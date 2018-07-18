Вопрос, не заданный в Хельсинки

Олег Сенцов. Фото: Антон Наумлюк — «специально для Новой»

«Осужденный Сенцов О.Г., добровольно отказавшийся от приема пищи, находится под постоянным динамическим наблюдением медицинских работников <…>. Проводится поддерживающая терапия, направленная на поддержание основных функций органов и систем организма <…>. Фактов отказа Сенцова О.Г. от медицинской помощи и поддерживающей терапии не зарегистрировано. Состояние здоровья оценивается как удовлетворительное». Такой ответ ФСИН России пришел в ответ на запрос Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека о состоянии здоровья осужденного. Эта информация о состоянии Сенцова оказалась единственной с 5 июля, когда Олега навестила его двоюродная сестра Наталья Каплан.

Председатель совета Михаил Федотов отправил письмо ФСИН уполномоченному по правам человека Верховной рады Украины Людмиле Денисовой — письмо Совета было направлено по ее просьбе. Кроме того, Людмила Денисова попросила Михаила Федотова предоставить информацию о состоянии здоровья заключенных в России украинцев Владимира Балуха, Эмира-Усеина Куку, Станислава Клыха и Павла Гриба.

Как сообщила украинский омбудсмен, самочувствие голодающего уже 122 суток Владимира Балуха (крымского активиста, приговоренного к трем годам и семи месяцам колонии-поселения по обвинению в хранении боеприпасов) стремительно ухудшается. Несколько недель назад, как сообщает его адвокат Марина Дубровина, он перестал выходить на прогулки из-за сильных болей в груди, при этом детальной информации о состоянии его здоровья у адвокатов и правозащитников нет.

Нет сведений и о заключенном по так называемому «ялтинскому делу» крымском татарине Эмире-Усеине Куку, который из солидарности с другими политзаключенными голодает уже 23 дня, отказываясь даже от инъекций глюкозы.

Станислава Клыха (в 2016 году его приговорили к 20 годам строгого режима по обвинению в убийстве российских военнослужащих в Чечне в 1994–1995 годах) недавно повторно переместили в Магнитогорскую психиатрическую тюремную больницу. Как известно Денисовой, Клых не был согласен на госпитализацию, омбудсмен считает его лечение принудительным и просит Михаила Федотова сообщить об основаниях помещения Клыха в больницу и о состоянии его здоровья.

Обвиняемый в содействии терроризму Павел Гриб, по сведениям Денисовой, недавно был жестоко избит другими заключенными на этапе в ростовское СИЗО.

У него отняли все вещи и продукты, накануне переданные консульством Украины. Омбудсмен пишет, что «Гриб страдает сильными головными болями и ослаблен, необходимых лекарств ему не предоставляют», и просит предоставить заключенному медицинскую помощь и обеспечить его безопасность.

Ответа от Совета по правам человека пока нет. Впрочем, в начале июля Денисова уже обращалась с запросом о состоянии Павла Гриба в аппарат российского омбудсмена Татьяны Москальковой. Ей ответил ростовский уполномоченный Анатолий Харьковский. По его словам, претензий у Павла Гриба к содержанию и медицинскому обслуживанию в СИЗО-4 нет.

Сотрудники ФСИН России заявили, что тюремные медики не нашли у Гриба следов избиения.

Между тем в среду, в день встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, на Сенатской площади в Хельсинки состоялся марш за права человека, участники которого требовали, в частности, освободить Олега Сенцова. На марш вышли больше двух тысяч человек: экологические активисты, противники антимиграционного законодательства и войны в Сирии, члены ЛГБТ-организаций, а также русские и украинцы, специально приехавшие в Финляндию требовать, чтобы на переговорах двух президентов был поднят вопрос освобождения украинских политзаключенных.

С 13 по 16 июня митинги с требованием освободить Олега Сенцова и других украинских заключенных прошли более чем в 30 странах мира.