Песец гомеопатии

1 августа в Арбитражном суде Москвы с треском провалился иск производителя ветеринарных гомеопатических «лекарств» ООО «АлексАнн» к российским ученым — Российской академии наук и руководителю Комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований РАН академику Е.Б. Александрову.

Петр Саруханов / «Новая газета»

До этого суд отказал в полностью аналогичном иске фирмы — поставщика гомеопатических снадобий «Хелвет», дочерней структуры «АлексАнн». Фирмам «АлексАнн» и «Хелвет» не понравилось, что РАН издала меморандум комиссии «О лженаучности гомеопатии». В самом деле вывод комиссии совершенно убийственен для этого бизнеса: «Гомеопатия основывается на теоретических положениях, не соответствующих либо прямо противоречащих фундаментальным научным принципам и закономерностям физики, химии, биологии и медицины. Эмпирические данные, полученные в независимых клинических исследованиях высокого уровня доказательности, не подтверждают клинической эффективности гомеопатических средств… Опасность гомеопатии заключается в том, что ее сторонники нередко пренебрегают средствами лечения с подтвержденной эффективностью. Это может приводить к неблагоприятным исходам, в том числе к смерти пациентов».

Юридическая безграмотность иска могла сравниться только с естественнонаучной безграмотностью гомеопатов. Достаточно сказать, что конкретные компании в меморандуме поименованы не были, доказательством причинно-следственной связи между действиями РАН и убытками «АлексАнн» и «Хелвет» истцы себя не утруждали, равно как и доказательствами «противоправности» действий РАН.

Иск не на шутку встревожил российское научное сообщество, так как имел все признаки суда за научные убеждения, и если бы прецедент решения, запрещающий ученым высказывать их экспертное мнение, основанное на фактах — а именно этого требовали «АлексАнн» и «Хелвет» помимо 50 миллионов рублей компенсации, — состоялся, то мы бы имели все основания говорить о возврате во времена Галилея, который распространял ложные сведения об обращении Земли вокруг Солнца, чем нанес вред деловой репутации Римско-католической церкви, а также имущественный вред, выразившийся в сокращении продаж индульгенций.

Однако кто довел ситуацию до того, что у нас стали возможны такие иски против старейшей научной структуры страны? Ответ парадоксален: сами ученые, входящие в состав другой мощной научно-экспертной структуры — Высшей аттестационной комиссии.

Если мы посмотрим на приводимые истцами «доказательства» действенности гомеопатии, мы увидим, что это авторефераты диссертаций, защищенных в России. Никаких заверенных протоколов клинических испытаний — только диссеры, которые когда-то ВАК радостно проштамповал.

Стоило поковырять эти диссеры немножко, и они посыпались. Вот, например, докторская диссертация 2011 г. Натальи Кочуевой «Адаптационно-метаболические процессы у пушных зверей при изменении функционального состояния печени». В диссертации утверждается, что опыты на пушных зверьках, которых лечили гомеопатией от гепатоза (хроническое инфекционное заболевание печени), велись в Костромском и Ярославском зверохозяйствах, где заболеваемость песца и норки составляла 75%. Вообще говоря, это называется эпизоотия, и это означало бы закрытие такого хозяйства. Больные зверьки не годятся ни на мех, ни на развод. Однако стоило связаться с этим хозяйством, как выяснилось, что песцы и не думали подыхать всей зверофермой. Со слов ветеринарного врача ЗАО «Судиславль» соискательница Кочуева никаких работ не проводила и препараты не испытывала.

Ковырнем теперь приведенную гомеопатическим истцом для доказательства действенности своих снадобий диссертацию Богдана Пьянова «Комплексная коррекция повышения воспроизводительной функции у крупного рогатого скота при гипофункции яичников и остром гнойно-катаральном эндометрите». На нее дал рецензию известный биолог, кандидат наук Александр Панчин. В диссертации изучалось введение коровам гомеопатического «лекарства» с новокаином. Панчин показал, что весь данный эксперимент поставлен некорректно, так как не было контрольной группы — коров, которые получали бы новокаин без гомеопатии; только таким образом можно было бы доказать, что гомео­патия лечит.

Наконец, ковырнем третью выбранную наугад диссертацию из аргументов истцов от гомеопатии — «Клинико-морфологическое обоснование эффективности применения кафорсена при переломах трубчатых костей у животных» Александры Карповой. Согласно рецензии доктора фармацевтических наук Татьяны Орловской можно преположить, что данные по концентрации ионов кальция в крови кроликов контрольной группы просто нарисованы диссертантом — иное не дает предположить характер данных и их погрешностей в таблице.

Дальше можно было бы продолжить ковырять диссер за диссером, но, кажется, всем уже все ясно. Диссертации по гомеопатии пишутся, как мы можем оценить, так что данные в них либо просто придумываются из головы, либо имеет место как минимум некорректная постановка эксперимента, нарушающая научные принципы и методы.

Именно ВАК в течение многих лет штамповал такие диссертации, в том числе по гомеопатии, с некорректными данными. Многоступенчатая система экспертизы — сначала в диссовете, потом в экспертном совете, потом в президиуме — на деле превратилась в систему безответственности всех и многомиллионной наживы некоторых. Результат: гомеопаты таскают ученых по судам, размахивая пачками сомнительных диссертаций. Однако сегодня в суде песец стал рефреном для выступления гомеопатов.