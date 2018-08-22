Публичный дым

Село Осиново — ​горячая точка планеты. В справочниках говорится, что первое упоминание о нем относится к 1793 году. Второе упоминание случилось нынешней весной, а за ним последовали чуть ли не ежедневные упоминания скромного населенного пункта в печати и социальных сетях. Что же произошло? Осиново (пригород Казани) выбрано для строительства мусоросжигательного завода мощностью 550 тысяч тонн в год и стоимостью 20 с лишним миллиардов рублей. Нет дыма без огня, и без денег его тоже нет.

Выброс решения

Такого протеста, какой развернулся в связи с предполагаемой новостройкой, в Татарстане не было давно. Осиновцы повели себя так, словно живут в Италии или во Франции. Рисуют смелые плакаты, митингуют массово и без оглядки на нашу демократию. На очередном митинге 7 августа местное футбольное поле заполнили более тысячи человек — ​от ворот до ворот (да и на скамейке запасных кто-то ерзал). Шумели два часа. Выразили презрение к инвестору, готовому на все ради прибыли, гневно заявили, что не хотят дышать диоксинами. Спели хором песню протеста: «Вставай, село Осиново! Вставай за всю Казань!»

Вся Казань, заметим, нередко ждет, чтобы за нее кто-нибудь встал. Вот, к примеру, несколько показательных строк из репортажа в газете «Вечерняя Казань» о недавнем митинге против повышения пенсионного возраста: «Кроме полсотни знаменосцев, вооруженных желтыми и кумачовыми флагами, к десяти утра на площади перед ДК собралось чуть больше двадцати беспартийных граждан, треть из которых были журналистами. Но вскоре подтянулись еще полсотни человек, в том числе старики и дети, для которых тема, казалось бы, неактуальна».

Тема сжигания мусора актуальна для всех и не мешает разобраться, доживут ли люди возле этого шайтан-завода хотя бы до нынешнего пенсионного возраста.

Позиция власти: завод будет безвреден (о том, что он будет полезен для здоровья, пока не говорят). Мэр Казани Ильсур Метшин даже пообещал поселить поблизости одного из своих сыновей (вот так закладываются традиционные конфликты отцов и детей).

Позиция жителей Осинова: коль завод безвреден, стройте его на другом конце Казани — ​возле Борового Матюшина. Там, где расположены правительственные дачи. Никто, однако, жечь мусор в Боровом Матюшине не собирается. Возможно, эту территорию берегут для другого проекта. Ведь давно собираются перенести куда-нибудь Казанский пороховой завод, который исторически обосновался чуть ли не в центре города…

Надо ли вообще строить мусоросжигательный завод — ​это обсуждать уже поздно. Тысячелетняя Казань задавлена мусорными свалками. И иногда кажется, что бытовой мусор появился на пару веков раньше города. Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин еще в марте на заседании Госсовета республики заявил: «Заводу быть, и обязательно!» Год назад появился инвестор — ​дочерняя компания госкорпорации «Ростех» под названием «РТ-Инвест». Место тоже выбрано. Почему Осиново? Возможно, так карта легла. На этой географической карте Осиново соседствует с «Казаньоргсинтезом» — ​крупнейшим химическим предприятием страны. Так что в плане экологии напугать осиновцев вроде уже нечем — ​потерпят еще одну трубу. Конечно, надо было посоветоваться с народом, но, когда принимались решения, народа, видимо, не было дома. Ну как в случае с повышением пенсионного возраста: сначала провели в Думе голосование за проект закона, а потом разыскали народ и предлагают референдум.

Жителей Осинова разыскали для публичных слушаний лишь в конце июня, когда вопрос с заводом был уже решен. Инвестор должен был рассказать о благоприятном воздействии заводских выбросов на все еще окружающую село среду. Осиновцы охотно пришли в Дом культуры — ​в гораздо большем количестве, чем ожидалось. Записались на слушания 1200 человек, а зал не смог вместить и четверти пришедших, тем более что значительную часть мест заняли неизвестные равнодушные люди, которых заботливо привезли на двух автобусах. При этом заранее созданную комиссию по проведению слушаний почему-то никто не привез — ​демократическую процедуру запустили в ее отсутствие.

Шум, гам, скандал. <…> Люди, заранее подавшие заявки на выступления и получившие листочки с регистрацией, не смогли попасть в зал. Тем же, кто пробился к микрофону, его произвольно отключали. Как писала местная пресса, «самые отчаянные пошли на абордаж сцены, президиум был разогнан, материалы докладчиков растерзали и бросили на пол».

Как говорится, хорошо посидели, приходите еще.

И что вы думаете? Слушания официально были признаны состоявшимися.

— При этом был сфальсифицирован протокол. Якобы на этих слушаниях гражданами были заданы вопросы, и они получили ответы, — ​сказала член инициативной группы движения «Нет мусоросжигательному заводу в Казани» Вера Керпель.

Где она это сказала? В Москве. Там в середине июля состоялось специальное заседание Совета по правам человека (СПЧ), посвященное вопросу обеспечения экологических прав граждан при обращении с отходами, и Вера Керпель была приглашена на него с докладом.

