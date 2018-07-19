Режиссер Олег Сенцов, уже 67 дней держащий бессрочную голодовку, начал принимать небольшие порции питательных веществ, необходимых для поддержания жизни.

Олег Сенцов во время видеосвязи из колонии в Лабытнанги. Кадр «Крым.Реалии»

В четверг адвокат Дмитрий Динзе навестил режиссера в колонии «Белый медведь» в Лабытнанги и выяснил, что в начале июля у Сенцова начала отказывать сердечная мышца. Врачи колонии предложили отправить его в больницу для принудительного кормления. «Олег смог договориться, чтобы его оставили в колонии, — рассказал Дмитрий Динзе «Новой». — Но согласился принимать питательную смесь — две-три ложки в день, минимально, только чтобы не затухало сердце».

«Выглядит он плохо. Я приезжал к нему в начале июня, с тех пор он очень сдал и постарел. Держится только на силе воли. Но подавленным не кажется. Сказал, что сходить с голодовки не будет».

По словам адвоката, в последнее время Сенцов оказался в информационной изоляции: «Новую газету» он больше не получает, все новости узнает только из писем, но доходят из них немногие.

Адвокату Сенцов передал письма для своей мамы и двоюродной сестры, а также правку режиссуры своей пьесы «Номера», премьера которой должна состояться на Украине осенью. «Он не оставляет свою работу ни на минуту», — говорит Динзе.

Между тем во вторник кинокритик и друг Олега Сенцова Алексей Медведев передал в администрацию президента РФ прошение о помиловании режиссера, написанное его матерью. В понедельник это же прошение он передал в Совет по правам человека при президенте РФ. Как рассказал «Новой» член СПЧ Сергей Кривенко, из Совета обращение также было направлено в администрацию президента. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что оно будет обязательно рассмотрено.

По словам двоюродной сестры режиссера Натальи Каплан, семья Сенцова обсуждала возможность подать прошение последние два года, даже зная, что сам Олег был против того, чтобы просить о своем освобождении. В июне Алексей Медведев связался с семьей Сенцова, съездил в Крым к его матери Людмиле Георгиевне и составил текст прошения вместе с ней.

Колония в Лабытнанги, где отбывает свой срок Олег Сенцов. Кадр из фильма «Громадского»

— У нас всех было ощущение, что нужно что-то делать, — говорит Алексей Медведев. — Но на все открытые письма кинематографистов и обращения к президенту следовали отписки, что обращения будут учтены, но осужденный должен сам инициировать прошение о помиловании. С точки зрения закона это не так: помилование — суверенное право президента. Он может освобождать, кого хочет и когда хочет, независимо от тяжести преступления или раскаяния. Правоприменение показывает, что прошение не всегда обязательно: в случае с Надеждой Савченко его не было. И есть правовые традиции, например, материнское помилование. Обращение матери может рассматриваться без ходатайства осужденного. Мне показалось, это может быть самым убедительным ходом.

С самим Сенцовым ни семья, ни друзья прошение не согласовывали, понимая, что он будет против. Однако, как считает Алексей Медведев, если Сенцова помилуют, это станет первым прецедентом того, за что он сам борется: освобождения людей, которые стали заложниками политической ситуации.

«Есть люди, которые говорят: не нужно просить о помиловании, Олег хочет совершить подвиг, не надо ему мешать. Ни его семья, ни я так не считаем, — говорит Медведев. — Кроме того, если с Олега начнется процесс обмена заключенными, это будет невероятный шаг вперед»

«Есть исключительные случаи, когда президент может воспользоваться своим правом, чтобы спасти человеческую жизнь»

Сам Сенцов узнал о прошении только в четверг от своего адвоката. По словам Дмитрия Динзе, на новость он внешне никак не отреагировал, зато был очень разочарован, что украинские власти прекратили давление на Россию. «Он считает, что уполномоченная по правам человека в Украине должна была прорваться к другим украинским заключенным в России, — говорит Динзе. — Она же пыталась попасть только к нему».