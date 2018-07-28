«Пенсий нет — все ушли на фронт»

Последние несколько недель внимание всего мира было приковано к чемпионату мира по футболу и к саммиту Путина и Трампа в Хельсинки. Сразу после открытия спортивного праздника, когда 3,4 миллиарда человек, почти половина населения мира, смотрели мундиаль, сирийская армия при поддержке российских вооруженных сил начала масштабную операцию на юго-востоке моей страны.

Юго-восточные провинции Дераа и Кунейтра относятся к так называемой Южной зоне деэскалации, которая на протяжении последнего года оставалась в значительной степени спокойной благодаря режиму прекращения огня, обеспеченному совместно Россией, Иорданией и США. Однако, начиная с 16 июня, регион подвергся массированным бомбардировкам, бомбили и жилые районы, и больницы. В результате тысячи мирных жителей покинули свои города.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, чемпионат мира для Сирии совпал с самым интенсивным и тяжелым миграционным кризисом с начала конфликта: 330 000 человек вынуждены были бежать, десятки убиты. Границы соседних Иордании и Израиля закрыты для новых беженцев из Сирии, поэтому тысячи людей по-прежнему остаются под палящим солнцем при температуре 40 градусов по Цельсию.

Не хватает самых минимальных удобств: палаток, питьевой воды, еды, медицинской помощи. Доступ гуманитарной помощи к беженцам сильно ограничен.

Фото: Reuters

Власти утверждают, что в южной части страны они борются с терроризмом. Но это не так: от их бомб чаще всего страдает мирное население. Башар Асад, укрепивший свои позиции после того, как Россия вступила в войну в 2015 году, старается вернуть контроль над каждым сантиметром сирийской земли.

В феврале-марте 2018 года аналогичная операция была проведена в Восточной Гуте, пригороде Дамаска, находившемся под контролем оппозиции. Пригород был отвоеван сирийскими правительственными войсками, при этом около 1300 мирных жителей, включая сотни детей, погибли при бомбардировках жилых районов. После этого военного «успеха» армия Асада направила свои силы в южную зону деэскалации.

Отдельные группы джихадистов, действительно, присутствовали на юго-востоке, но они составляли не более 3–5% от всех повстанцев. Целью операции в большей степени были силы умеренной антиасадовской оппозиции, которые на протяжении последних семи лет воюют против его жестокого правления. Ни российская, ни сирийская стороны не пытались напрямую атаковать территории, контролируемые армией Халида ибн аль-Валида, группировкой, аффилированной с ИГИЛ (организация, запрещенная в России — прим. ред.).

Возвращение контроля над провинцией Дераа имеет большой символический смысл для режима Асада. Именно там началось восстание в 2011 году, катализатором которого стал протест против жестоких пыток 22 арестованных силовиками подростков.

С детьми обращались с невероятной жестокостью, а повод был ничтожен — один из них, 14-летний Найеф Абазид, вдохновленный арабской весной, нацарапал на стене своей школы надпись: «Теперь твоя очередь, доктор Башар Асад».

Сирийская армия смогла отвоевать юго-восток благодаря вакууму власти. Изоляционист Дональд Трамп хочет вывести американские войска из Сирии. В рамках этой политики он отказался от поддержки умеренной оппозиции, а также не следит за обеспечением режима прекращения огня в Южной зоне деэскалации, гарантированного, в том числе США.

Сирия была одной из главных тем в ходе встречи президентов Путина и Трампа. Дискуссия в основном сосредоточилась вокруг военного присутствия Ирана в Сирии, а также безопасности Израиля. Сдерживание Ирана, главного врага США и Израиля, является важнейшим приоритетом для Трампа. При этом не было предложено никаких конкретных мер для облегчения страданий сотен тысяч мирных жителей Сирии, в данный момент находящихся близ Голанских высот, и для прекращения военных преступлений.

Война еще далеко не закончена, но Москва и Дамаск стремятся превратить свои военные победы в политические. 30–31 июля в Сочи состоится очередной раунд переговоров в астанинском формате. Они будут сосредоточены на конституционном процессе. В соответствии с резолюцией Совбеза ООН, новая сирийская Конституция должна быть первым шагом к «возглавляемой сирийцами, принадлежащей сирийцам политической трансформации с целью прекращения конфликта в Сирии». Этот процесс дает России возможность заложить условия для достижения устойчивого мира.

Фото: Reuters

Следуя предварительной договоренности, сирийское правительство и оппозиция предоставили Стаффану де Мистуре, специальному представителю Генерального секретаря ООН по Сирии, свои списки из 50 кандидатов для формирования Конституционного комитета, который будет работать над созданием новой Конституции. Еще 50 человек будут отобраны из числа представителей сирийского гражданского общества. Некоторые источники утверждают, что сирийское правительство подготовило свой список «независимых» кандидатов из числа лоялистов, чье участие в комитете устроит Дамаск. «Астанинская тройка» — Россия, Иран и Турция — могут попытаться использовать этот момент, отстаивая списочный состав органа, который будет комфортен для них и в то же время удобен для сирийского правительства.

Такое развитие событий будет иметь трагичные для Сирии последствия, поскольку никакая подлинная конституционная реформа или политический процесс невозможны без гарантии активного участия всех представителей сирийского общества. Необходимо, чтобы Конституционный комитет был по-настоящему представительным, обладал широкими полномочиями, соблюдал принципы прозрачности, открытоcти, стремился к консенсусу и нес всю полноту ответственности за свой народ.

Политический процесс при поддержке ООН должен в конечном итоге привести к свободным и честным выборам. А если такие выборы состоятся, то Асаду неизбежно придется уйти.

Его жестокое правление является главной причиной этой страшной войны, в результате которой более 400 000 моих сограждан были убиты, 11 миллионов вынужденно покинули свои дома, сирийские города превращены в руины, и, по данным Всемирного банка, 6 из 10 сирийцев сейчас живут в условиях экстремальной бедности.

Eсли Россия заинтересована и способна организовать такой приемлемый для всех сторон политический процесс, астанинский формат и встреча в Сочи могут сыграть важную роль в завершении самой страшной гуманитарной катастрофы последнего времени. Однако «астанинская тройка» пока лишь пытается монополизировать конституционную реформу и обеспечить условия, при которых у власти удержится Асад. Если это удастся, Сирию ожидает мрачное будущее.

Режим Асада совершил множество преступлений против своего народа. Соглаcно данным правозащитной организации Human Rights Watch, правительственные войска при поддержке России и Ирана совершали неизбирательные атаки на гражданское население и инфраструктуру, использовали запрещенные вооружения (включая химическое оружие, как засвидетельствовано ОЗХО ООН), ограничивали доступ для гуманитарной помощи, использовали голод как средство войны, осуществляли насильственное перемещение населения, — все это является военными преступлениями.

Нет никаких сомнений, что если Башар Асад останется у власти, он продолжит терроризировать собственных граждан и мстить всем, кто так или иначе был связан с оппозицией — даже просто родственными узами. Рано или поздно, когда Асад потеряет поддержку своих международных союзников, это приведет к следующему витку вооруженного конфликта.

Если подлинная конституционная реформа и политический процесс будут заменены их имитацией, Дамаск, Россия и их союзники будут вынуждены взять на себя основную ответственность за пост-конфликтное восстановление Сирии. При таких условиях Европейский союз вряд ли будет готов вкладывать средства, а цена восстановления будет огромной. По данным Всемирного банка, только с 2011 по конец 2016 года суммарная потеря ВВП Сирии составила 226 миллиардов долларов. Уже сегодня налоги российских граждан оплачивают бомбы, падающие на головы сирийских женщин и детей; болезненная пенсионная реформа является отчасти следствием огромных трат на войну. Россиянам придется еще туже затянуть пояса, чтобы оплачивать геополитические амбиции своего правительства и сохранение у власти жестокого сирийского диктатора.

Ассад аль Ачи — специально для «Новой»