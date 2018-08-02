Манафорт не спрячется в куртке из страуса

На девятом этаже федерального суда в Александрии, штат Вирджиния, начался процесс бывшего главы избирательного штаба Дональда Трампа, знаменитого политтехнолога Пола Манафорта, который обвиняется в уклонении от уплаты налогов и в банковском мошенничестве. Это — первый процесс в рамках «Рашагейта».

«Мне нравится твой новый костюм» — говорится на плакате с Полом Манафортом в тюремной робе. Пикет у зала суда. Фото: Reuters

Судья Томас Эллис заранее предупредил прокуроров, чтобы те «не увлекались», пытаясь играть на «антипатии» к России.

Большинство американцев, заметил судья, «не отличают украинцев от русских».

«Я предполагаю, что ни один свидетель обвинения не промолвит слова «Россия», — заверил его в ответ прокурор Грег Эндрес.

Впрочем, совсем обойти это слово вряд ли удастся, поскольку деньги, якобы укрытые подсудимым, были получены за работу у экс-президента Украины Януковича, и прокурорам, как ни вертись, придется все-таки объяснить присяжным, за что того свергли.

Всего с мая прошлого года, когда минюст поручил спецпрокурору Роберту Мюллеру расследовать вмешательство России в американские выборы, к суду было привлечено 36 человек. В основном — это россияне, которые попадут в американский суд лишь в том случае, если их арестуют где-нибудь в Таиланде. Но из пяти американцев, которым выдвинули обвинение, четверо сочли за благо признать свою вину.

Отдать себя на милость присяжных дерзнул только 69-летний Манафорт, и наблюдатели склоняются к мысли, что он надеется на помилование президента Трампа.

До сих пор Манафорта приводили в суд в зеленом тюремном одеянии, но теперь он явился в дорогом темном костюме. Увидеть лично это смогли не все. Зал, в котором господствует судья Эллис, — самый большой в здании и вмещает около 100 зрителей. Тем не менее все журналисты там поместиться не смогли — суд выделил им отдельное помещение с прямой видеотрансляцией.

Вообще-то арестантов всегда переодевают в цивильное перед судом, чтобы вид тюремной робы не настроил против них присяжных.

Обвинение это не особо волнует — оно пытается убедить присяжных в вине Манафорта, рисуя живописные картины его роскошной жизни: фигурируют наручные часы от House of Bijan за 21 тысячу долларов и куртка из страуса за 15.

Последняя деталь породила лавину откликов в соцсетях: люди интересуются, где Манафорт приобрел эту одежду и что она вообще собой представляет?

Тут же вспомнили, что и бывший президент Украины Янукович имел слабость к страусам — держал их в личном зверинце. Нашли репортаж «Би-би-си» 2015 года, в котором журналист донимал Януковича вопросами на эту тему. Тот заявлял, что зверинец принадлежит не ему лично, а страусы «там просто оказались». «Я держал страусов, — сказал он. — Ну что в этом плохого?!»

Впрочем, дело не в страусах… Судья предупредил прокуроров, что не позволит им настраивать присяжных против Манафорта, показывая им его фото «на коктейлях с полуголыми женщинами». Прокурор Эндрес парировал: обвинение не планирует демонстрировать снимки ни с полуголыми женщинами, ни с российскими флагами. Вместо этого перед присяжными выступило множество свидетелей, которые продавали подсудимому дорогие вещи — от машин до ковров. Почти каждый рассказал, что нашел необычной манафортовскую систему оплаты покупок — перевод из заграничного банка.

Судья был не в восторге от подобной прокурорской тактики и был вынужден регулярно напоминать присяжным, что Манафорта судят не за то, что он богач.

Список вещдоков насчитывает 500 позиций. За неделю до процесса прокуратура обнародовала сотни документов о работе, которую проделали для Януковича и его «Партии регионов» заокеанские политтехнологи, в число которых входит не только республиканец Манафорт.

Первые документы датируются 2005 годом. Манафорт отправил тогда письмо со своими рекомендациями украинскому олигарху Ринату Ахметову, который поддерживал Януковича.

