Пособие по размежеванию

В понедельник вечером Алексей Навальный написал у себя в фейсбуке пост о том, что руководители «Партии перемен» (бывшей «Гражданской инициативы») Дмитрий Гудков и Ксения Собчак совсем не «мягкие и осторожные мурзилки», как все якобы думали. Навальный опубликовал ссылку на статью газеты «Коммерсантъ», которая обнаружила, что от «Партии перемен» на выборы мэра Красногорска в сентябре идет Ростислав Мурзагулов, помощник Радия Хабирова, нынешнего мэра города, а совсем недавно высокопоставленного сотрудника администрации президента.

После публичного ответа Гудкова, Навальный припомнил ему и недавний пост Ксении Собчак в Instagram, где она поддержала непопулярную у большинства населения пенсионную реформу. Дмитрий Гудков в разговоре с «Новой» назвал эти претензии к нему не конфликтом, а логичным следствием противоречия стратегии оппозиционеров.

Главные претензии Навального к Гудкову, как он сам и написал, заключались в следующих пунктах: «партия выдвинула на выборы самое настоящее АПшное жулье и ворье и какую-то тетку с НТВ», «Собчак прямо поддерживает единоросса Собянина на выборах», «Собчак участвует в кремлевской кампании в поддержку повышения пенсионного возраста». Два пункта прямо относятся к бывшему кандидату в президенты Ксении Собчак, но отвечать за них все равно было предложено Гудкову.

На прошлой неделе Собчак опубликовала в своем Instagram пост о том, что она думает про пенсионную реформу. Основной ее смысл сводился к тому, что пенсионный возраст надо было повышать еще пять лет назад, а «ругать власть, потому что сейчас удобно сыграть на этом, — это политическая конъюнктура». Закончила Собчак пост словами: «Если ваша мечта как можно скорее, в 55, например, выйти на пенсию, то подумайте, что пошло не так с вашей жизнью, что вы так не любите свою работу?»

Гудков в разговоре с корреспондентом «Новой» сказал, что точка зрения одного человека — это автоматически не позиция всей партии, а разных взглядов на пенсионную реформу сейчас придерживаются многие либералы.

— Тот же Навальный еще в своей программе «Партии прогресса» говорил, что нужно повышать пенсионный возраст. Сейчас я и наша партия выступили против этой реформы. Но у нас есть люди, которые думают по-другому. Эти наезды «она на кого-то работает» — это ерунда. Да, по пенсиям у нас позиции, может, расходятся, но по другим вопросам мы думаем одинаково.

Собчак претензии Навального пока никак не комментировала.

Что касается кандидата на выборах в Красногорске от «Гражданской инициативы» Ростислава Мурзагулова, Гудков говорит, что он лично его не проверял, и этим занимаются региональные отделения партии, «которые, конечно, могли ошибиться, но пока этот вопрос не решен до конца». Мурзагулов является ближайшим соратником главы города Радия Хабирова. В сентябре 2016 года Хабиров ушел с поста заместителя начальника управления президента России по внутренней политике и занял должность главы Красногорска.

— Не бывает политических партий, которые не совершают ошибок, — говорит Гудков. — Например, в ходе муниципальной кампании мы поддержали более тысячи кандидатов, провели 267, а из них двое оказались единороссами. Они были скрытыми. Да, мы не отследили. Но здесь вопрос, как союзники на это реагируют. Я долго молчал, но то, как сейчас мочат Мурзаголова… Я знаю, что он работал на Ходорковского. А третьим номером идет активист «Открытой России», вторым — как пишет Навальный, «сотрудница НТВ». Слушайте, она — театральный режиссер, местная рок-звезда, которая подрабатывает в неполитической программе. Что в этом плохого?

Гудков считает, что претензии к нему со стороны Навального связаны с тем, что их политические стратегии не совпадают, а сейчас поводы для критики предоставляются один за другим:

«У Навального стратегия — наращивание уличного протеста, потому что на выборы не пускают. У нас стратегия — раскол элит и формирование альтернативной политической силы. Сейчас идет какая-то внутривидовая борьба, и любой предлог ищется для уничтожения своих союзников».

Навальный на слова Гудкова о том, что тот всегда помогал ему с момента их знакомства в 2005 году и хочет объединения оппозиционных сил, ответил следующее: