедительной, а сейчас ситуация с Москвой выглядит как минимум не лучше тех лет, объясняет логику власти Кынев.

С дырочкой в левом боку

Надо сказать, что у Собянина на этих выборах может быть большое количество номинальных конкурентов. И левый, и либеральные фланги активно включились в кампанию и тщательно подбирают соперников для нынешнего мэра — все это без учета самовыдвиженцев вроде Дмитрия Гудкова или Ильи Яшина. В теории все они отсекаются очень просто — через «муниципальный фильтр», когда, чтобы получить доступ на выборы, даже не любящим власть кандидатам приходится идти за поддержкой к депутатам от «Единой России». Но власть пока еще озабочена своей репутацией, говорит Кынев, поэтому кого-то в итоге пропускать придется — а там как угадаешь?

Сами оппоненты Собянина пока делают все, чтобы он одержал убедительную победу. Левопатриотические силы проводят свои внутрипартийные праймериз, организованные при помощи писателя Захара Прилепина, — за их результатами в режиме онлайн можно следить на сайте «Моссовет-2018». Пока в лидерах с существенным отрывом идет депутат Мосгордумы Елена Шувалова, популярная даже у либералов. Вторым в списке фаворитов на праймериз стоит экс-член Общественной палаты Максим Шевченко, третьим — видный деятель КПРФ Валерий Рашкин. Шувалова пока единственная из всей компартии, кто открыто критикует мэра Собянина — в том числе за его инициативу вынести голосование за пределы города. «В этом законопроекте ничего не говорится про дачников и область, а говорится — разрешить организовывать избирательные участки за пределами города, — говорит Шувалова. — Так и в Антарктиде можно открыть их по букве закона. Понятно же, что мы не пошлем туда наблюдателей». О своем возможном участии в выборах депутат говорит уклончиво. «Мэр не должен выдвигаться, его должны выдвигать. Да, действительно, очень многие просят меня пойти на выборы, и если меня выдвинут — я готова взять на себя эту тяжелую ношу», — патетически заявляет Шувалова.

Своим основным конкурентом внутри партии Шувалова, судя по ее личному сайту, видит Валерия Рашкина. Рашкин платит ей той же монетой: не пустил ее выступать на пленуме — например, есть фотография, где некие мужчины руками держат Шувалову, не пуская к сцене. Это он завидует ее лидерству, пишет в ответ депутат, и называет стратегию Рашкина против нее «методами Геббельса».

При этом у обоих кандидатов есть две проблемы. Во-первых, на московском пленуме высказывались возможные стратегии поведения на выборах: протестный кандидат, которого точно не пустит Собянин, и удобный мэру соперник, который не наберет много голосов. Во-вторых, пока Рашкин и Шувалова воевали между собой, Геннадий Зюганов назвал своего фаворита: им оказался 45-летний «красный бизнесмен» Вадим Кумин, известный как один из спонсоров партии. Сам Кумин в роли интеллигентного профессора-экономиста аккуратно «благодарит за доверие» бессменного лидера партии, хвалит Шувалову за лидерство в праймериз (Кумин отстает от нее в три раза по голосам, хоть и занимает четвертую строку: главная претензия к нему — нет харизмы), но призывает дождаться выходных. КПРФ по итогам праймериз и других мнений будет решать, кто достоин представлять их на выборах. В переводе на русский это означает: плевать мы хотели на ваши праймериз, как Зюганов скажет — так и будет. Александр Кынев считает, что Кумин на выборах мэра — это «плохая копия Грудинина». «Такой сценарий — это игра в поддавки», — убежден политолог.

Какой Митрохин ты сегодня?

На либеральном фланге свой политический сериал. На следующей неделе внутрипартийные праймериз будет проводить партия «Яблоко». В среду, 16 мая, московское бюро позвало журналистов, чтобы объяснить их весьма разветвленную систему. По случайному совпадению, прессу ждали такие же пирожки с капустой, как и накануне у Собянина с Воробьевым. Правда, «Яблоко» как демократическая партия предложило альтернативу — были еще пирожки с картошкой и грибами. Пирожков с яблоками не было. «Почему все постоянно хотят, чтобы мы занимались самоедством?» — с досадой спросил зампред партии Николай Рыбаков.

