«Я не вижу целесообразности в Вашей встрече»

Епископ Григорий и Юрий Дмитриев. Из архива епископа

Епископ апостольской православной церкви и член правозащитного совета Санкт-Петербурга Григорий Михнов-Вайтенко посетил Юрия Дмитриева в психиатрической больнице номер 6 Санкт-Петербурга, куда следствие направило историка на новую экспертизу.

— Мы были знакомы заочно, я знал о Сандармохе и Юриных раскопках там, а познакомились в этом году, когда я приезжал на слушания его дела, и он уже был под подпиской, — рассказал епископ Григорий. — Мы виделись за это короткое время несколько раз, подолгу, много разговаривали о важных для нас обоих вещах и стали близкими друзьями. В больницу к нему я попал достаточно просто: с 15 года внесены изменения в статью УПК, которая позволяет священнослужителям посещать любые места лишения свободы, я воспользовался этим правом, пришлось съездить к следователю в Петрозаводск, получить от него бумагу с печатью — вот и все. И пошел в больницу.

— Что она из себя представляет?

— Учреждение это крайне закрытое. В некоторые колонии и СИЗО легче попадать внутрь, чем сюда. Возможно, это связано с тем, что это учреждение — бывшая спецбольница КГБ СССР. Сегодня это центральное психиатрическое учреждение, в которое со всего северо-запада свозят подследственных, подлежащих экспертизе. Это территория, которая подразумевает, что никакие самостоятельные перемещения по ней невозможны, и посетитель идет в сопровождении сотрудников, подчеркиваю, сотрудников, не врачей. Со мной ходило двое сотрудников охраны, предельно вежливых. Они были в своей форме, а я в своей. Обычных посетителей туда не пускают, туда попадают лишь адвокаты и крайне близкие родственники, но все на усмотрение следствия.

Мы прошли по проходу, отгороженному рабицей, сверху были тоже несколько рядов колючей проволоки. Зашли в здание, похожее на медицинский корпус, а там – в помещение, которое напоминает не комнату свиданий, а, скорее, процедурную. Мне показали место, где я мог сидеть, потом привели Юру. Над душой не стояли, но дверь к нам была приоткрыта.

— Как Дмитриев выглядел?

— Мне показалось, что он чуть худее, чем обычно, там страшная жара, у него низкое давление. Но в целом был бодр и несгибаем.

— Ему начали делать исследования?

— Что-то происходит, но заключения пока никакого нет. Набор действий и тестов, анализов примерно такой же, как в клинике Сербского, где он был в прошлый раз.

— Сколько длилось свидание?

— Полчаса. Эти свидания все краткосрочные. У них некий особый режим и следователь, который был абсолютно со мной любезен, предупредил, что надо туда заранее позвонить. Я позвонил, со мной были милы по телефону и предложили прийти после обеда, я так и сделал.

— Что говорил Юра?

— Он относится к ситуации абсолютно философски, много старается размышлять. Жалеет он больше всего о потерянном времени, ведь уже была такая же экспертиза в Сербского в этом году. Мы вместе молились, прося Бога простить человеческие грехи и слабости, прочли покаянный псалом, пятидесятый, в котором про «очисти от беззакония». Он глубокий человек с точки зрения веры. Из событий мирских первый его вопрос был, конечно, о Сенцове, потом – об Оюбе Титиеве.

Но главная его боль – это приемная дочка и что с ней сейчас. Ребенок растет, время общения с ней упущено. Как бы ни развернулись события, жить она будет, увы, с жесточайшей психологической травмой.

Упущен уже второй сезон работы в Сандармохе…

— Что можно Юре передавать?

— Ежедневно посылку до пяти килограмм. Каждый день к нему кто-то ходит с небольшой передачкой, петербуржцы установили дежурство. И никакой переписки, только согласованная со следователем. Нет обычной цензуры, хотите переписываться – ваше письмо идет к следователю, потом к Юре и наоборот. Сейчас все письма ему следователь запретил.

— Как вы простились?

— Обнялись. Поцеловались и высказали надежду, что скоро опять увидимся. Держится Юрий Алексеевич абсолютным молодцом, чего и нам всем желает. Во время этого разговора с епископом Григорием у нас возникла мысль о посещении Олега Сенцова.

Впрочем, вторая встреча не прошла так гладко. Начальник УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу полковник внутренней службы Александр Новиков епископу Григорию во встрече с Олегом Сенцовым отказал.

ФЗ-103 от 20.04.2015 разрешает священнослужителям, которые принадлежат к зарегистрированным в установленном порядке религиозным объединениям, посещать людей, находящихся в местах лишения свободы. Личная встреча может длиться до двух часов каждая, число таких встреч закон не ограничивает. Более того, при желании сторон, эта встреча может проходить наедине и даже вне пределов слышимости третьих лиц.

На деле епископ Григорий прилетел в Салехард и приехал в поселок Харп, где находится УФСИН.

— Встретил меня полковник Новиков крайне любезно, — рассказывает отец Григорий. — Я показал документы, в том числе специальное направление, подписанное Митрополитом Виталием, управляющим делами Объединения Православных Общин Апостольской Традиции. В этом направлении сказано, что я назначен ответственным за ведение работы в местах лишения свободы всего Северо-Западного округа, к которому относится и Ямал.

Наше общение с полковником шло совершенно нормально до момента, пока он не спросил фамилию заключенного. Услышав «Сенцов Олег Геннадьевич, 1976 г.р.», просто изменился в лице и заявил мне дословно так: «Я не вижу целесообразности в Вашей встрече с Сенцовым».

Мои попытки воззвать к закону, разуму, совести и милосердию ни к чему не привели, полковник Новиков просто нажал на кнопку, вызвал дежурного и отдал ему приказ проводить товарища, то есть меня, до дверей.

Епископ Григорий оставил письменное заявление полковнику Новикову с просьбой разрешить встречу с Сенцовым в соответствии с законом, но до подписания номера никто с ним не связывался. Реакции местной прокуратуры, где епископ Григорий оставил заявление о несоблюдении закона руководством ФСИН Ямало-Ненецкого АО, также не было. Глава СПЧ Михаил Федотов поставлен в известность о ситуации.