Имидж Януковича на родине «отравлен так же, как тело Ющенко было отравлено диоксином», — писал американский политтехнолог. По словам Манафорта, «исторический рост» партии Януковича «был прямо связан с ее способностью раздавать коврижки».

И он взялся улучшать имидж Януковича, организовав в декабре 2006 года грандиозный митинг с помощью своих американских коллег Тима Юнеса и Бобби Пида, которые потом работали у Трампа.

Манафорт рекомендовал в 2006 году представителям Януковича обвинить тогдашнее руководство Украины в наивности, поскольку оно «считает, что правительство может давать России пощечины без последствий».

Обнародованные прокуратурой документы — бесценный источник информации для всех, кто интересуется расценками американских пиарщиков. Политтехнолог Девайн, например, показал, что ему положили полмиллиона долларов и плюс еще сто тысяч, если клиент — то есть Янукович — победит на выборах 2010 года.

Впрочем, Девайн, в отличие от Манафорта, проявил себя принципиальным человеком. После победы Януковича, когда арестовали его соперницу Юлию Тимошенко, фирма Девайна сделала такое заявление: «После того как администрация кандидата в президенты, на которого мы работали, арестовала его политическую оппонентку, мы отказались работать дальше».

И в апреле 2012 года Девайн действительно отказался обслуживать новую политическую кампанию «Партии регионов». Партнер же Манафорта — Рик Гейтс — написал ему:

«Мы снова достигли точки, когда должны отказаться от всей политической работы в США ради работы в самой любимой стране каждого — Украине».

Девайн ответил вежливым отказом.

После того как Януковича свергли и он бежал в Россию, Гейтс снова пригласил Девайна в Киев, чтобы тот проконсультировал «Оппозиционный блок». В деле имеется переписка, согласно которой Девайн объявляет таксу. «Хорошо, — написал он Гейтсу. — Мои расценки за подобную работу составляют 10 тысяч долларов в день, включая дни, проведенные в дороге. Так что если вы хотите, чтобы я вылетел из США в понедельник и вернулся в пятницу, то это будет 5 дней, по 10 тысяч в день, итого 50 тысяч». «Прекрасно!» — ответил Гейтс, который признал себя виновным во лжи при допросе и согласился сотрудничать со следствием.

…В своей вступительной речи адвокат Манафорта постоянно переводил стрелки на Гейтса, чьих показаний ожидают с нетерпением, хотя прокуроры дали понять, что могут его и не вызвать. Возможно, они решат приберечь Гейтса для второго процесса Манафорта, который начинается в Вашингтоне 17 сентября. На нынешнем прокуроры предпочитают работать с бумагой, которая не врет, а не с живыми свидетелями. И если прокуроры почувствуют, что бумаги точно утопят Манафорта, то они оставят Гейтса на сентябрь.

«Проработав последние 35 лет в избирательных кампаниях, скажу, что эта работа доставила мне самое большое удовлетворение», — написал Манафорт после победы Януковича в 2010 году. Среди обнародованных обвинением документов есть и предвыборная речь Януковича, написанная Девайном.

Манафорт, по словам обвинения, получил, по крайней мере, 60 миллионов долларов, большую часть из которых ему заплатили поддерживавшие Януковича олигархи.

Эти деньги он разбросал по десяткам счетов в трех юрисдикциях — прежде всего на Кипре. И если верить прокурорам, Манафорт скрыл от налогов пусть и не всю эту сумму, но изрядную ее часть.

Судья же, не совсем знакомый с российско-украинским образом ведения дел, заявил, что непривычный для американского уха термин «олигарх» имеет негативный оттенок, запретив прокурорам его употреблять. Теперь это понятие обозначается словом «богач».

В итоге если Манафорта признают виновным по всем пунктам, то ему грозит 305 лет тюремного заключения — таких сроков в Америке обычно не дают даже серийным убийцам.

В этой связи знаменитый либеральный адвокат Алан Дершовиц заявил в прошлые выходные, что спецпрокурор Мюллер таким образом надеется поставить Манафорта перед выбором: дать показания против Трампа или «умереть в тюрьме».

специально для «Новой», США