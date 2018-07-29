«Арестованы за позицию относительно аннексии Крыма»

В пятницу, на 75-й день бессрочной голодовки Олега Сенцова, уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова направила российскому омбудсмену Татьяне Москальковой предложение освободить 36 российских заключенных на Украине и осужденных в России украинцев, в том числе и Сенцова.

Напомним: изначально Украина предлагала провести обмен 23 российских граждан, но позже добавила к этому списку еще 13. В аппарате Татьяны Москальковой уточнили, что пока письменное обращение не получили. Как заявил пресс-секретарь российского омбудсмена РИА «Новости», в предложении «можно усмотреть элемент информационной кампании, так как госпожа Денисова прекрасно осведомлена о том, что закон Российской Федерации не наделяет Татьяну Николаевну мандатом освобождения, помилования или обмена заключенными».

Между тем в тот же день Германия призвала Россию немедленно оказать Олегу Сенцову медицинскую помощь. Уполномоченный по вопросам политики в области прав человека и гуманитарной помощи Бербель Кофлер напомнил, что к этому же Россию призвал Европейский суд по правам человека («Новая», № 80 от 27 июля 2018) и заявил: «Я очень надеюсь, что российское правительство примет решение срочно обеспечить полный доступ к медицинской помощи. Кроме того, я надеюсь на скорейшее освобождение господина Сенцова и его соучастника господина Кольченко». Заявление опубликовано на сайте Министерства иностранных дел Германии.

Чуть раньше освободить всех украинских политических заключенных и, в частности, Олега Сенцова и Владимира Балуха, Россию призвала Великобритания. Как заявили британские дипломаты, обоих заключенных российские власти арестовали «за их позицию относительно незаконной аннексии Крыма».

Тем временем польские журналисты выяснили, что дипломаты Польши, США и нескольких других стран разрабатывают единую декларацию с призывом к российским властям освободить Олега Сенцова. Документ будет адресован Татьяне Москальковой, а также Генеральной прокуратуре и министрам юстиции, иностранных и внутренних дел. В проекте декларации дипломаты напоминают, что Сенцов голодает уже больше двух месяцев, и состояние его здоровья стремительно ухудшается, и подчеркивают, что режиссер — гражданин Украины, которого незаконно удерживают в России.