Система праймериз у «яблочников» напоминает поиск Кощеевой иглы: в зайце — утка, в утке — яйцо. Сначала кандидаты собирают подписи среди однопартийцев за свое выдвижение на праймериз: сейчас политиков, получивших подписные листы, 22 человека, еще 15 размышляют над участием. Затем в течение недели между прошедшими этот фильтр участниками идут сами праймериз. После этого в течение трех дней в офисе партии на Пятницкой улице будет идти голосование избирателей: смотреть сами дебаты можно и через интернет, но за галочками нужно прийти. Даже не за галочками: в бюллетене избиратели (их, кстати, 22 группы — от членов партии и жертвователей до журналистов и неких «лидеров общественного мнения») должны проставить особо понравившимся кандидатам места с первого по третье. Затем два человека с большим количеством голосов выходят в еще один тур дебатов (Москва большая, проблем для обсуждения много), а потом люди голосуют еще раз. Победитель в итоге представляется в качестве выбора московского «Яблока» на утверждение федеральной партии. В теории победитель может быть заблокирован, но, как сказал Рыбаков, «мы договорились, что поддержим победителя».

Процедура праймериз при этом построена так, что в ней нет места ни Илье Яшину (нельзя участвовать тому, кого партия в свое время исключила), ни Дмитрию Гудкову (нельзя участвовать тем, кто нарушил договоренности с партией). Правда, по поводу Гудкова Рыбаков сказал, что тот «интересуется» их праймериз, но никаких «анкет» не заполнял. Но сам политик с «Яблоком» уже не дружит и вообще к идее праймериз подостыл: «Я предлагал трехступенчатые праймериз, но все решили быть сами по себе. Теперь я буду выдвигаться от «Гражданской инициативы», а «яблочные» праймериз построены так, что в них в любом случае победит Митрохин».

Сейчас Митрохин на фоне остальных изъявивших желание участвовать выглядит едва ли не единственной узнаваемой персоной. Сам он достаточно снисходительно говорит об «уважении» к остальным соперникам и даже «готов принять» выбор партии, если он не победит. «Буду ли я ее поддерживать — другой вопрос, но то, что я не буду ей мешать, — это очевидно», — заявил Митрохин корреспонденту «Новой». За него не только право федерального бюро заблокировать выбор московских коллег (если это будет не Митрохин), но и отсутствие главного внутреннего конкурента. Источники в партии раструбили СМИ, что у Митрохина большой конфликт с командой Максима Каца, и давний глава московского отделения даже применил термин «кацисты».

Но Кац участвовать в праймериз не желает — а из остальных кандидатов реальную конкуренцию могут составить разве что депутат Елена Русакова и экономист ФБК Игорь Николаев. Впрочем, даже сам Николаев, хваля общую систему праймериз, не гарантирует, что кто-то может помешать Митрохину. «У меня планы побороться за должность мэра города — только так, — храбрится кандидат. — И в праймериз, соответственно, я все сделаю для победы. Я на выборы не погреться иду».

Николаев надеется, что как раз из-за вопросов репутации будущих выборов кандидата от «Яблока» власть пропустит через «муниципальный фильтр», а политолог Александр Кынев добавляет, что партия в любом случае будет аутсайдером, несмотря на сравнительно неплохое выступление на прошлогодних выборах мундепов. Тем не менее Кынев уточняет, что большее количество кандидатов — это именно то, что нужно всем оппонентам Собянина для того, чтобы пошатнуть его позиции. «Когда от фланга идет один кандидат, он наберет меньше голосов, чем все кандидаты по отдельности, — объясняет политолог. — Каждый кандидат отнимает голоса у мэра и повышает шансы на второй тур. Другой вопрос, смогут ли кандидаты объединиться потом». Пока особого желания ни одна из сторон особо не высказывает, а без доверия друг к другу сторонников Собянина с рассадой из гороха явно не победить.