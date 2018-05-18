Мордовороты у дверей научного зала

Ольга Васильева. Фото: РИА Новости

Два года назад мы провожали министра Ливанова, и тогда я написал: «министерство Ливанова войдет в историю как учреждение, проспавшее исторический шанс полностью ликвидировать в России фальшивые диссертации».

Ливанов, в самом деле, постоянно декларировал борьбу с плагиатом, но при этом в Высшей аттестационной комиссии (ВАК) продолжали действовать отмывочные конторы для фальшивых ученых степеней, Министерство образования и науки обманывало Диссернет, «теряло» заявления, отменяло на своей территории действие ГК РФ.

Васильева не декларировала ничего подобного.

Более того, есть все основания полагать, что

она терпеть не могла «Диссернет» и лично отдельных его представителей.

Главным личным достижением Васильевой на посту министра останется выдавливание математиков и биологов (в частности, В. А. Васильева, М. С. Гельфанда, Н. М. Новиковой) из социо-гуманитарной сессии Президиума ВАК.

Напомню, что ВАК в расширенном составе собирается каждые полгода. Эти собрания неформально называют «пленумом ВАК» или «большим ВАК» — в их работе участвуют специалисты по всем отраслям науки. Кроме того, проводится ежемесячные заседания четырех научно-отраслевых сессий Президиума ВАК (по естественным и техническим наукам; медико-биологическим; социально-гуманитарным и секретным).

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Васильева внесла своим приказом изменения во внутриминистерский документ и отменила норму о том, что все члены Президиума ВАК имеют право присутствовать и голосовать на всех сессиях Президиума. Прямой запрет введен не был, однако был явочным порядком фактически запрещен физический доступ членам Президиума ВАК на «непрофильные» сессии (например, математикам запретили ходить на Президиум, где обсуждаются диссертации по экономике).

В итоге сложилась парадоксальная ситуация: имеется довольно много членов ВАК, которые не являются членами Президиума ВАК, и поэтому они не «приписаны» к какой-либо конкретной научно-отраслевой сессии. Поэтому они могут ходить на все сессии Президиума и голосовать на них, независимо от своей собственной научной специализации, в то время как члены Президиума не могут голосовать на «несвоей» сессии. Недопуск осуществлялся парочкой мордоворотов, блокировавших вход на Президиум. О скандале с недопуском членов ВАК на заседание ВАК «Новая газета» подробно писала 26 мая 2017 г.

Эти люди не пускали членов ВАК в зал, где слушались диссертации

Вот эти мордовороты у дверей Зала коллегий, где отмазывают ворованные экономические диссертации, и останутся в истории символом «личного вклада» министра Васильевой в образование.

Напомню, что этот акт Васильевой был неправомерным, так как Положение о ВАК устанавливает равенство полномочий Президиума ВАК и ВАК, а Васильева нарушила принцип эквивалентности, ограничив членов Президиума в возможности голосовать.

Несмотря на все это, ситуация с фальшивыми диссертациями радикально улучшилась за последние полтора-два года. Была разогнана мафия крышевателей фальшивых экономических диссертаций в ВАКе.

Минобрнауки проработало в качестве проекта правки в Положение о присуждении ученых степеней и активно лоббирует в правительстве идею отказа от рассмотрения заявления о лишении ученой степени в том же совете, который продал изначальную ученую степень. Васильева не была реформатором, но изменения остановить не смогла. Теперь наукой будут заведовать уже другие люди.