— Произошло беспрецедентное нарушение наших прав, — ​заявила общественница. Ни одному человеку не дали высказаться. И теперь компания-инвестор утверждает, что слушания проведены в надлежащем порядке и протокол будет направлен в Росприроднадзор для проведения государственной экологической экспертизы.

К этому протоколу, пожалуй, можно добавить пару протоколов полиции, куда по итогам потасовки на слушаниях незамедлительно обратились с заявлениями обе стороны: кто-то кого-то ударил бутылкой по голове, а кто-то кого-то укусил.

Фото автора

Почти как в Швейцарии

Видя, как много недовольных, инвестор сделал гражданским активистам предложение, от которого, казалось, невозможно было отказаться. Предложили свозить группу товарищей в Швейцарию, где аналогичные заводы работают без шума и дыма, а тамошнее население дышит ровно и бесперебойно.

Вот так надо работать с протестующими, а не разгонять их и не штрафовать почем зря. Так, глядишь, и сторонников Навального начнут сажать не в автозаки, а в самолеты. И возить в Европу на экскурсии по местам устоявшейся демократии. Дескать, пусть там их какой-нибудь полисмен огреет дубинкой — ​для сравнения.

Однако активисты ехать в Швейцарию отказались. Предложение было расценено как подкуп. Кроме того, у противников завода была информация о том, что в Швейцарии работают похожие предприятия, но вовсе не такие. У них только проектировщик общий, а технологии разные. В дальнейшем на митинге демонстрировались обе схемы сжигания, и знатоки указывали на разницу, которая не в нашу пользу. В общем, костромской сыр с виду тоже немного похож на швейцарский. <…>

Инвестор все же собрал группу из 12 человек, и те с удовольствием слетали в страну альпийской свежести, не оскверненной запахами, грубо говоря, тетрахлорпроизводных дибензодиоксина. В состав группы вошли чиновники, журналисты, а также один из сельских депутатов. Их впечатления от экскурсии осиновцев мало интересовали. Они ждали решающего момента — ​голосования депутатов сельского поселения по вопросу отвода земли под строительство завода. Тут — ​процедура, которой нельзя пренебречь. Скажут депутаты «нет», и тогда… А ничего не тогда! Они решительно сказали «да». Все до одного. Точнее, до одной. Единственная представительница коммунистов проголосовала так же, как и депутаты от «Единой России», и в рескоме КПРФ уже заявили, что товарищи предложат ей сдать мандат. А осиновцы занесли имена всех этих депутатов на «Доску позора». Доска, правда, бумажная, но на митинге пообещали, что позор будет долговечным.

Позор в данном случае заключается даже не в том, что проголосовали «за». Депутат имеет право голосовать по своему усмотрению. Позорной была обстановка, в которой это происходило. По закону избиратели имеют право присутствовать на заседаниях органов местного самоуправления, и осиновские жители были готовы этим правом воспользоваться. Однако заседание провели не в административном здании, как обычно, а на территории овощного тепличного комбината, куда посторонним вход запрещен. Те еще фрукты, эти избранники, прячущиеся от народа среди овощей!

Рассказывают, что депутатов подвезли к контрольно-пропускному пункту на машинах с тонированными стеклами. А после голосования они умело избежали встречи с людьми, ожидавшими их у ворот, покинув территорию комбината через другой выход. «Скоро новые выборы, — ​гремели выступающие на митинге, — ​и что, мы снова таких выберем?»

Хочется спросить: «А где вы других видели?» Хоть посылай группу в Швейцарию поглядеть на депутатов кантональных советов. Может, они умеют разговаривать с избирателями и находить с ними общий язык. Хотя им там легче. В Татарстане только два государственных языка, а в Швейцарии — ​аж четыре.

Сверху видно все

Итак, в руках инициаторов строительства оказались два крупных козыря. Первый: общественные слушания проведены. И второй: депутаты сельского поселения не имеют ничего против завода, и землю для него отвели без колебаний.

Противники строительства завода все еще рассчитывают на общественное мнение и на справедливый суд, в котором они уже начали оспаривать ряд незаконных, по их мнению, документов. Ну а главное — ​на президента России. На митинге то и дело звучали призывы довести информацию до Владимира Путина. Он, дескать, не знает, как на местах пренебрегают мнением народа, от него всё скрывают, и письма до него не доходят.

Похоже, Путин кое-что все-таки знает. Председатель СПЧ Михаил Федотов на упомянутом заседании сообщил, что в адрес президента за первое полугодие нынешнего года поступило от населения и общественных организаций более 20 тысяч обращений по проблемам утилизации мусора. Сосредоточился ли Владимир Владимирович конкретно на селе Осиново? Едва ли. Но шанс есть. Недавно на поле, где планируется возведение мусоросжигательного завода, противники проекта выкосили траву так, что нарисовались 20-метровые буквы «Нет МСЖ». Они объяснили эту акцию желанием привлечь внимание к проблеме. Чье внимание? Не совсем понятно, но можно догадаться. Поскольку надпись можно разглядеть только с высоты, общественники, пожалуй, надеются, что пролетит мимо президентский самолет, и глава государства как раз взглянет в иллюминатор.