Тегерану радоваться?

В понедельник США в одностороннем порядке вышли из соглашения по Ирану. Вашингтон возобновляет масштабные санкции против ближневосточной страны. Действия американской администрации вызвали «глубокое сожаление» в Европе — об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел Великобритании, Германии и Франции. Кроме политических последствий этого шага Евросоюз и выходящую из него Великобританию волнует экономическая составляющая: продолжая торговать с Ираном, европейские компании теперь тоже попадают под санкции США. Чтобы защитить свои компании и не допустить полного прекращения торговых отношений с Тегераном, Евросоюз впервые с 1996 года готов применить «блокирующий статут», запрещающий компаниям выходить из торговли с Ираном из-за экстерриториальных санкций.

Предыстория

Так называемое соглашение по Ирану — «Совместный всеобъемлющий план действий» (СВПД) — это документ, подписанный в 2015 году Ираном, США, Великобританией, Германией, Францией, Россией и Китаем. В соответствии с ним Иран согласился отказаться от обогащения урана, сократить уже имеющиеся запасы, вывезти из страны большую часть центрифуг и допустить на свои объекты международных наблюдателей МАГАТЭ. В ответ с Ирана сняли большую часть санкций, вернув его в международную торговлю. Барак Обама и европейские лидеры тогда называли соглашение по Ирану важным дипломатическим успехом на восточном направлении.

Дональд Трамп еще в ходе избирательной кампании активно критиковал соглашение за его неполноту: большая часть ограничений для Ирана заканчивается в 2030 году, кроме того, в договоре ничего не сказано об испытании баллистических ракет и политике Ирана на Ближнем Востоке. Став президентом, Трамп несколько раз грозился выйти из соглашения, ссылаясь на данные, по которым Иран продолжает обогащать уран. Хотя международные наблюдатели МАГАТЭ говорят об обратном — что Иран договоренности выполняет — в мае Трамп принял окончательное решение: выйти из соглашения и возобновить санкции. В понедельник это решение вступило в силу.

Позиция США и ответ Ирана

Санкции США, в частности, предполагают: запрет на покупку американских ценных бумаг иранским правительством; запрет на торговлю с Ираном золотом и другими драгоценными металлами; запрет на торговлю графитом, сталью, углем; запрет на сделки в автомобильном секторе; запрет на любые сделки с участием иранской валюты — риалом. Это первая порция санкций. Вторая вступит в силу 5 ноября и коснется энергетического сектора, торговли нефтью и сделок с Центробанком Ирана.

Предполагается, что компании, которые продолжат торговать с Тегераном, тоже попадут под американские санкции — им будет закрыт вход на рынок США.

В своем заявлении Трамп описал сделку по Ирану 2015 года как «ужасную и одностороннюю». По его словам, «у Ирана есть выбор: изменить свою угрожающую, дестабилизирующую риторику и интегрироваться в мировую экономику, либо продолжить путь экономической изоляции».

Фото: imago/Ralph Peters/EAST NEWS

Еще в мае госсекретарь США Майк Помпео обозначил условия, на которых США готовы не вводить санкции: если Иран полностью откажется от обогащения урана и разработки носителей ядерного оружия; отпустит всех американских граждан, которые находятся в заключении; прекратит сотрудничество с террористическими группировками «Хезболла», ХАМАС, и «Исламский джихад»; выведет своих военных из Сирии.

Таким образом, США ставят перед Ираном новые условия, не предусмотренные соглашением 2015 года. Помпео, однако, назвал их соответствующими «международным нормам».

Президент Ирана Хасан Рухани назвал действия США «психологической войной», цель которой — «вызвать раскол среди иранцев». «Переговоры при действующих санкциях не имеют смысла, — заявил Рухани. — Мы всегда выступаем сторонниками дипломатии и переговоров. Однако для этого необходима честность».

Еще в начале июня, после слов Трампа о грядущих санкциях, в Иране заявили, что в ответ возобновят обогащение урана. Глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи предупредил, что вскоре начнется строительство нового объекта для производства центрифуг.

Что делать европейским компаниям

Европейские лидеры осудили выход США из сделки по Ирану. «СВПД работает в соответствии со своими целями, направленными на то, чтобы иранская программа оставалась исключительно мирной, — говорится в совместном заявлении министров иностранных дел Великобритании, Германии и Франции. — Это ключевой элемент нераспространения ядерного оружия, критически важный для безопасности Европы и всего мира. <…> Отмена санкций — важная часть сделки, направленная не только на позитивные экономические и торговые отношения с Ираном, но и на благополучие граждан Ирана».

Теперь, говорится в документе, целью Евросоюза будет сохранить эти отношения и защитить европейскую экономику вопреки американским санкциям. Для европейцев это гораздо более насущный вопрос, чем для США. Сравнить легко: объем торговых операций США и Ирана в 2017 году составил 201 миллион долларов, в то время как Евросоюза с Ираном — 25 миллиардов долларов. В частности, с Ираном активно работает французская компания Total, участвующая в разработке газового месторождения; Royal Dutch Shell, инвестирующая в энергетический сектор; и компания Airbus, уже поставившая в Иран несколько самолетов. Renault в прошлом году подписал сделку с Ираном на 780 миллионов долларов, обязуясь поставить 150 000 новых автомобилей.

Теперь эти компании должны выбрать: продолжать торговать с Ираном и рисковать американским рынком, либо же завершить все сделки с ближневосточным партнером. Чтобы последнего не произошло, Евросоюз инициировал так называемый

«блокирующий статут» — механизм, в соответствии с которым европейским компаниям запрещено действовать в соответствии с требованиями Белого дома, в противном случае им будут грозить судебные иски.

Для того чтобы выйти из уже существующих сделок с Ираном, европейским компаниям потребуется специальное разрешение Еврокомиссии. Кроме того, механизм дает возможность компаниям, которые могут пострадать от американских санкций, обращаться в суд против администрации США.

Блокирующий статут вступил в силу во вторник. Несмотря на наличие этого механизма, эксперты сомневаются, что европейские компании будут готовы рискнуть американским рынком ради сохранения сделок с Ираном. Так, руководство французской компании Total еще в июне заявило, что будет вынуждено свернуть все операции, если США не гарантируют им освобождение от санкций.