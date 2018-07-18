Вопрос, не заданный в Хельсинки
По всему миру продолжаются акции поддержки голодающих украинских политзаключенных. ФСИН находит ситуацию «удовлетворительной»
Елена Рачеваспецкор
«Осужденный Сенцов О.Г., добровольно отказавшийся от приема пищи, находится под постоянным динамическим наблюдением медицинских работников <…>. Проводится поддерживающая терапия, направленная на поддержание основных функций органов и систем организма <…>. Фактов отказа Сенцова О.Г. от медицинской помощи и поддерживающей терапии не зарегистрировано. Состояние здоровья оценивается как удовлетворительное». Такой ответ ФСИН России пришел в ответ на запрос Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека о состоянии здоровья осужденного. Эта информация о состоянии Сенцова оказалась единственной с 5 июля, когда Олега навестила его двоюродная сестра Наталья Каплан.
Председатель совета Михаил Федотов отправил письмо ФСИН уполномоченному по правам человека Верховной рады Украины Людмиле Денисовой — письмо Совета было направлено по ее просьбе. Кроме того, Людмила Денисова попросила Михаила Федотова предоставить информацию о состоянии здоровья заключенных в России украинцев Владимира Балуха, Эмира-Усеина Куку, Станислава Клыха и Павла Гриба.
Как сообщила украинский омбудсмен, самочувствие голодающего уже 122 суток Владимира Балуха (крымского активиста, приговоренного к трем годам и семи месяцам колонии-поселения по обвинению в хранении боеприпасов) стремительно ухудшается. Несколько недель назад, как сообщает его адвокат Марина Дубровина, он перестал выходить на прогулки из-за сильных болей в груди, при этом детальной информации о состоянии его здоровья у адвокатов и правозащитников нет.
Нет сведений и о заключенном по так называемому «ялтинскому делу» крымском татарине Эмире-Усеине Куку, который из солидарности с другими политзаключенными голодает уже 23 дня, отказываясь даже от инъекций глюкозы.
Станислава Клыха (в 2016 году его приговорили к 20 годам строгого режима по обвинению в убийстве российских военнослужащих в Чечне в 1994–1995 годах) недавно повторно переместили в Магнитогорскую психиатрическую тюремную больницу. Как известно Денисовой, Клых не был согласен на госпитализацию, омбудсмен считает его лечение принудительным и просит Михаила Федотова сообщить об основаниях помещения Клыха в больницу и о состоянии его здоровья.
Обвиняемый в содействии терроризму Павел Гриб, по сведениям Денисовой, недавно был жестоко избит другими заключенными на этапе в ростовское СИЗО.
У него отняли все вещи и продукты, накануне переданные консульством Украины. Омбудсмен пишет, что «Гриб страдает сильными головными болями и ослаблен, необходимых лекарств ему не предоставляют», и просит предоставить заключенному медицинскую помощь и обеспечить его безопасность.
Ответа от Совета по правам человека пока нет. Впрочем, в начале июля Денисова уже обращалась с запросом о состоянии Павла Гриба в аппарат российского омбудсмена Татьяны Москальковой. Ей ответил ростовский уполномоченный Анатолий Харьковский. По его словам, претензий у Павла Гриба к содержанию и медицинскому обслуживанию в СИЗО-4 нет.
Сотрудники ФСИН России заявили, что тюремные медики не нашли у Гриба следов избиения.
Между тем в среду, в день встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, на Сенатской площади в Хельсинки состоялся марш за права человека, участники которого требовали, в частности, освободить Олега Сенцова. На марш вышли больше двух тысяч человек: экологические активисты, противники антимиграционного законодательства и войны в Сирии, члены ЛГБТ-организаций, а также русские и украинцы, специально приехавшие в Финляндию требовать, чтобы на переговорах двух президентов был поднят вопрос освобождения украинских политзаключенных.
С 13 по 16 июня митинги с требованием освободить Олега Сенцова и других украинских заключенных прошли более чем в 30 странах мира.